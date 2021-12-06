"Единая Россия" и Минтруд разработают поправки об усилении охраны труда шахтеров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" совместно с Министерством труда РФ намерена в ближайшее время разработать поправки в Трудовой кодекс, направленные в том числе на обеспечение контроля за выполнением отраслевых соглашений об оплате труда шахтеров. Об этом журналистам в понедельник сообщил замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев по итогам заседания фракции с участием главы Минтруда Антона Котякова в преддверии его правительственного часа в Госдуме.

"Соответствующие поправки в Трудовой кодекс мы проработаем вместе с министерством труда, готовы в ближайшее время разработать и поддержать", - подчеркнул Исаев. По его словам, будут предусмотрены и дополнительные гарантии профсоюзам при проведении проверок на угольных предприятиях. Поправки будут направлены в том числе на то, чтобы избежать в будущем катастроф, подобных произошедшей на шахте "Листвяжная", пояснил политик.

"Многие вопросы, в частности вопросы, связанные с оплатой труда, которые затрагивались в связи с катастрофой на "Листвяжной", … регулируются через отраслевые соглашения. Принимая конституцию в 2020 году, мы проголосовали в том числе за важные положения о повышении статуса социального партнерства. На наш взгляд, и мы об этом говорили, это потребует внесения изменений в трудовое законодательство. В частности, исполнение отраслевых соглашений должно контролироваться не только сторонами социального партнерства, поскольку оно имеет высокий статус, должно контролироваться и госорганами - Рострудом в первую очередь", - отметил Исаев.

Кроме того, подчеркнул он, следует усилить сам статус генерального и отраслевых соглашений, а также коллективных договоров. "Это должны быть обязательные для исполнения сторонами документы, независимо от того, участвовали ли непосредственно данные работодатели в подписании отраслевого соглашения. Если оно утверждено и распространено на отрасль, оно должно выполняться, как выполняются подзаконные акты, контроль за этим должен быть", - подчеркнул Исаев.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и о халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.