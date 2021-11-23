Метавселенная — обещание не только Facebook. Такие цифровые миры развивают и другие

На прошлой неделе в прессе прошла новость, что Барбадос подписал соглашение о создании посольства в одной из метавселенных Decentraland. Погодите, выходит, метавселенная, о которой все заговорили после переименования Facebook в Meta, — не отдаленное будущее, а то, что уже есть? Или нет? Но там можно что-то купить? Что еще можно делать? Рассказываем, о чем идет речь, какие компании пообещали эволюцию интернета и на какой стадии находится осуществление этих проектов

Метавселенная — это интернет, где люди общаются, работают и развлекаются с помощью аватаров и виртуальной реальности. Цифровая копия нашего мира. Или другое популярное сравнение: мир из фильма "Матрица". Расширенный интернет будущего, где пользователи, по идее, будут не просто общаться и передавать информацию или смотреть фильмы и медитировать совместно, а иметь цель владеть цифровой землей, недвижимостью, тем, что пока важно только в физическом мире. Марк Цукерберг говорил о том, что в метавселенных появятся новые экономики, которых сейчас нет в реальном мире.

Впервые термин упомянул писатель-фантаст Нил Стивенсон. В его романе "Лавина" в виртуальном мире обитают люди, представленные аватарами, и при этом в один мир сливается физическая, дополненная и виртуальная реальности. Сегодня мы знаем все эти части интернета будущего, но больше по отдельности. AR — дополненная реальность — знакома нам по игре Pokеmon Go. VR — виртуальная — в основном по видеоиграм. Если спросить у кого угодно, что представляет из себя интернет, что там есть, скорее всего, назовут соцсети, популярные сайты или мессенджеры. Но как будет выглядеть интернет с VR, AR, если речь не про видеоигры? Как интернет уже становится объемнее? Начнем с того, что популярные сервисы по частям становятся чуть ближе к новому цифровому миру. Уже есть приложения, где можно побыть аватаром в компании других аватаров, что важно — не муляжей, а таких, за которыми реальные люди. Zwift — это виртуальная реальность для велосипедистов, где они тренируются в межсезонье совместно, не выходя из дома. Данные о скорости передаются с тренажеров, пользователь видит себя и соперников в виде аватаров на трассе.

' YouTube/HanzyBoii'

Или другой пример: в этом году Apple запустила функцию SharePlay — ее сразу стали называть функцией для совместного просмотра видео по FaceTime. Но также она связана с приложениями компании. Во время вызова FaceTime пользователи могут перейти в приложение Apple Fitness+, выбрать тренировку или медитацию и заниматься совместно, на экране будет видно всех остальных участников. Но все это отдельные VR- и AR-проекты, которые дают возможность пользователям получить чуть больше ощущений, чем раньше. В это время есть компании, которые обещают построить метавселенные или заявляют, что реализовали их на каком-то начальном уровне. Кто и какие метавселенные создает сейчас? Первое — есть крупные технологические компании, которые заявили о строительстве метавселенных. Кроме Facebook этим занимаются Microsoft и Epic Games. В апреле 2021 года Epic Games, создатели Fortnite, привлекли $1 млрд инвестиций на "поддержку метавселенной в долгосрочной перспективе". Вообще создатели первых видеоигр с виртуальной реальностью пытались называть их "цифровыми государствами" и объяснить, что там можно не только играть, а, например, стримить, проводить концерты. Но социальные медиа и YouTube они так и не победили. В Microsoft анонсировали корпоративную метавселенную на облачной платформе Azure, где есть сервисы для создания цифровой копии предметов и помещений. Так, вместо привычного Zoom сотрудники смогут ходить своими аватарами в цифровую переговорную. Глава Disney Боб Чапек обмолвился о планах создать свою метавселенную, но без подробностей.

Второе — есть блокчейн-стартапы, которые обещают метавселенные: платформы, где можно встречаться с коллегами и друзьями, посещать выставки, покупать и коллекционировать NFT-искусство и владеть "участками земли" за криптовалюту этого блокчейн-проекта. Интерес к таким стартапам сильно вырос после заявления Цукеберга. Один из самых популярных в этой нише — Decentraland, где Барбадос анонсировал открытие посольства. Этот стартап существует с 2017 года. Раньше его криптовалюта была малоизвестной, он не входил в какие-то значимые рейтинги. Здесь можно посмотреть, как с начала года росла его капитализация, и увидеть тот резкий скачок после презентации Facebook. У этой площадки два основных конкурента — аналогичные стартапы Somnium Space и Cryptovoxels. Но стоит учитывать то, что рост и обвалы на рынке криптовалюты случаются постоянно. Стартапов, обещающих нечто грандиозное на модной волне, много, но единицы из них переходят от обещаний к делу. Когда появятся метавселенные?

На эту тему Теперь Meta. Facebook объявила о ребрендинге и представила "метавселенную"