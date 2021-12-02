Сбер уверен в продуктивной работе с новыми акционерами VK в рамках совместной компании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сбер уверен в продуктивном сотрудничестве с новыми акционерами VK в рамках совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"Команда Сбера искренне благодарит коллег из USM за плодотворную совместную работу. Мы рады приветствовать новых партнеров - акционеров VK. Уверены в продуктивном сотрудничестве в рамках нашего совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха", - сказал он.

Ранее холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "Согаз".

Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций компании. В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK был продан группе "Согаз". Сумма сделки не раскрывается.

Ранее Сбер закрыл сделку по продаже Газпромбанку 36% акций в АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK), за 12,8 млрд рублей.

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) Сбера и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года.

Оно включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.