{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молдавия и "Газпром" договорились об отсрочке оплаты поставок газа.
Молдавия и "Газпром" договорились об отсрочке оплаты поставок газа.
Молдавия и "Газпром" договорились об отсрочке оплаты поставок газа.
Молдавия и "Газпром" договорились об отсрочке оплаты поставок газа.
Молдавия и "Газпром" договорились об отсрочке оплаты поставок газа.

Молдавия и "Газпром" договорились об отсрочке оплаты поставок газа. Факты

© Петр Ковалев/ТАСС
Молдавская сторона должна оплатить долг до 26 ноября

"Газпром" удовлетворил просьбу властей Молдавии и не прекратит в среду поставки газа в страну, несмотря на требующие того условия контракта.

ТАСС собрал основные сведения об условиях новой отсрочки.

На каких условиях будет дана отсрочка

  • Молдавия до 26 ноября должна оплатить долг, накопившийся за поставки газа в октябре и первой половине ноября. 
  • Сумма задолженности составляет $74 млн.
  • "Газпром" продолжит поставки газа в республику в течение двух дней "в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане" Молдавии.

Что предпринимает Молдавия

  • Правительство Молдавии обещает делать "все возможное", чтобы погасить долг вовремя.
  • По словам вице-премьера страны Андрея Спыну, средства уже найдены и вскоре поступят на счет местной газораспределительной компании "Молдовагаз".
  • Парламент Молдавии рассмотрит поправки к закону о бюджете страны на 2021 год в ускоренном режиме 25 ноября.

Из-за чего возникли проблемы

  • Поставки в октябре-ноябре велись по рыночным ценам (по $709 за 1 тыс. куб. м), поскольку старый контракт на поставки истек, а условия нового Молдавия не смогла согласовать.
  • Полная оплата в срок этих поставок была условием для начала действия с декабря нового контракта, по которому 1 тыс. куб. метров газа для Молдавии будут стоить $430-450.
  • Кишинев должен был погасить задолженность 22 ноября, однако не смог этого сделать, как пояснили власти, из-за долгих парламентских процедур.
Теги
РоссияМолдавия
Бюджет Вологодской области на 2022 год принят в первом чтении
Он утвержден с доходами в объеме 106,6 млрд рублей
Читать полностью