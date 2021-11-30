Титов предложил ввести проектное финансирование производственных проектов под 5-6% годовых

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству ввести проектное финансирование производственных проектов под 5-6% годовых. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" призвал повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
"Мы предложили правительству специальную программу под названием "Минипром.РФ". Пять ее ключевых компонентов - это проектное финансирование для производственных проектов под 5-6% годовых, госгарантии по этим кредитам, налоговые льготы, аналогичные ТОСЭР, дотируемая аренда и подключение к инфраструктуре. И все это в непосредственной близости от городов с населением в несколько сотен тысяч человек - чтобы обеспечить инженерные компетенции, персонал, заинтересованных предпринимателей", - сказал Титов, комментируя заявление президента страны.
Он добавил, что его институт будет "и далее продвигать такую программу".