Два народа. Расстанутся ли друг с другом "красные" и "синие" штаты США

Могут ли "красные" и "синие" штаты США ужиться друг с другом? А если нет, то в какой форме будет происходить дальнейшее выяснение отношений между ними и дойдет ли оно до реального расставания? Над этим все чаще задумываются в последнее время специалисты и в самой Америке, и за ее пределами. Ноябрьские выборы, на которых победил демократ Джозеф Байден, ситуацию не прояснили, скорее наоборот. Свыше 81 млн американских избирателей отдали свои голоса за победителя, но более 74 млн человек поддержали нынешнего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа. Оба показателя — по-своему рекордные. Действующий президент до сих пор уверен, что на самом деле, если считать только "законные" голоса, выборы выиграл он, а победу у него "украли" с помощью разных махинаций, прежде всего при почтовом голосовании. Суды этого не подтверждают, но великое множество сторонников Трампа разделяют его убеждение в том, что выборы были "нечестными". "Дело идет к сецессии"? Не удивительно, что на таком фоне всплывает тема политического размежевания. Известный консервативный комментатор Раш Лимбо наделал недавно шуму высказываниями о "сецессии", т.е. отделении от страны ряда штатов. "Я на самом деле считаю, что у нас дело идет к сецессии, — сказал журналист, живущий и работающий во Флориде. — Вижу, как все больше и больше людей спрашивают, что нас на самом деле объединяет с теми, кто живет, скажем, в Нью-Йорке". Позже Лимбо уточнил, что не призывал к расколу, а лишь излагал мнение "внушительного и растущего" числа людей. На самом деле поднятая им тема — отнюдь не новая. Автор вышедшей осенью книги "Круши давай: сецессия, разлад и тайная история неидеального американского союза" Ричард Крайтнер доказывает, что идеи сепаратизма сопровождают США, сколько существует страна. Собственно, они появились в Новом Свете даже раньше, поскольку еще пуритане-пилигримы, образовавшие британскую колонию в Плимуте, именовали себя сепаратистами, подчеркивая независимость от англиканской церкви. Просто сейчас эти идеи снова в моде. В нынешнем году в США изданы и другие книги на ту же тему, например, "Американская сецессия: надвигающаяся угроза распада страны" Фрэнсиса Бакли или "Разделившись, мы падем: угроза сецессии в Америке и как нам возродить страну" Дэвида Френча. Есть и романы со схожим сюжетом — вроде "Кризиса" от Курта Шлихтера. На злобу дня Понятно, что в данном случае политологи и беллетристы не столько опережают реальность, сколько стараются от нее не отстать. Буквально на днях глава техасских республиканцев бывший конгрессмен Аллен Уэст публично призвал "законопослушные штаты" США "сплотиться и образовать союз штатов, которые будут соблюдать конституцию". Заявление было сделано в ответ на отказ Верховного суда США рассматривать иск Техаса, оспаривавший итоги выборов в других штатах: Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Иск был поддержан президентом Трампом, а также генпрокурорами еще 17 штатов и 126 членами Конгресса США.

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По мнению Уэста, на прошедших выборах штаты-ответчики "совершали антиконституционные действия, нарушая собственное избирательное законодательство". А Верховный суд, предпочтя умыть руки, на его взгляд, создал "прецедент, согласно которому штаты могут нарушать конституцию США и не нести за это ответственности". "Данное решение будет иметь далеко идущие последствия для будущего нашей конституционной республики", — подчеркнул техасец. Кстати, Техас наряду с так называемой Каскадией на Западном побережье США (штаты Вашингтон и Орегон) давно считается ведущим кандидатом на отделение и провозглашение независимости. "Америка — не демократия" О "конституционной республике" Уэст упомянул не случайно. Как минимум со времен Алексиса де Токвиля Америку принято считать и именовать демократией. Вы удивитесь, но в самих США отнюдь не все согласны с таким определением. И это важно как для понимания истоков нынешнего разлада, который часто сравнивают с идеологической и информационной "гражданской войной", так и для оценки перспектив на будущее. "Все те перемены, за которые ратуют левые, предположительно должны сделать Америку более демократичной, — заявил перед выборами консервативный идеолог Джон Ю (John Yoo), в прошлом соратник вице-президента США Дика Чейни, а ныне профессор права в Калифорнийском университете. — Но они не учитывают того факта, что Америка создавалась как республика, а не как демократия. Перемены специально затруднены. Основатели намеренно встроили [в политическую систему] меры защиты от тирании большинства". Еще яснее высказался сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. "Мы не демократия, — написал он в октябре в Twitter. — Слово "демократия" в нашей конституции нигде не упоминается; наверное, потому что наша форма правления — не демократия. А конституционная республика".

