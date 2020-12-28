Игры с огнем: Белый дом и Конгресс спорят, как спасать экономику США

В октябре администрация президента-республиканца Дональда Трампа предлагала Конгрессу США принять пакет антикризисной поддержки экономики и граждан страны на сумму $1,8 трлн. Спикер нижней палаты Конгресса демократ Нэнси Пелоси тогда заявила, что этого "недостаточно", и отклонила инициативу Белого дома.

Теперь американские законодатели согласовали вдвое меньшую программу: примерно на $900 млрд. И такой набор "стимулов" вполне устроил Пелоси и ее демократов.

Удивляться нечему. Понятно, что помогать перед выборами своему заклятому врагу-президенту глава демократической оппозиции в Конгрессе не желала. Ныне же она при каждом удобном случае напоминает, что у страны новый избранный лидер — ее однопартиец Джозеф Байден, готовый "опираться на науку" в борьбе с COVID-19. Как там было, у Грибоедова: "Ну как не порадеть родному человечку!"

Худшее, конечно, впереди…

Байден, правда, не торопится брать на себя ответственность и заранее предупреждает, что самое страшное Америке еще предстоит пережить. "Вот вам простая истина, — сказал он на своей предновогодней пресс-конференции. — Наши самые мрачные дни в схватке с ковидом не позади нас, а впереди". И призвал соотечественников набираться выдержки и терпения.

В итоге уже Трамп обвинил оппозицию в скупердяйстве. Вместо того чтобы сразу подписать направленный ему законопроект, как все ожидали, он потребовал более чем втрое — с $600 до $2000 на человека — увеличить антикризисные выплаты. В ответ Пелоси попыталась поймать его на слове, пообещав поддержку этой идеи со стороны демократов, если ее единодушно одобрят и республиканцы. Но те на это не повелись.

Конечно, все эти препирательства — чистейшей воды политиканство. Многие увязывают их с дополнительным туром выборов в Сенат США, который предстоит 6 января в штате Джорджия. От его исхода зависит контроль над верхней палатой Конгресса, чрезвычайно важный для всей расстановки политических сил в Вашингтоне в ближайшие годы.

Но при этом обе стороны откровенно играют с огнем. Антикризисный пакет объединен с законопроектом о финансировании федерального правительства США до конца текущего финансового года. В целом этот "билль-омнибус" оценивается в $2,3 трлн и насчитывает 5593 страницы; по объему и стоимости это одна из крупнейших подобных смет в истории США.

Испорченный праздник

Подписать ее требовалось до конца дня в понедельник 28 декабря. Иначе приостановилось бы выделение средств на деятельность правительства, хотя это еще полбеды. Главное в другом: прямо под Новый год последних средств к существованию лишились бы люди, живущие на пособия по безработице, а над несостоятельными владельцами ипотечного жилья нависла бы угроза выселения.

Протестуя против позиции Трампа, Байден называл ее "отречением от ответственности", чреватым "опустошительными последствиями" для "миллионов семей". Законодатели-демократы подчеркивали, что для огромного множества американцев рождественская ночь на 25 декабря не была ни тихой, ни спокойной, ни обнадеживающей.

Сам президент уехал на праздники в свое флоридское поместье. Что у него на уме, толком никто не знал. Звучали предположения, что на самом деле Трамп добивается изменений прежде всего в законопроекте о национальной обороне США, на который он прежде наложил вето (его не устраивают, в частности, планы политкорректного переименования ряда военных баз, безответственное распространение информации в соцсетях и т.п.).

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Мог ли быть заветирован и "билль-омнибус", было неясно. В обычных условиях такая угроза не составляла бы проблемы: оба законопроекта приняты подавляющим большинством голосов, достаточным для преодоления президентского вето. И по оборонному биллю оно уже сегодня (в понедельник) может быть преодолено.

Но "омнибус" по состоянию на четверг еще не был даже доставлен в Белый дом. А закон дает президенту США десять дней на раздумья по поводу использования права вето. То есть, в принципе, Трамп мог просто ничего не делать, и билль умер бы сам собой.

Дело в том, что на Капитолийском холме сейчас пересменка после ноябрьских выборов. Первая сессия Конгресса нового созыва открывается уже 3 января. Без подписи президента законопроект не вступил бы в силу, и всю процедуру его принятия пришлось бы запускать заново.

Интрига держалась буквально до последнего момента. Лишь в воскресенье вечером Трамп объявил, что все же подпишет пакет "стимулов". Хотя и потребовал при этом в очередной раз их усилить (оппозиция, переведя дух, дает понять, что намерена эти требования игнорировать).

