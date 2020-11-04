День выборов в США: отнюдь не комедия

В свое время видный американский историк-советолог Ричард Пайпс язвительно замечал, что люди в СССР не доверяли не только властям, но и друг другу. На его взгляд, это было одной из главных причин закрепления в обществе антидемократических тенденций, поскольку управа друг на друга гражданам все-таки нужна, а обращаться за ней, кроме как к властям, не к кому.

Теперь бывший госсекретарь США Джордж Шульц только что напечатал эссе "О доверии", в котором подчеркнул, что "недоверие, граничащее с враждебностью" стало в последние годы неотъемлемой чертой не только внешней политики, но и "домашней жизни" в Америке, отношений между людьми и политическими партиями. Встревоженный ветеран, которому 13 декабря должно исполниться 100 лет, выразил уверенность, что без "непартийного консенсуса", опирающегося на "общие ценности", не может быть обеспечена национальная безопасность страны. Экзистенциальный смысл

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Возможен ли, однако, сейчас за океаном такой консенсус? К этому вопросу, по сути, сводится экзистенциальный смысл всеобщих выборов, состоявшихся во вторник в США. Окончательные их итоги до сих пор не подведены: ожидается, что на подсчет всех бюллетеней, поданных по почте, уйдет еще не один день. Пока же все продолжают гадать, на чью сторону склонится в конечном счете чаша весов и признают ли итоги схватки ее участники - действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его соперник демократ Джозеф Байден. Вместе с тем уже сейчас ясно, что проверке на прочность подвергаются глубинные устои американской демократии, включая самый гордый лозунг ее пропаганды – о господстве закона и порядка в стране. По сути, речь идет не только о том, способна ли инерция законопослушания обеспечить мирную и упорядоченную передачу верховной власти, но и о том, как дальше выстраивать весь пресловутый американский образ жизни, сотрясаемый сейчас сразу несколькими кризисами – медицинским, социально-экономическим, межрасовым. Достаточно напомнить, что один только коронавирус уже произвел в США большие опустошения, чем где бы то ни было еще в мире. Заразилось свыше 9,4 млн человек, более 232 тысяч американцев умерли. В канун выборов историк из Кембриджского университета Дэниел Ларсен выражал со страниц New York Times уверенность в том, что запас прочности американской политической системы (обеспечиваемый, между прочим, и ее сложностью и многоступенчатостью, которые принято критиковать) достаточно велик. Он напоминал, что "кошмарные сценарии" предполагают непризнание итогов голосования не только конкретным кандидатом, но и "целой партией – на каждом уровне в рамках системы", включая суды, законодательные собрания штатов, Конгресс США.

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"Если такое произойдет, то с американским экспериментом скорее всего в любом случае будет покончено", - констатировал специалист. Но он считает, что "в конечном счете люди с одной из сторон" политического противостояния в США "должны отступить от края пропасти". И что, "если история вообще позволяет о чем-то судить, так они и сделают". Действительно, обнадеживающие прецеденты имеются. На президентских выборах 1876 года острейшее противоборство все же завершилось компромиссом за два дня до инаугурации. В 2000 году Альберт Гор признал поражение в схватке с Джорджем Бушем-младшим, согласившись с решением Верховного суда США по пересчету голосов в штате Флорида, хотя спорить тогда можно было до бесконечности: даже задним числом результаты получаются разные, в зависимости от методики подсчета. Да и вообще американцы гордятся тем, что избирали своих лидеров даже в разгар гражданской войны. А нынешние выборы, несмотря на кризисный фон, должны, по прогнозам, увенчаться рекордной явкой избирателей. Прежде, по словам специалистов, на американских выборах голосовали не более 140 млн избирателей; теперь только досрочно бюллетени подали свыше 100 млн человек. Ставка на "синий сдвиг"

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Главный вопрос – кого вся эта масса облекла своим доверием – пока остается открытым. Насколько можно судить, реализуется сценарий, который специалисты-политтехнологи заранее именовали то "синим сдвигом", то "красным миражом". "Синими" в американской политической терминологии принято именовать демократов, "красными" - республиканцев. Упомянутые прогнозы предполагали, что в ходе очного голосования в день выборов Трамп может победить в ключевых "спорных" штатах, к числу которых относятся прежде всего Флорида, Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина, Аризона и Висконсин. Но затем по итогам подсчета почтовых бюллетеней, обычно дающих преимущество демократам (это и есть "синий сдвиг"), общий итог может измениться в пользу Байдена. До выборов тот уверенно лидировал по опросам как в стране в целом, так и в "колеблющихся" штатах. В итоге к полуночи после дня выборов Трамп опережал соперника на всех указанных "полях сражений", кроме Аризоны. Но присуждать ему на этом основании общую победу никто не торопился. Поясняя заминку, Общественное радио США – NPR в своем комментарии указывало, что в Пенсильвании, по оценкам некоторых специалистов, "синий сдвиг" потенциально может превысить 20 процентных пунктов. Правда, в других штатах, включая Флориду, почтовые бюллетени разрешалось считать заранее. Но и там, как и в еще одном ключевом штате – Огайо, Трамп к исходу суток числился в отчетах ведущих СМИ США лишь "лидирующим", а не победившим. Позже первенство его там признали, но все же трудно было отделаться от впечатления, что либеральная пресса, с которой действующий президент США по большей части откровенно враждует, до последнего продолжала надеяться на успех его соперника. Кто кого обманывает