Британская Financial Times (FT), у которой я позаимствовал эти цитаты, со своей стороны, напоминает, что боготворимая американцами конституция — это не "квазирелигиозный набор заповедей", а "путаный, хотя и остроумный компромисс между рабовладельческими и нерабовладельческими штатами". И целью "знаменитой американской системы разделения властей", т.е. сдержек и противовесов, по словам издания, "было предотвращение возврата к королевскому абсолютизму, а не создание массовой демократии". Ну уж и еще одно подтверждение напоследок. Журнал American Mind — издание влиятельного в консервативных кругах США Клэрмонтского института — напечатал блестящее эссе "Разлука" (The Separation), в котором, в частности, говорится: "Наша конституция учредила республику, призванную защищать "естественные права" индивидуумов. Права эти стоят выше даже воли большинства. Прогрессивное движение, и старое, и новое, использует мажоритаризм (majoritarianism)… для достижения своих позитивистских целей. А права отдельного человека в этом часто только помеха". Вот вам и вся демократия. Мажоритаризм! Иной раз, конечно, диву даешься, с какой легкостью политтехнологи в США жонглируют терминами и смыслами, подстраивая их под свои насущные нужды. И совершенно не смущаются, что всему остальному миру эти же самые смыслы преподносятся как священные и неприкосновенные "ценности и идеалы". Американские, но, стало быть, — и "универсальные". На языке реалий Впрочем, вернемся к конкретике. В переводе на язык сегодняшних реалий все эти "рассуждизмы" означают примерно следующее: воспользовавшись децентрализацией избирательной системы в США, демократы намеренно привлекли к голосованию, в том числе по почте, как можно большее число людей. Возможные нарушения в расчет не принимались. Партия власти протестовала, но помешать не смогла. В итоге демократы (в американской политической терминологии — "синие") отвоевали Белый дом. Попытки "красных", т.е. республиканцев, опротестовать итоги голосования и добиться учета только "законных" бюллетеней успеха не принесли. Однако воспользоваться плодами победы "синим" будет нелегко, особенно если "красные", как ожидается, сохранят контроль над Сенатом США. Потенциально еще более важный ограничитель — судебная ветвь власти. Достаточно напомнить, что трое из девяти членов Верховного суда США — назначенцы Трампа; в целом консервативная фракция там теперь вдвое больше либеральной. Сами по себе такие расклады в Вашингтоне не беспрецедентны, подобное случалось и прежде. Но сейчас США сталкиваются сразу с несколькими кризисами — эпидемическим, экономическим, межрасовым — и каждый требует от властей безотлагательных согласованных и решительных мер. В этих условиях вопрос о том, смогут ли "красная" и "синяя" Америки поладить между собой, приобретает, без преувеличения, экзистенциальный характер. "Две Америки" О том, насколько они сейчас разобщены, писано-переписано. Но все же приведу некоторые наиболее разительные примеры, в основном из того же эссе в American Mind. Оно, кстати, анонимное, подписано женским именем Ребекка. Редакция поясняет, что это единственный известный псевдоним Авраама Линкольна. А мнение автора — "отставного офицера, работавшего в Конгрессе и в аппарате президентских кампаний" — представлено как "пример того, что все чаще думают и приватно говорят о будущем Америки мыслящие люди доброй воли". Так вот, этот авторитет со ссылкой на различные исследования доказывает, что Америка "непримиримо" разобщена. Экономически "синие" и "красные" штаты напоминают "две разные страны": по уровню благосостояния первые ближе к Голландии, вторые — к России. Политически взаимная нетерпимость дошла до того, что, например, Калифорния ограничивает поездки в целый ряд штатов, включая Техас, из-за их недостаточно толерантного, на ее взгляд, отношения к ЛГБТ-сообществу. А сейчас, между прочим, автор такого подхода калифорнийский генпрокурор Хавьер Бесерра выдвинут Байденом на пост главы Минсоцздрава США. То есть вскоре ему вместе с властями тех же штатов предстоит бороться с распространением COVID-19.

