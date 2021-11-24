Молдавия и "Газпром" договорились об отсрочке оплаты поставок газа. Факты

"Газпром" удовлетворил просьбу властей Молдавии и не прекратит в среду поставки газа в страну, несмотря на требующие того условия контракта.
ТАСС собрал основные сведения об условиях новой отсрочки.
На каких условиях будет дана отсрочка
- Молдавия до 26 ноября должна оплатить долг, накопившийся за поставки газа в октябре и первой половине ноября.
- Сумма задолженности составляет $74 млн.
- "Газпром" продолжит поставки газа в республику в течение двух дней "в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане" Молдавии.
Что предпринимает Молдавия
- Правительство Молдавии обещает делать "все возможное", чтобы погасить долг вовремя.
- По словам вице-премьера страны Андрея Спыну, средства уже найдены и вскоре поступят на счет местной газораспределительной компании "Молдовагаз".
- Парламент Молдавии рассмотрит поправки к закону о бюджете страны на 2021 год в ускоренном режиме 25 ноября.
Из-за чего возникли проблемы
- Поставки в октябре-ноябре велись по рыночным ценам (по $709 за 1 тыс. куб. м), поскольку старый контракт на поставки истек, а условия нового Молдавия не смогла согласовать.
- Полная оплата в срок этих поставок была условием для начала действия с декабря нового контракта, по которому 1 тыс. куб. метров газа для Молдавии будут стоить $430-450.
- Кишинев должен был погасить задолженность 22 ноября, однако не смог этого сделать, как пояснили власти, из-за долгих парламентских процедур.