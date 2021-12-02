Посол Афганистана: активы страны за рубежом должны быть разморожены "с умом"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Активы Афганистана должны быть разморожены так, чтобы это не привело к растрате национальных резервов, дальнейшему обрушению национальной валюты и решению политических проблем в ущерб помощи страдающим от гуманитарного кризиса афганцам. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.

"Это должно быть сделано правильным образом, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Я считаю, что нужно позволить банковской системе в Афганистане функционировать, она находится на грани коллапса, уже фактически рухнула. Но часть этих замороженных активов также является национальными резервами Афганистана. Талибы [движение "Талибан запрещено в РФ] не могут тратить эти деньги, даже если международное сообщество разморозит их, это резервы нашей валюты. <...> Это нужно делать с умом. Мы сталкиваемся с массовым голодом в Афганистане, мы не должны допустить этого, но мы также не должны позволять талибам держать афганцев в заложниках и просить признания в обмен на пропитание для людей. Помощь должна направляться афганцам напрямую любыми возможными способами", - заявил он.

Дипломат указал, что курс национальной валюты упал на треть до почти 100 афгани за доллар. "Десять лет назад за один доллар давали 40 афгани, шесть месяцев назад курс упал до 70 афгани за доллар, теперь до 100. Если вы потратите национальные резервы, курс афгани упадет еще больше, что приведет к повышению цен на основные товары, такие как хлеб, сахар, нефть, потому что они импортируются за доллары. Бедным афганцам это не поможет", - считает он.

При этом дипломат отметил, что одной гуманитарной помощи Афганистану недостаточно, нужно стабилизировать экономику страны. "Нельзя просто найти повязку и наложить ее на кровоточащую рану. Сейчас "все тело" Афганистана нездорово, его нужно лечить. Система управления XXI века, несовместима с тем, что делают талибы, абсолютно несовместима. Неграмотное духовенство не может управлять страной", - заключил посол.

Всемирный банк ранее сообщил о выделении Афганистану $500 млн в качестве гуманитарной помощи. При этом местные банки отключены от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов 1 декабря отмечал, что власти Афганистана не могут получить выделенные на гуманитарные цели средства в виде банковского перевода и рассматривают ввоз купюр. Он также отмечал, что Афганистан стремительно приближается к гуманитарной катастрофе.