Титов предложил ввести проектное финансирование производственных проектов под 5-6% годовых

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству ввести проектное финансирование производственных проектов под 5-6% годовых. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

План против "омикрона" и право на новый срок. Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" призвал повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

"Мы предложили правительству специальную программу под названием "Минипром.РФ". Пять ее ключевых компонентов - это проектное финансирование для производственных проектов под 5-6% годовых, госгарантии по этим кредитам, налоговые льготы, аналогичные ТОСЭР, дотируемая аренда и подключение к инфраструктуре. И все это в непосредственной близости от городов с населением в несколько сотен тысяч человек - чтобы обеспечить инженерные компетенции, персонал, заинтересованных предпринимателей", - сказал Титов, комментируя заявление президента страны.

Он добавил, что его институт будет "и далее продвигать такую программу".