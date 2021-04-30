Американский Робин Гуд? "Семейный план" Джозефа Байдена

Описание Президент США Джо Байден © EPA-EFE/JONATHAN ERNST/POOL

Администрация США хочет создать в стране новую норму закона — право на оплачиваемый отпуск по болезни или по уходу за ребенком. Америка — не социальное государство, и даже такого права (не говоря уже о регулярном оплачиваемом отпуске) у трудящихся там пока нет — во всяком случае, в федеральном законодательстве оно не прописано. Теперь же может появиться, если Конгресс США утвердит новый "семейный план" (American Families Plan), предложенный президентом страны Джозефом Байденом. Это третья составная часть его комплексной программы социально-экономического развития страны, дополняющая планы "спасения" Америки от последствий пандемии COVID-19 (American Rescue Plan), а также модернизации инфраструктуры и поддержки рынка труда (American Jobs Plan).

На эту тему Рабочие места и повышение налогов. О чем говорил Байден в первом обращении к Конгрессу

Включает новая инициатива, с помпой объявленная хозяином Белого дома в первом для него выступлении на совместном заседании обеих палат Конгресса, и другие вещи, которые для нас привычны, а за океаном воспринимаются как прорывные, — вроде общедоступных государственных детских садов и профтехучилищ (community colleges). Конечно, сами собой напрашиваются сравнения с недавним Посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, которое в нынешнем году также было в основном посвящено домашним делам. На мой взгляд, сравнение это для США по большей части невыигрышно — несмотря даже на то, что главнейшая для нас задача "сбережения народа" в Америке вообще официально не включается в повестку дня. Даже в условиях пандемии, уже унесшей там более полумиллиона жизней. Где деньги, Джо? За океаном, как известно, "все просто так, кроме денег" ("Брат-2"). Реализация заявленных Байденом планов остается под вопросом прежде всего из-за их астрономической стоимости. Первые два компонента программы в сумме оценивались более чем в $4 трлн ($1,9 трлн и $2,3 трлн). Третий должен добавить еще около $1,8 трлн в виде дополнительных расходов и налоговых вычетов. На подходе еще и экологический план — так называемый "зеленый новый курс", который также заведомо потребует схожих по масштабам вложений.

На эту тему Опрос: более половины американцев одобряют политику Байдена

А ведь еще год назад The Washington Post писала, что на тушение экономического пожара, вызванного ковидом, власти США выделили свыше $6 трлн. Отчасти эти суммы, видимо, перекрываются: планы в основном многолетние. Но понятно, что расходы все же неудержимо растут. В былые времена в стране, обладающей "баснословной привилегией" эмиссии главной резервной валюты мира, по поводу вольного обращения с деньгами позволяли себе даже шутить. "Миллиард туда, миллиард сюда — глядишь, так и до реальных денег скоро дело дойдет", — говаривал покойный сенатор Эверетт Дирксен, чье имя носит одно из главных зданий административного комплекса Конгресса на Капитолийском холме. Теперь однако даже у хозяев печатного станка в Вашингтоне спеси заметно поубавилось. Те из них, кто поумнее, давно предупреждают, что сколько веревочке ни виться, а конец будет: платить по счетам придется. И сейчас один из главных вопросов в комментариях к планам Байдена: откуда брать деньги на их реализацию? Свободных средств в американской казне нет, так что выбирать в принципе приходится из двух зол: либо долги, либо налоги. Первый (антиковидный) спасательный план финансируется в основном из заемных средств, второй (инфраструктурный) — предусматривает повышение налогов, прежде всего на бизнес. По поводу третьего Байден теперь сказал, что раскошеливаться придется американским толстосумам: для них должны увеличиться налоги на доходы и прирост капитала. Верхнюю планку предполагается поднять до 39,6%, а с учетом дополнительных сборов и до 43,4%. При этом Белый дом намерен "избавиться от лазеек" в налоговом законодательстве, позволяющих богачам платить меньше простых работяг; налоговой службе США — IRS поручено "спросить по всей строгости (crack down) с миллионеров и миллиардеров, жульничающих при уплате налогов". Приглашения для избранных Что из всего этого выйдет, покажет время. Пока затаивать дыхание никто не торопится. И тому есть веские причины. Первая и главная из них — отсутствие единства и сплоченности в стране и ее политическом руководстве. И лучшее тому подтверждение — так называемое совместное заседание обеих палат Конгресса, на котором Байден хвастался достижениями за первые 100 дней пребывания у власти и оглашал дальнейшие планы, включая "семейную" инициативу.

На эту тему Санкции против РФ и отмена указов Трампа. Что успел Байден за 100 дней на посту президента

Начать с того, что приглашения на эту торжественную церемонию, заменившую в нынешнем году традиционное представление президентского послания "О положении страны", получили всего пара сотен законодателей и других почетных гостей, а не более полутора тысяч человек, как бывало прежде. Предлог вполне благовиден — в США сохраняются строгие антиковидные ограничения, но республиканская оппозиция пыталась даже добиться переноса речи на том основании, что звать надо либо всех федеральных законодателей, либо никого. "Запрет на присутствие членов Конгресса беспрецедентен и подрывает самый дух нашей представительной конституционной республики", — указывали обиженные республиканцы в письме на имя спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, определявшей персональный состав присутствующих. Протест, как и следовало ожидать, впечатления не произвел. Для Белого дома и его политических союзников на Капитолийском холме важнее было донести популистское послание президента до общенациональной телеаудитории. Та, правда, оказалась сравнительно невелика: около 27 млн человек против почти 48 млн при таком же выступлении предшественника Байдена республиканца Дональда Трампа в 2017 году. Но все же, как напомнил один из популярных телеведущих, это "гораздо больше, чем у "Оскаров", т.е. при недавнем вручении главных наград Голливуда. Реальным примирением и не пахнет