Помощь нужна всем

К этому времени примерно у 10 млн американцев уже истек срок получения пособий по безработице; еще около 4 млн человек ожидали того же в ближайшие недели. Понятно, что настроения среди этих людей были близки к отчаянию. Теперь этот рубеж, как у нас говорят, "сдвинут вправо". По новой программе федеральные власти США обязуются доплачивать безработным по $300 в неделю в течение 11 недель.

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Дополнительная поддержка нужна также американским больницам и школам, да и всей экономике страны. В "омнибус" загружены средства на эти цели, включая $69 млрд на распространение вакцин и другие меры борьбы с COVID-19, $325 млрд для малого бизнеса, $15 млрд — для авиакомпаний. Необходимость этих мер не оспаривают и однопартийцы Трампа. Республиканцам, борющимся за сенатские мандаты в Джорджии, партийное руководство обещало, что без новой антикризисной программы страна в январе не останется.

Pork Barrel

Вместе с тем надо признать, что у этой программы имеется в США и немало критиков — от простых людей до маститых специалистов, не говоря уже о самом президенте. Я спрашивал у знакомых, доводилось ли им лично получать помощь из казны, и одна женщина написала, что весной ей платили по безработице даже больше, чем она прежде зарабатывала, но вот ее подруга с детьми из-за формальной разницы в учетной категории службы занятости ничего не получала и с трудом сводила концы с концами.

"Я бы предпочла, чтобы меня на год освободили от налогов и я могла "сама себе помогать"; а не так, чтобы сначала меня обдирали налогами, как липку, а потом возвращали мне эти же деньги в виде "помощи", — написала американка. Правда, ей сравнительно легко кипятиться: она уже нашла себе новую работу.

Другие же в ее положении могли и не пытаться трудоустроиться, поскольку им хватало пособий и продовольственных талонов. Профессор-экономист из Чикагского университета Кейси Маллиган исследовал проблему и пришел к выводу, что непродуманная господдержка в реальности вела к снижению занятости.

"Омнибус" ругают прежде всего за тот неоспоримый факт, что в него напихано множество всякой всячины, не имеющей отношения к насущным нуждам страны. Говорят, в свое время рабам в США выкатывали на праздник бочку с солониной и предлагали драться за то, кому больше достанется. Теперь такой "бочкой" (pork barrel) в политической практике именуются законопроекты, составленные по принципу "всем сестрам по серьгам".

Трампа и его единомышленников в этой "бочке" особенно возмущают программы иностранной помощи. Президент прямо требует перенаправить эти средства на домашние нужды. Газета Hill упоминает в этом контексте среди прочих трат и "$453 млн для Украины".

Хотя есть в "омнибусе" и еще более экзотичные статьи расходов, например "изложение политики в отношении преемственности либо реинкарнации Далай-ламы". Смысл в том, что Конгресс требует от властей Китая невмешательства в процесс избрания духовного лидера тибетских буддистов и призывает создать консульство США в Лхасе. Естественно, за счет американских налогоплательщиков.

"Большая проблема и большой позор" Системно, наверное, важнейшая претензия к новому антикризисному пакету связана с тем, что законодатели-республиканцы наотрез отказались включить в него меры бюджетной поддержки штатов и муниципалитетов. Политически это понятно: действующая партия власти не желает выручать тех, из-за кого, на ее взгляд, она проиграла президентские выборы. Но по жизни исключение расходов на эти цели — при сохранении помощи Киеву и "реинкарнации" — выглядит, конечно, странно. "Это большая проблема и большой позор, — заявил губернатор Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо, возглавляющий также Национальную ассоциацию губернаторов. — Мне нужны больницы, медперсонал, национальная гвардия для проведения беспрецедентной операции. И как раз сейчас вы хотите обанкротить Нью-Йорк? Это безумие. Безумие". По словам Куомо, бюджетный дефицит в его штате оценивается сейчас в $15 млрд.

Есть и другие претензии. Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс, считающийся одним из гуру либеральных экономистов-рыночников, в комментарии для CNN подчеркнул, что программа, "оцениваемая примерно в 4,4% ВВП [США], или более четверти федеральных налоговых поступлений за год", принята без должной оценки специалистами и публичного обсуждения. По мнению Сакса, такой подход недемократичен. К тому же программа основана на "массированных заимствованиях", а не на более справедливом распределении налоговой нагрузки в стране за счет ее увеличения для самых богатых. "Обслуживать долги в будущем придется сегодняшней молодежи", — напомнил специалист, подчеркнув, что он "целиком за антиковидный пакет, но против того, как мы его выработали и оплачиваем".

