{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

С 18 ноября, из Белоруссии вывезено более 2,7 тыс. мигрантов

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Очередной самолет авиакомпании Iraqi Airways с 419 мигрантами на борту, включая четырех детей в возрасте до двух лет, вылетел в субботу из Минска в Эрбиль. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта белорусской столицы.

На эту тему
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск - Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров (415 взрослых и четыре ребенка до 2 лет)", - сообщила пресс-служба минского аэропорта.

Предыдущий эвакуационный рейс состоялся 2 декабря. Тогда из белорусской столицы в Эрбиль отправились 427 пассажиров. Всего, начиная с 18 ноября, из Белоруссии вывезено более 2,7 тыс. мигрантов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, сейчас там остаются порядка тысячи человек. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 до 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.

Теги
БелоруссияИракПроблема нелегальной миграции в ЕвропеСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Кабардино-Балкария получит 430 млн рублей на ремонт сельских дорог в 2022 году
Еще 230 млн рублей направят в регион по линии нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"
Читать полностью