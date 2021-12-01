РБК: почти 50% россиян негативно отнеслись к идее запретить оплату бумажными деньгами

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти половина россиян отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания данные опроса ВЦИОМ "Наличные деньги: запретить или оставить?"

Согласно данным РБК, 47%, среди которых 52% мужчин и 42% женщин, негативно отнеслись к идее отказаться от бумажных денег, 26% оценивают это предложение положительно. 45% россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. В равной степени наличными и безналичными способами оплаты пользуются 28%, 26% россиян предпочитают расплатиться за товары и услуги наличными. При этом 15% россиян расплачиваются исключительно купюрами, безналичными способами предпочитают оплачивать только 11%.

Оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане от 60 лет, среди которых 46% оплачивают таким образом всегда или в большинстве случаев, пишет издание. Молодое население (56-70%) и россияне в возрасте 35-44 лет (50%) предпочитают безналичные расчеты.

Кроме этого, 48% опрошенных заявили, что скорее не готовы отказаться от использования бумажных денег, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно.

Отмечается, что 62% россиян согласились с мнением, что в перспективе ближайших 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. 27% считают, что бумажные деньги скорее всего будут использоваться.

Об исследовании

В исследовании, которое было проведено 8 ноября, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

23 июня Банка России сообщил, что россияне в I квартале 2021 года совершили 544 млн операций по снятию наличных с банковских карт, что является рекордно низком значением с 2012 года. В последний раз граждане совершали меньшее число таких операций только в I квартале 2011 года. При этом объем снятых средств составил чуть более 6 трлн руб., что на почти на 400 млрд рублей меньше, чем годом ранее, По мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, сокращение числа операций по снятию наличных является ожидаемым на фоне развития сервисов безналичной оплаты.