"Газпром": около четверти закачанного в этом году газа уже отобрано из ПХГ Европы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около четверти закачанного в этом году газа на начало декабря уже отобрано из подземных хранилищ Европы, сообщил "Газпром".

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"По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году", - отметил холдинг.

Также сегодня в "Газпроме" состоялось оперативное совещание по вопросам режимов работы единой системы газоснабжения в условиях аномальных холодов на Северо-Западе России. "Отмечено, что 6 декабря в Санкт-Петербурге зафиксирована минимальная суточная температура с 1893 года", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что суточный температурный рекорд 128-летней давности побит в понедельник в Санкт-Петербурге: ночью морозы в городе достигли около 21 градуса.

По состоянию на 4 декабря ПХГ Европы заполнены на 66,78% или чуть более 72 млрд куб. м. Это на 21,4 млрд куб. м ниже, чем в прошлом году, и примерно на 17 млрд куб. м меньше, чем средний показатель за последние пять лет для этой даты, следует из данных Gas Infrastructure Europe.