Глава Европейского энергетического сообщества назвал цену на газ для Сербии невероятной

БЕЛГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Цена на российский газ для Сербии является невероятной в сегодняшних условиях. Об этом заявил во вторник в интервью газете " Политика " глава Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янез Копач.

"Цена в $270 невероятно низкая в сегодняшних условиях. Вероятно, ни один покупатель газа из России в настоящий момент не имеет более благоприятной цены, она сильно ниже рыночной. Господин Александар Вучич сделал невероятно удачный ход для сербских потребителей газа и для своей репутации, в любом случае Сербия такой ценой защищена от бури мирового энергетического кризиса", - сказал Копач.

Он выразил надежду, что после апреля 2022 года рыночные цены на газ упадут. Глава ЕЭС также высказался за доступ к "Балканскому потоку" не только России, но и других поставщиков газа. Кроме того, он выразил сомнение в возможности строительства АЭС в Сербии. "Строительство АЭС - трудная задача, продолжается много лет, очень дорогая, и для нее необходимы инженерные знания, которые существовали в Югославии, но которых на этих территориях давно нет. Возможно, реальнее думать о малых модульных реакторах, хотя эта технология пока недостаточно развита", - сказал Копач.

Он сообщил, что сегодня, 30 ноября, истекает срок его мандата на посту главы ЕЭС. Копач уклонился от комментариев по поводу того, что его сменит представитель Польши.

25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия являются исключительными.