На эту тему "Время начать деэскалацию". Что говорил Байден в речи о России

Известно, что за первый антикризисный план Байдена в Конгрессе не голосовал ни один республиканец; принятия его партия власти добилась лишь за счет процедурной уловки — так называемого "примирения" (reconciliation), позволяющего принимать решения не квалифицированным, а простым большинством голосов. На ту же процедуру, насколько известно, рассчитывают и впредь, поскольку даже по инфраструктуре (несмотря на то что эта сфера традиционно пользуется двухпартийной поддержкой) оппозиция уже выдвинула в пику президенту собственный альтернативный законопроект. Реальным примирением в межпартийном противостоянии в США, которое многие уже рутинно сравнивают с идеологической и информационной гражданской войной, пока и не пахнет. И социальный "семейный" пакет, требующий существенного увеличения налогового бремени, также был сразу принят американскими консерваторами в штыки. Сенатор из Южной Каролины Тим Скотт, который давал официальный республиканский ответ на послание президента-демократа, назвал его речь "набором либеральных хотелок" (wish list), требующих "безудержной расточительности казны" и включающих "крупнейшее при жизни нынешнего поколения повышение налогов, губительное для рабочих мест". Заодно афроамериканец Скотт прошелся и по другим пропагандистским тезисам Байдена. "Америка — не расистская страна, — заявил он. — Неправильно использовать наше больное прошлое для нечестного пресечения дебатов в настоящем". Президент в своей речи не раз повторял, что США необходимо "искоренение системного расизма" в самых разных областях. Чье будущее?

На эту тему Байден считает, что США конкурируют с Китаем и другими странами за победу в XXI веке

Возмущение темнокожего сенатора понятно. Но культ новой расовой и социальной политкорректности (woke culture) стал в современной Америке нормой жизни, требующей "обнуления" всего и вся, включая собственное историческое прошлое (cancel culture). И Белый дом не может с этим не считаться, тем более что на него давят не только справа, но и слева. Вопреки традициям собственный ответ Байдену подготовили на сей раз и левые либеральные демократы. Оглашал этот ответ еще один афроамериканец — конгрессмен из Нью-Йорка Джамаал Боуман, а смысл оценки, данной им президентской речи, выражался формулой "хорошо, но мало". Конечно, все это разительно контрастирует с ситуацией в России, где все политические и общественные силы, включая и оппозицию, сразу объединились вокруг послания нашего лидера как реальной дорожной карты улучшения жизни страны. На мой взгляд, это внутреннее единство и сплоченность — едва ли не главное наше преимущество в заочном споре с американцами. Не случайно и Байден закончил свое выступление в Конгрессе очередным патетическим призывом к восстановлению такого же единства в США. Он считает, что при этом условии "будущее будет принадлежать Америке". "Центральный вызов" Надо полагать, имеется в виду будущее всего человечества. Во всяком случае, именно в этом контексте хозяин Белого дома рассуждал о противоборстве демократической и авторитарной форм правления (он считает "центральным вызовом нашей эпохи доказательство того, что демократия устойчива и сильна"), о конкуренции США с Китаем.

На эту тему Байден объявил режим ЧС в сфере национальной безопасности из-за России

Что касается России, Байден прежде всего вспомнил о своем недавнем разговоре с Путиным. По его словам, в этой беседе он "дал ясно понять, что хотя мы не стремимся к эскалации, у их (российских — прим. ТАСС) действий имеются последствия". "Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наши органы власти и бизнес, — продолжал он. — Но мы можем и взаимодействовать, когда это отвечает нашим обоюдным интересам. Мы так и сделали, когда продлили новый ДСНВ, договор по ядерному оружию, а теперь работаем и над климатическим кризисом". Путин в своем послании нынешнего года вообще напрямую не упоминал о США. Хотя его шутливые слова о "Шерхане", которому "подвывают всякие мелкие Табаки", звучали достаточно недвусмысленно. Смена эпох? Собственно, само содержание обращений российского и американского лидеров к своим парламентам было, по существу, продолжением того же заочного спора. В них имелись прямые параллели: например, в пассажах, посвященных повышению благосостояния семей с детьми. Путин говорил об этом как об одной из первоочередных задач государства. Байден выражал надежду на то, что его усилия позволят уже в нынешнем году "помочь более чем 65 млн детей и ополовинить масштабы детской нищеты" в Америке. Конечно, финансовые ресурсы, которые США и Россия могут направлять на решение подобных задач, несравнимы. У нас речь заведомо не идет о расходах, эквивалентных многим триллионам долларов. Но, во-первых, у нас есть свои преимущества: по части социальных завоеваний (от тех же оплачиваемых отпусков до стоимости образования и медицинского обслуживания) Америка далеко отстает. А во-вторых, даже и очень большими деньгами надо уметь распоряжаться с умом.

На эту тему Байден заявил, что Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы