"Известия": траты россиян во время "черной пятницы" увеличились в 1,5 раза

В исследовании Tinkoff CoronaIndex сказано, что больше всего расходы в "черную пятницу" увеличились в категории "фитнес": по сравнению с 18-20 ноября траты россиян выросли на 65%, а средний чек - на 28%. Также рекордсменами по этому показателю стали категории "одежда" (сумма покупок выросла на 46%, средний чек - на 11,5%) и "красота" (на 35%, средний чек - на 13,5%). Отмечается, что в пяти категориях - супермаркеты, одежда, дом и ремонт, фастфуд и автосервис, - в совокупности потрачено в 3,4 раза больше, чем в остальных сферах. Траты россиян выросли и на билеты в театр и на концерты (на 27%), товары для дома (на 22%), развлечения (на 21%) и зоотовары (на 20%). В этом году соотечественники были в целом активнее в своих тратах, чем в 2020 году: на 23% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Однако оператор фискальных данных "Платформа ОФД" отметил, что объем продаж в натуральном выражении снизился по сравнению с прошлым годом. Так, объем реализации одежды и обуви в натуральном выражении оказался на 11% ниже, чем в прошлом году, а в денежном - на 2% выше, электроники и бытовой техники - на 13% ниже, но заплатили за эти товары на 17% больше. Товаров для дома в натуральном выражении купили на 4% меньше, но в денежном - на 21% больше, сообщает газета со ссылкой на исследование оператора.

В онлайне наибольший рост продаж показали продукты питания, который увеличился в три раза в сравнении с прошлым годом. Средний чек покупки поднялся на 7%, до 1 230 рублей, говорится в исследовании оператора "Платформа ОФД". В пресс-службе Х5 Retail Group "Известиям" сказали, что лидером продаж стали крабовые палочки: в Москве их реализация выросла на 307%. Спрос на консервированный зеленый горошек вырос на 238%, на консервированную сладкую кукурузу в Москве - на 197%, в Санкт-Петербурге - на 81%.

По данным "Платформы ОФД", в этом году продажи в "черную пятницу" в интернете увеличились на 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Но с учетом офлайн-сегмента реализация по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении уменьшилась на 5-8%, в денежном - увеличилась на 10-12%. В исследовании компании также отмечено, что маркетинговая конкуренция игроков рынка смещает фокус потребителя с официальной даты "черной пятницы" на более широкие периоды и в результате в этот день уже не наблюдается такого покупательского ажиотажа, как это было в допандемийное время.