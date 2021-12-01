МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россияне стали чаще оставлять чаевые продавцам и курьерам в "черную пятницу". Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса онлайн-чаевых, донатов и адресных пожертвований от "Тинькофф" и CloudPayments, проведенной в период распродаж с 25 по 28 ноября по сравнению с 18-21 ноября.

По данным аналитики, в период распродаж с 25 по 28 ноября по сравнению с 18-21 ноября (аналогичный период неделей ранее) россияне стали чаще оставлять безналичные чаевые курьерам и продавцам-консультантам через CloudTips. В первый день "черной пятницы", 25 ноября, по сравнению с 18 ноября количество транзакций по переводу безналичных чаевых для консультантов выросло на 10%. Но при этом несколько уменьшился размер среднего чека: 18 ноября он был 154 рубля, а 25 ноября - 145 рублей. Максимальная сумма онлайн-чаевых консультантам 25 ноября по сравнению с 18 ноября не изменилась и осталась на уровне 1 076 рублей.

Более значительно 25 ноября выросло количество транзакций по онлайн-чаевым для курьеров за доставку товаров - на 50%. Средний размер онлайн-чаевых вырос с 90 до 97 рублей. Максимальная сумма онлайн-чаевых курьерам не изменилась и составила 500 рублей.

Если же говорить о "черной пятнице" в целом, средняя сумма безналичных чаевых в период распродаж с 25 по 28 ноября стала выше. Так, в среднем размер онлайн-чаевых продавцам-консультантам вырос со 147 рублей неделей ранее до 155 рублей, максимальная сумма выросла с 1 076 до 3 228 рублей. Средний размер онлайн-чаевых курьерам в период распродаж увеличился со 133 рублей до 137. Максимальный размер онлайн-чаевых курьерам не изменился и остался на уровне 538 рублей.

"В период активных распродаж с 25 по 28 ноября россияне значительно чаще оставляли онлайн-чаевые курьерам и продавцам- консультантам в магазинах, что может свидетельствовать как о росте числа покупок, так и о желании поддержать и поблагодарить сотрудников магазинов и служб доставки в этот период", - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

CloudPayments

CloudPayments - это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 11 тыс. партнеров (клиентов). CloudPayments - часть группы компаний "Тинькофф", которой принадлежит 95% сервиса. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии. CloudTips - первый банковский сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований от "Тинькофф" и CloudPayments.