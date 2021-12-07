Греф не верит в метавселенную Цукерберга

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф подверг критике метавселенную, которую пытается построить основатель Facebook Марк Цукерберг. Пока в мире пока нет ни одной настоящей метавселенной, сказал он на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021.

Метавселенная - это мир, в котором виртуальные, не существующие в реальности объекты сливаются с физическими вещами и событиями в рамках единой платформы.

"Вы сказали, что есть два тренда: экосистемы и метавселенные. Если экосистемы это уже существующая реальность, практически по всему миру, то метавселенная - это, наверное, тот тренд, который пока просматривается, но нет ни одной метавселенной, в силу того, что пока технически никто еще не сумел совершить этого перехода", - отметил Греф. "Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты, и надел этот самый Oculus, и провел в нем больше часа, впервые в жизни. Не знаю, может, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Но это неудобно. Это даже для взрослого человека очень серьезное такое давление. Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет", - сказал Греф.

Он добавил, что больше верит в расширенную реальность. При этом, по мнению главы Сбербанка, в будущем тренд на метавселенные затронет всех.

28 октября на конференции Facebook Connect Марк Цукерберг объявил, что компания давно уже не только соцсеть, а нечто большее, и теперь будет называться Meta. Компания делает ставку на развитие собственной "метавселенной" с элементами виртуальной и дополненной реальности, где можно будет общаться с друзьями, устраивать деловые встречи, делать покупки и ходить на концерты.