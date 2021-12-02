Минэнерго проведет ревизию рекомендаций по обеспечению безопасности в угольной отрасли

Президент в четверг провел совещание в связи с аварией на шахте Листвяжная, которая произошла 25 ноября и унесла жизни 51 человека. На совещании, в том числе, Путин усомнился в том, что его поручения, данные 11 лет назад, были качественно исполнены. Шульгинов предложил провести проверку отчета, который подготавливался федеральными ведомствами о целесообразности внедрения тех или иных предложений. "Я считаю, что сейчас надо сделать ревизию в той части, где было признано нецелесообразным реализацию тех или иных предложений", - сказал он на совещании.

В частности Шульгинов отметил, что одно из поручений по созданию учебного центра по подготовке шахтеров и горно-спасателей, не выполнено - центр не сдан в эксплуатацию. "Это не позволяет проводить полный цикл подготовки спасателей и шахтеров в аварийных ситуациях. Его строительство ведется с 2014 года", - сказал он, добавив, что требуется еще поручение о дофинансировании строительства этого центра и вводе его в эксплуатацию.