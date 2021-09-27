Споры о долгах и дефолте: не сорвутся ли американцы с финансового обрыва

Описание Здание Конгресса США © Tanarch/Shutterstock/FOTODOM

На открытии нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек организации Антониу Гутерриш сказал, что мир "стоит у края пропасти и движется в неверном направлении". Мне эта фраза вспоминается, когда я гляжу со стороны на то, что у американцев творится сейчас с государственными финансами. Они отнюдь не впервые подошли вплотную к дефолту по своим долгам, и нынешняя ситуация пока не кажется более опасной, чем прежние, но все равно невольно ежишься: а вдруг в этот раз сорвутся с финансового обрыва? Мало в таком случае не покажется не только им самим, но и всему миру. "Финансовый Армагеддон" На прошлой неделе палата представителей Конгресса США приняла законопроект, позволяющий превысить потолок госдолга, установленный сейчас на уровне $28,4 трлн, и продолжить финансирование федерального правительства после 30 сентября, когда в Америке оканчивается финансовый год. Но это нижняя палата, где правящая Демократическая партия президента Джо Байдена имеет превосходство в голосах, пусть и небольшое. А вот в Сенате царит практически полное равенство сил, и там лидер республиканской фракции Митч Макконнелл уже дал понять, что вместе со своими однопартийцами готов блокировать те же решения. Политический расчет их понятен: по сути, это затормозило бы всю внутриполитическую повестку дня Байдена и повысило шансы оппозиции на успех на предстоящих через год промежуточных выборах в Конгресс. Политикой, однако, сыт не будешь, а экономике обструкционизм грозит серьезными потрясениями. Белый дом уже дал указание государственным учреждениям и ведомствам США готовиться к сворачиванию работы (shutdown) в случае приостановки финансирования. Решение преподносилось как рутинное: дескать, при отсутствии финансовой определенности такой шаг просто положено предпринимать за неделю до 1 октября. Но, конечно, возможное прекращение работы госаппарата — само по себе кризис, особенно в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 (хотя на врачей, военных и правоохранителей-федералов shutdown по большей части не распространяется). Все это так и воспринимают, но для препирающихся в Вашингтоне политиков первично другое: кого за этот кризис станут винить избиратели? С долгом ситуация потенциально еще более опасная. Если госучреждения в США даже на моей памяти уже раз пять-шесть приостанавливали работу из-за перебоев с финансированием, то дефолта в американской истории пока еще не было. И за океаном этим гордятся. "Мы платим по своим долгам; этим Соединенные Штаты и отличаются почти от всех остальных стран на планете", — сказал на днях CNN главный экономист компании Moody's Analytics Марк Занди. Дефолт "стал бы финансовым Армагеддоном, — добавил специалист. — Даже сама мысль о том, чтобы не платить вовремя свои долги, — полное безумие". "Необратимый ущерб" "Но мы живем в безумном мире", и "законодатели в Вашингтоне вновь играют в игры с платежеспособностью Америки, проверяя, кто из них первым струсит", — прокомментировала его слова телекомпания. Во всяком случае, сама исполнительная власть США не исключает наихудших сценариев. Поводом для репортажа было письмо, направленное в Конгресс министром финансов США Джанет Йеллен.