"Закрома пусты"

Блестящее полемическое эссе на ту же тему напечатал в Hill известный сенатор-либертарианец Рэнд Пол, которого Трамп не раз публично называл своим другом. Законодатель ратовал против нового пакета, поскольку он убежден, что наращивание долга проблем не решает. А однопартийцев, которые билль поддержали, Пол призвал хотя бы не жаловаться в таком случае на "демократов и социализм", поскольку "реальная разница между [американскими] партиями — не столько как между Адамом Смитом и [Карлом] Марксом, сколько как между Марксом и Энгельсом".

"В прошлом году федеральное правительство собрало в казну $3,3 трлн, а потратило $6,6 трлн; рекордный дефицит составил $3,3 трлн, — указал сенатор. — Так что если вам нужны еще деньги для борьбы с COVID, то у нас их нет. Закрома пусты. На черный день ничего не отложено. Сберегательного счета нет. Конгресс все потратил, давно потратил".

Мало того. Как напомнил Пол, "каждый американский налогоплательщик уже сейчас должен по $136 754", а страна в целом — в общей сложности $27 трлн. "Откуда у наших детей возьмутся благоприятные экономические возможности, если их наследство от Конгресса — сокрушительный долг?" — спросил законодатель. У него, кстати, и отец был известным политиком, боролся за президентское кресло.

Понимая, что для нормального человека суммы, о которых он пишет, просто невообразимы, Пол поставил вопрос: "Что такое миллиард?" И ответил: "Ну, миллиард секунд назад на дворе стоял 1988 год и президентом был Рональд Рейган. Миллиард минут назад по берегу Галилейского моря ходил Иисус. Миллиард часов назад предки человека жили в пещерах. Но миллиард долларов назад — по расходам федерального правительства — был всего 80 минут тому. Да-да: федеральное правительство [США] расходует по одному миллиарду долларов каждые 80 минут".

Уж извините, я все эти факты и цифры не перепроверял. Разве только напомню, что евангельское Галилейское море у нас принято называть Тивериадским озером. Но цитата приведена дословно.

И смысл риторики Пола, думаю, ясен. Кстати, об астрономических суммах, которыми жонглируют теперь США, с тревогой писал и Сакс. Напомнив известную шутку покойного сенатора Эверетта Дирксена "Миллиард туда, миллиард сюда; глядишь — так и до реальных денег скоро дело дойдет", он констатировал: "Теперь мы вольно разбрасываемся триллионами".

Это не преувеличение. Еще в апреле Washington Post писала, что на тушение экономического пожара, вызванного ковидом, власти США выделили свыше $6 трлн. Теперь, видимо, к этой сумме надо приплюсовывать еще и новую программу.

"Наш доллар, но ваша проблема"

Считать чужие деньги бесполезно и неприлично. Но меня, признаться, эта расточительность тоже тревожит, поскольку вынуждает думать о том, что будет, когда деньги за океаном окончатся. Не возьмутся ли американцы в такой момент за оружие?

С вопросами о том, сколько еще веревочке виться, я обратился к давнему вашингтонскому знакомому, опытному экономисту-международнику. А тот в ответ мне напомнил еще одну знаменитую цитату: "Доллар — наша валюта, но ваша проблема".

Сказаны эти слова были в конце 1971 года; через год наступит полувековой юбилей. Произнес их министр финансов в администрации Ричарда Никсона, бывший губернатор Техаса Джон Конналли. Известен он в основном тем, что находился в одной машине с Джоном Кеннеди, когда того застрелили, и сам был ранен. Но у него и без этого хватало ярких эпизодов в биографии.

Так, когда США в том же 1971 году разом перевернули с ног на голову мировую валютно-финансовую систему, отказавшись в одностороннем порядке от прямой конвертируемости своего доллара в золото (так называемый никсоновский шок), именно Конналли поставил перед этим фактом друзей и союзников Вашингтона по тогдашней "Большой десятке" ведущих капиталистических экономик. И в тему пошутил, что доллар-то американский, но проблемы с ним — не у США, а у их партнеров. Кстати, министр был юристом, а не финансистом, а на вопросы об экономической квалификации отшучивался, что, мол, "умеет складывать".

Вот и теперь США, по мнению моего знакомого, ради себя любимых "сделают все, что захотят". Хотя дойдет ли при этом дело до военной силы, экономист судить не берется.

Что просить у Деда Мороза

Ну вот, собственно, и весь сказ. Остается поздравить всех дочитавших со скорыми Рождеством и Новым годом. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заверил всех американских детишек, что заранее привил Санта-Клауса от ковида для безопасной раздачи подарков.

Будем надеяться и верить, что и у нашего Деда Мороза со здоровьем все в порядке. Он нам нужен: согласно популярному сетевому мему, многие россияне собираются у него "просить пощады" на Новый год.