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После полуночи оба кандидата сделали публичные заявления, выразив уверенность в своей конечной победе. Байден при этом призвал сторонников "сохранять веру" в успех и проявлять терпение до тех пор, пока не будет подсчитан "каждый бюллетень". Терпеть, по его словам, потребуется "до завтрашнего утра" или "немного дольше". Трамп в ответ написал в Твиттере: "Мы впереди, и НАМНОГО, но они пытаются УКРАСТЬ выборы. Мы никогда не позволим им это сделать". Соцсеть со своей стороны снабдила эту запись примечанием, что ее содержание "оспаривается и может вводить в заблуждение". Позже президент повторил и развил свои тезисы, выступая в Белом доме. Он заявил, что победил или побеждает в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине. Либеральная пресса его одернула, написав, что он "преждевременно" приписывает себе эти успехи. Но на момент произнесения его слов они вполне соответствовали реальному положению дел. Собственно, и сейчас, когда пишутся эти строки, оно такое же. На карте AP под вопросом остаются те же три штата плюс Висконсин, Мичиган и Аляска. Все закрашены розовым, т.е. республиканец там лидирует. "Держи вора!"

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Препирательства между президентом и оппозицией – продолжение привычного спора. Либералы в США давно подозревают Трампа в диктаторских замашках. На протяжении всей предвыборной гонки звучали и звучат предположения, будто он может отказаться признать поражение на выборах и ввергнуть страну в хаос. Со стороны это напоминает русскую поговорку о том, кто громче всех кричит "Держи вора!". Как раз лидеры демократов, включая Хиллари Клинтон, заранее прямо призывали Байдена ни в коем случае не признавать себя побежденным. Известно, что оппозиционные политтехнологи еще летом проводили штабные учения, отрабатывая варианты борьбы за власть при разных исходах голосования в ключевых штатах. Формальная логика в алармистской риторике, видимо, сводится к тому, что Байден даже в качестве кандидата в президенты никакой реальной власти не имеет. А Трамп – как-никак действующий президент США, обладающий немалым административным ресурсом. Но по сути я, например, никогда не понимал, на кого он мог бы опереться, если бы проиграл выборы и попытался "цепляться" за власть. Даже его собственные однопартийцы в Конгрессе всегда публично высказывались только за неукоснительное соблюдение требований и норм закона. Военачальники и другие силовики США вообще категорически не желают, чтобы их впутывали в политику. Наконец, не будем забывать и о главном: в Америке продолжаются пандемия и экономический кризис. Все понимают, что в этих условиях любое затягивание смуты только вредит стране и народу. Частный бизнес и профессионалы-медики хором призывают как можно скорее и спокойнее разобраться с политическим переходным периодом и заняться реальными неотложными делами. Этого же, судя по опросам, ждет и основная масса населения. Вашингтонский "майдан"? Но вот у радикалов иная повестка дня. Не случайно Белый дом уже сейчас находится в кольце протестующих. И те грозят, что в случае признания Трампа победителем осада его резиденции будет продолжаться "неделями". По сути речь идет об американском варианте "майдана". Кстати, и заколоченные фанерой витрины магазинов на улицах американских городов, прежде всего в фешенебельных районах, тоже сами за себя говорят. По мнению консервативной газеты New York Post, это лучшая иллюстрация к вопросу о том, откуда – слева или справа – исходит сейчас реальная угроза внутреннему миру и спокойствию в США. Так что фактически глава действующей вашингтонской администрации находится в положении обороняющегося. Причем защищать ему приходится не только политические, но и личные интересы. Достаточно сказать, что в США против него уже выдвинуто множество различных обвинений; если он лишится статуса главы государства, процедуры суда и следствия наверняка активизируются. Трамп недавно даже упоминал, что в случае поражения на выборах, возможно, вынужден будет уехать из родной страны. Но газета Politico в ответ съязвила, что податься ему будет особо некуда. Традиционные друзья и союзники Вашингтона его не ждут, а приютить такого гостя могут разве что в подмосковной Барвихе – или в КНДР. Публично обсуждались и самые фантастические варианты "индульгенций": от возможности помилования Трампом самого себя до январской сдачи полномочий вице-президенту Майклу Пенсу с тем, чтобы уже тот произвел соответствующую процедуру. Наконец, защиты требуют и интересы семьи: от бизнес-империи Трампа до "нарождающейся фамильной политической династии" (определение той же Politico). Кому тянуть воз

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