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В этом послании американка, возглавлявшая ранее и Федеральную резервную систему (ФРС), т.е. Центральный банк США, призывала законодателей не мешкать с повышением потолка госдолга. История показывает, что промедление "до последней минуты" с решением данного вопроса "может нанести серьезный ущерб" предпринимательскому и потребительскому доверию, повлечь за собой удорожание заимствований и повредить кредитному рейтингу страны, указала она. "А задержка, ставящая под вопрос способность федерального правительства [США] выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесла бы необратимый ущерб американской экономике и глобальным финансовым рынкам", — подчеркнула Йеллен. О чем конкретно идет речь, надо, конечно, спрашивать специалистов. Но по краткому определению той же CNN, "дефолт стал бы экономическим катаклизмом". "Учетные ставки взлетели бы ввысь, на фондовом рынке образовался бы кратер, пенсионные счета обесценились бы, курс доллара США просел бы, а финансовая репутация единственной в мире сверхдержавы была бы подмочена", — поясняла телекомпания. Конечно, насчет единственной сверхдержавы с ней можно и поспорить, поскольку экономически Америку уже догоняет и перегоняет Китай, но суть, в общем, передана доходчиво. "День Д" Еще в конце июля Бюджетное бюро Конгресса прогнозировало, что без повышения потолка госдолга у Минфина США "деньги кончатся" в последнем квартале нынешнего года, скорее всего в октябре или ноябре. Оно поясняло, что конкретный "день Д" может смещаться в ту или иную сторону — в зависимости от притока налоговых поступлений в федеральную казну. Йеллен в своем письме законодателям крайний срок тоже не называла. Но все же уточняла, что, "согласно самой лучшей и свежей информации", имевшейся в ее распоряжении, "наиболее вероятно, что наличные средства и чрезвычайные меры в итоге будут исчерпаны в течение октября". В режим подготовки к потенциальной финансовой ЧС ведомство перешло заранее. Наконец, "лучшая оценка" (best estimate) Moody's Analytics сводится к тому, что искомая дата приходится на 20 октября. После этого, если не поднять верхний предел заимствований, властям США будет нечем платить по счетам и придется, как писала столичная Washington Post, "делать невообразимый выбор: то ли не платить $20 млрд, причитающихся престарелым по программам социального обеспечения, то ли отказать в платежах держателям американских долговых ценных бумаг" — сознавая, что "это может подорвать веру в платежеспособность США и навсегда повысить стоимость федеральных заимствований". Публикация, из которой взята эта цитата, посвящена исследованию Занди и его подчиненных, согласно которому "затяжное противостояние по поводу потолка госдолга обошлось бы экономике США в [утрату] до 6 млн рабочих мест, уменьшило бы стоимость активов домохозяйств (household wealth) на сумму до $15 трлн и привело бы к росту безработицы примерно с 5% до 9%". Вот вам и приблизительная цена дефолта. Истоки непримиримости Спрашивается: неужели всего этого не знают или не понимают сами американские законодатели? Конечно, понимают. И упомянутый сенатор-республиканец Макконнелл, лидер оппозиции, не отрицает того, что в конечном счете потолок госдолга волей-неволей придется повышать. Но он хочет, чтобы партия власти продавила это решение (в том числе, если потребуется, и с помощью разных процедурных ухищрений в Конгрессе) и тем самым приняла на себя всю полноту ответственности за рост долгового бремени в глазах избирателей.

А демократов такой подход возмущает. По их словам, при прежнем президенте-республиканце Дональде Трампе сами они, находясь в оппозиции, соглашались на повышение потолка заимствований. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не раз подчеркивала, что именно такой "внепартийный" подход отвечает интересам страны. Заодно партия власти и близкие к ней СМИ напоминают, что при Трампе госдолг США вырос почти на $8 трлн, причем последнее по времени решение, принятое при республиканце и допускавшее такой рост, оставалось в силе вплоть до лета нынешнего года. Вместе с тем трудности, с которыми США сталкиваются при решении своих финансовых проблем, обусловлены не только межпартийным противостоянием в Вашингтоне, но и более глубоким идеологическим размежеванием. Внутри самой Демпартии идут не очень заметные со стороны, но упорные и принципиальные споры по поводу астрономической стоимости экономических программ администрации Байдена. Удивляться этому не приходится, ведь счет идет на триллионы. Уже на этой неделе Конгресс намерен рассмотреть программу инфраструктурных инвестиций примерно на $1 трлн, затем на очереди пакет социально-экономических новаций общей стоимостью около $3,5 трлн. Денег таких, как уже говорилось, в американской казне нет, поэтому планы изначально вызывали немало споров. Политики, которых за океаном принято именовать "фискально ответственными", в том числе и среди умеренных демократов, задаются вопросом о том, допустимо ли оплачивать подобные суммы "по кредитке". Но левые либералы во главе с сенатором Берни Сандерсом и членом палаты представителей Александрией Окасио-Кортес наотрез отказываются рассматривать более скромные альтернативы. Их тоже можно понять: когда и отвоевывать экономические и политические ресурсы, как не теперь — в условиях пандемии, обнажившей жизненную необходимость опоры всего и вся на государство? К тому же после ближайших выборов, по прогнозам аналитиков, демократы могут потерять контроль над Конгрессом; это также заставляет их торопиться. Ну, а правые консерваторы, равняющиеся за океаном в последние годы на Дональда Трампа, конечно, видят в подходе либералов попытку явочным порядком учредить "американский социализм". В их глазах этот курс губителен для страны и абсолютно неприемлем. Отсюда и всеобщая ожесточенность, и взаимная непримиримость. Без памяти и без совести Любопытно, что в пучину своих нынешних политических и экономических междоусобиц американцы забрели по дороге благих намерений. Изначально потолок госдолга являлся в США отражением патриотического консенсуса ветвей власти, а не их идеологической грызни. Впервые он был установлен Конгрессом в октябре 1917 года, чтобы облегчить 28-му президенту страны Вудро Вильсону размещение военных займов в годы Первой мировой войны. Весной того же года Америка после трехлетнего нейтралитета объявила войну кайзеровской Германии.