На бытовом уровне та же нетерпимость выражается, например, в том, что более половины американцев — и либералов, и консерваторов — не желают родниться друг с другом через браки детей. В 1960 году Ромео и Джульеттам приходилось куда легче: на партийную принадлежность потенциальных родственников обращали внимание лишь 5% "красных" и 4% "синих". Согласно другому социологическому исследованию, у американцев больше нет даже "общей правды", она у каждого своя. 72% демократов и 77% республиканцев считают, что стороны "не могут согласиться даже по фактам". В общем, "Ребекка" считает, что в пределах одной страны существуют "две Америки". Одна — "традиционная", т.е. сельская, населенная набожными людьми, обожающими американский футбол, охоту и оружие. Другая — "прогрессивная", т.е. городская, невоцерковленная, предпочитающая европейский футбол-soccer и не прикасающаяся к оружию. Картина "упрощенная, но точная, — пишет автор. — Карта штатов, где в 2020-м разрешен школьный американский футбол, неотличима от карты штатов, голосовавших в 2016 году за Трампа". "Мы чувствуем себя как два народа, потому что мы и есть два народа, — констатирует эссеист. — У тех, кто за BLM (движение "Жизнь черных имеет значение") и кто за полицию, — разные флаги. Одна половина Америки чтит наше наследие, другая его размалевывает и крушит. Матчи по нашей самой популярной игре начинаются теперь с исполнения двух гимнов". Уподобляя "синих" и "красных" американцев постаревшим супругам, которых уже ничто не объединяет, "Ребекка" рекомендует им "пожить врозь" (это и подразумевает термин separation). Предполагается, что такое "мирное сосуществование" позволит избежать сецессии — ожесточенного, а в данном контексте и потенциально кровавого официального "развода". Конституция: опора или тормоз? Но это, конечно, легче сказать, чем сделать. Как минимум требуется серьезное конституционное перераспределение полномочий между федеральным центром и штатами в пользу последних. "Ребекка" призывает оставить центру только армию, внешнюю политику и казначейство, а все остальное передать на места. По мнению "красного" комментатора, это стало бы возвращением к той исходной модели, которую имели в виду отцы-основатели США. Интересно, что о необходимости конституционной реформы давно твердят и многие "синие" идеологи. Просто у них своя повестка дня, в которой, по свидетельству FT, на первом месте — "упразднение коллегии выборщиков, дающей непропорционально много влияния" штатам в глубинке. Но ведь откуда взялся такой перекос? Фактически штаты США с самого начала были неравными, причем как раз по конституции преимущество отдавалось… рабовладельцам. При оценке численности населения штатов для нужд политического представительства и налогообложения учитывались не только все свободные граждане, но и трое из пяти рабов. Поэтому черные радикалы вплоть до середины прошлого века утверждали, что у США не нормальная полноценная конституция, а только "конститу", т.е. три пятых этого слова. Собственно, и до сих пор в том же движении BLM Америке все это аукается. Вообще, многие идеологические споры за океаном по сей день сводятся к противостоянию между теми, кто требует понимать основной закон буквально (originalism, или textualism), и теми, кто видит в таком догматизме тормоз для дальнейшего развития. Последние часто ссылаются на автора Декларации независимости США Томаса Джефферсона, считавшего, что "земля принадлежит живым, а не мертвым", и что конституцию следует корректировать для каждого нового поколения. "Больной человек Запада"? Решатся ли на это сегодняшние правители Америки, пока неясно. 78-летний Байден не раз говорил, что его президентство — лишь "мостик" в будущее. "Ребекка" завершает свое эссе констатацией того, что время "клинтоновского, бушевского и обамского синдикатов, причастных к упадку" страны, миновало, но "новых Линкольнов" пока не видно. Впрочем, автор продолжает уповать на то, что "трудные времена рождают великих" лидеров. Со своей стороны, FT, опросив нескольких специалистов, убедилась, что те ничего хорошего для США не ждут. Во всяком случае — в отсутствие значимых перемен, включая конституционную реформу.

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