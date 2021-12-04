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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Минск планирует принять очередной самолет Iraqi Airways для вывоза мигрантов в Эрбиль

С 18 ноября, в Ирак вывезено более 2,3 тыс. мигрантов

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Прибытие очередного самолета авиакомпании Iraqi Airways в национальный аэропорт "Минск" планируется в субботу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

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Предполагается, что самолет "Боинг-747" прибудет в Минск из Багдада в 12:45 (совпадает с мск). Вылет в Эрбиль запланирован на 13:45.

Предыдущий эвакуационный рейс состоялся 2 декабря. Тогда из белорусской столицы в Эрбиль отправились 427 пассажиров. Всего, начиная с 18 ноября, в Ирак вывезено более 2,3 тыс. мигрантов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, сейчас там остаются порядка тысячи человек. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 до 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.

Теги
БелоруссияИракСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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