Ранее любое размещение государственных облигаций в США требовало особого разрешения законодателей. Но с вступлением страны в войну стало ясно, что займы будут требоваться на регулярной основе. И потому уже во втором акте о военном "займе свободы" (Second Liberty Bond Act) Конгресс даровал исполнительной власти право привлекать заемные средства по собственному усмотрению. Естественно, лишь до определенного предела, который и стал первым потолком долга. Между прочим, изначально военные займы подлежали погашению золотом. Но золотого запаса США быстро стало для этого не хватать, и в 1933 году Конгресс по инициативе президента Франклина Рузвельта задним числом отменил данное правило. Это вызвало бурю негодования и судебные тяжбы, одна из которых дошла до Верховного суда США. Позиция правительства была поддержана пятью судейскими голосами из девяти. Остальные четверо судей расценивали отказ от "золотого стандарта" в данном вопросе как фактический первый дефолт США по своим обязательствам. Кончилось все это, как известно, "никсоновским шоком" 1971 года, когда на "золотом стандарте" был окончательно поставлен крест. По сути, Вашингтон тогда беспардонно "кинул" своих зарубежных партнеров, включая ближайших друзей и союзников. В истории осталась адресованная им циничная фраза главы Минфина США Джона Конналли: "Доллар — наша валюта, но ваша проблема". Это я к вопросу о национальной гордости американцев тем, что у них вроде как не бывало дефолтов. Просто память у людей короткая и избирательная. Ловкость рук и никакого мошенничества Теперь, чтобы выпутаться из финансовых затруднений на государственном уровне, в Вашингтоне опять готовы рассматривать "все, что не запрещено законом". Наглядным примером может служить идея выпуска монеты достоинством… в триллион долларов. "Раз уж на дворе сезон кризиса из-за потолка госдолга, пора вспомнить и о самом сумасбродном решении данной проблемы: пусть президент Джо Байден выпустит монету в $1 триллион", — предложил телеканал CNN вроде как бы шутливым тоном, но в разделе деловых новостей.

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Смысл идеи, как он пояснил, заключается в том, чтобы дать исполнительной ветви власти возможность достичь желаемого результата "в обход Конгресса". По словам CNN, "президент может выпустить "памятную" (commemorative) монету в $1 триллион, поместить ее в ФРС и тем самым дать правительству возможность продолжать платить по своим счетам". Оказывается, этот нетривиальный способ фиктивного "пополнения" казны рассматривался еще при Бараке Обаме, которому пришлось в свое время расхлебывать последствия финансового кризиса 2008 года. Как он сам позже и рассказал в подкасте Pod Save America, эта "несуразная" (wacky) идея обсуждалась "с Джеком Лью и другими" (Джейкоб Лью был министром финансов США в 2013–2017 годах). Юридически замысел опирается на то, что закон, позволяющий президенту США выпускать юбилейные и памятные денежные знаки, не ограничивает их номинал. Как отмечал на днях в комментарии на эту тему специалист по торговле драгметаллами Эверет Миллман, даже у инвестиционных монет из золота, серебра и палладия "номинальная стоимость — в основном символическая", а для платины прямо указано, что Минфин может чеканить из нее монеты "любого достоинства". Хуже, чем дефолт? Я не экономист и не могу судить о том, как появление, с позволения сказать, "платежного средства" в $100 триллионов (а порой называется и такая сумма) отразилось бы, например, на инфляции или на стоимости долговых обязательств США. Но опрошенные CNN эксперты утверждают, что последствия могли бы быть хуже, чем от дефолта. С точки зрения доверия к доллару и всей финансово-экономической системе США "это худшее, что можно сделать", — пояснил сотрудник Американского предпринимательского института в Вашингтоне Филип Уоллак. "Нечто вроде монеты в $1 трлн — лучший способ убедить людей, что доллар как валюта не так уж и хорош", — добавил он. Еще более категоричен в оценках Занди из Moody's Analytics. "Монета в $1 трлн — это совершенно порочный способ обойти лимит госдолга, который только усугубит и без того мрачную ситуацию, — сказал он. — Глобальные инвесторы сознают, что это неустойчивый способ оплаты правительственных счетов, а с учетом еще и конституционного кризиса, который при этом возникнет, повысятся шансы на то, что в какой-то момент в будущем им своевременно не заплатят. Монета в $1 трлн не отвратит ни финансового кризиса, ни обострения экономического кризиса. В выигрыше останется только криптовалюта".