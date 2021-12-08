Конгрессмены США приняли инициативу, которая позволит утвердить повышение потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США во вторник приняла инициативу, которая поможет в ближайшее время утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре. В поддержку документа высказались 222 законодателя, 212 проголосовали против. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN .

Позднее проголосовать по этой инициативе должен будет Сенат Конгресса США. Ожидается, что документ будет утвержден. Как поясняет телекомпания CNBC, после этого в обеих палатах Конгресса пройдет голосование по основному законопроекту о повышении потолка госдолга, для его утверждения потребуется простое большинство голосов, которое есть у демократов и в Сенате, и в Палате представителей.

Как в свою очередь отмечает портал Axios, речь идет о единоразовом использовании данной меры, инициатива не предполагает, что в дальнейшем законопроекты о потолке госдолга будут утверждаться по ускоренной процедуре.

Президент США Джо Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса.

В конце сентября Палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок - до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть Сенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря. При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита. Минфин сможет обеспечивать работу правительства страны до 15 декабря.