Самолет Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Очередной самолет авиакомпании Iraqi Airways с 419 мигрантами на борту, включая четырех детей в возрасте до двух лет, вылетел в субботу из Минска в Эрбиль. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта белорусской столицы.

"На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск - Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров (415 взрослых и четыре ребенка до 2 лет)", - сообщила пресс-служба минского аэропорта.

Предыдущий эвакуационный рейс состоялся 2 декабря. Тогда из белорусской столицы в Эрбиль отправились 427 пассажиров. Всего, начиная с 18 ноября, из Белоруссии вывезено более 2,7 тыс. мигрантов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, сейчас там остаются порядка тысячи человек. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 до 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.