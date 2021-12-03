Власти Молдавии заявили, что больше не допустят задолженности "Газпрому"

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии больше не допустят задолженностей "Газпрому", которые могут привести к предупреждениям об отключении газа. С такими заверениями выступил в пятницу вечером в эфире телеканала RTR Moldova вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Не думаю, что снова может возникнуть такая ситуация. Я постоянно поддерживаю контакт с "Молдовагазом" по этому вопросу", - сказал Спыну. По его словам, часть расчетов за ноябрь уже направлены "Газпрому" досрочно. "Молдовагаз" почти оплатил газ за ноябрь и в скором времени начнет платить за декабрь. Есть время, будут и необходимые для этого субсидии со стороны государства", - сказал Спыну. При этом он не исключил, что из-за выросших тарифов на газ и подскочивших цен на энергоносители, товары и другие услуги, есть риск роста неплатежей со стороны населения

"Молдовагаз" учитывает риски неплатежей со стороны населения", - отметил вице-премьер, пояснив, что правительство сделало не только все необходимое для обеспечения граждан газом, но и предоставило им компенсации, максимальные из которых составили более 500 лей (около $30).

При этом вице-премьер заметил, что такая практика не может быть постоянной. "Молдовагаз" не госпредприятие, а коммерческая компания, которая должна справляться со своими проблемами", - пояснил он.

Молдавское правительство оплатило 26 ноября долг газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" через договор цессии с уступкой долга Termoelectrica за газ госпредприятию Energocom. Эту схему, утвержденную парламентом, раскритиковала оппозиция, обвинив правительство в махинациях и уводе денег из государственного бюджета. "Газпром" со своей стороны также выразил обеспокоенность ситуацией, в которой кабинет министров вынужден оплачивать потребление газа в стране бюджетными деньгами.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ, но 22 ноября платеж так и не поступил. Тогда российский холдинг уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.