В Германии заявили, что поддерживают проект "Северный поток - 2", несмотря на санкции США

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг подвергла резкой критике подготовку новых санкций США в отношении компаний, принимавших участие в проекте "Северный поток - 2", заверив, что власти региона по-прежнему поддерживают ввод газопровода в эксплуатацию.

"Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания по-прежнему поддерживает проект ["Северный поток - 2"] по дну Балтийского моря. Нам нужен этот газопровод", - отметила Швезиг в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel.

При этом, отвечая на вопрос о якобы концентрации российской военной техники на границе с Украиной, она призвала не смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики. Глава германского региона добавила, что если ФРГ откажется от атомной и угольной энергетики, то как минимум в переходный период стране потребуется природный газ в качестве дополнительного источника энергии до тех пор, пока ФРГ окончательно не перейдет к использованию возобновляемых источников энергии.

"Цены на энергоносители продолжают расти, и для большинства людей рост цен на природный газ - это не пустяк. Поэтому крайне необходимо, чтобы у нас было достаточно запасов газа", - утверждала Швезиг. "Меня крайне возмущает то обстоятельство, что Конгресс США снова поднимает эту тему [санкций в отношении компаний - участников проекта "Северный поток - 2"], после того, как федеральное правительство [Германии] и американские власти заключили соглашение о невведении санкций против наших [германских] компаний", - подчеркнула премьер-министр региона ФРГ. Она также напомнила, что трубопровод одобрен на законодательном уровне.

"Недопустимо, чтобы партнеры угрожали друг другу санкционными ограничениями. Это абсолютная наглость, и я очень надеюсь, что попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и администрацией США вскоре прекратятся", - заключила она.

Письмо конгрессменам

28 ноября портал Axios опубликовал засекреченный документ, который власти ФРГ направили в американский Конгресс. В нем говорится, что правительство Германии призывает законодателей не вводить санкции против "Северного потока - 2" в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к США. Кроме того, утверждается, что Берлин "полон решимости успешно реализовать" достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы", а также удержать Россию от использования трубопровода "в агрессивных политических целях".

По мнению германской стороны, "санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении от 21 июля, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижение совместного заявления, включая положение о поддержке Украины".

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.