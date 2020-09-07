Призрак гражданской войны: чем может грозить США "красный мираж"

Демократическая оппозиция в США считает весьма вероятным, что американцы, которые 3 ноября придут на избирательные участки, в подавляющем большинстве своем поддержат действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Политстратеги демократов рассчитывают, что в дальнейшем это преимущество хозяина Белого дома испарится при подсчете бюллетеней, поданных по почте за его соперника Джозефа Байдена. Но они опасаются, что Трамп может сразу после выборов провозгласить победу, а итоги почтового голосования, подведение которых заведомо займет как минимум несколько дней, объявит попыткой украсть эту победу у него самого и его сторонников. Понятно, что это чревато глубоким конституционным кризисом в США, ожесточенными и длительными юридическими и политическими баталиями в судах разного уровня и законодательных собраниях штатов. А в худшем случае может грозить и настоящей гражданской войной. "Красный мираж" Прогноз, о котором идет речь, опубликовало на днях нью-йоркское политологическое агентство Hawkfish — детище медиамагната Майкла Блумберга, который и сам претендовал на выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии США. Привлекая внимание к своему сценарию, политтехнологи дали ему броское название "красный мираж". В американском политическом лексиконе республиканцев традиционно принято именовать "красными", а демократов — "синими". "Мы подаем сигнал тревоги и утверждаем, что существует весьма реальная вероятность того, что в ночь выборов данные будут свидетельствовать о невероятной победе Дональда Трампа", — сказал продемократическому изданию Axios глава Hawkfish Джош Мендельсон. "Когда же через несколько дней будут подсчитаны все законно поданные голоса, то окажется, что происшедшее в ночь выборов как раз и было тем самым миражом", — уточнил он.

Описание Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден © REUTERS/Kevin Lamarque

По оценкам аналитиков Hawkfish, итоги очного голосования и подсчета примерно 15% почтовых бюллетеней в день выборов могут сложиться в картину, сулящую Трампу в коллегии выборщиков преимущество в 408 голосов против 130 у соперника. Это даже не просто победа, а разгром. Но, согласно той же математической модели, через три-четыре дня, после подсчета приблизительно 75% бюллетеней, вперед может вырваться уже Байден, который в конечном счете и победит с более чем убедительным перевесом в 334 голоса против 204. Axios считает, что реальный результат будет располагаться где-то между этими двумя крайностями. Издание не ставит под сомнение главный символ веры оппозиции в США: что ненавистный ей президент, уступающий пока по всем опросам, должен быть свергнут. Но публикация подтверждает, что это гораздо легче сказать, чем сделать, поскольку Трамп не сдастся без боя. "Сценарий светопреставления" или "теория заговора"? Версия политических ихтиологов Блумберга (Hawkfish — это аквариумная рыбка под названием кудрепер) сразу была подхвачена близкими к демократам традиционными СМИ США. New York Times рассказала о ней в статье, озаглавленной "Демократический сценарий светопреставления для ночи выборов". Со своей стороны партия власти отвергает алармизм оппонентов. Представитель республиканского предвыборного штаба назвала данный прогноз "необоснованной теорией заговора" и добавила: "Президент Трамп и его кампания борются за свободные, справедливые, транспарентные выборы, на которых каждый законный бюллетень засчитывается — по одному разу".

Уточнение знаменательное. На самом деле Трамп действительно много раз говорил, что победа на выборах может быть у него отнята только обманом и что самые широкие возможности для этого открывает, на его взгляд, голосование по почте. Он призывал своих сторонников даже при использовании данного метода все равно являться в избиркомы, убеждаться на месте, что их бюллетень принят и засчитан, а в случае возникновения любых проблем голосовать очно. Когда он все это впервые публично озвучил, его даже заподозрили в том, будто он хочет, чтобы каждый республиканец проголосовал дважды. Вообще, критики президента говорят, будто он наводит тень на плетень. Дескать, он и сам голосует по флоридскому открепительному талону (на его взгляд, это нормально, в отличие от почтовых бюллетеней), да и вообще, нет никаких оснований сомневаться в надежности Почтовой службы США. Тем более если пополнить ее бюджет перед выборами дополнительным многомиллиардным финансированием, которого добиваются демократы в Конгрессе и которое не хочет выделять Белый дом. И резон, и лукавство Во всем этом есть резон, но есть и лукавство. С одной стороны, вполне можно понять власти множества американских штатов, которые в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 стремятся свести к минимуму скопление граждан в общественных местах, включая избирательные участки. С другой, очевиден и политический расчет обеих партий: стремление создать максимально благоприятные условия именно для своего электората. Известно, что более пожилые, консервативные и зажиточные в массе своей республиканцы гораздо дисциплинированнее в плане личной явки на выборы, чем либеральная публика, особенно молодежь. Сейчас, по данным недавнего опроса Wall Street Journal, две трети сторонников Трампа намерены прийти 3 ноября на избирательные участки. Среди тех, кто готов поддержать Байдена, почти половина (47%) собираются сделать это по почте.

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Что касается надежности такой формы голосования, это на самом деле вопрос открытый. Хотя рисковать опасно: министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр в недавней беседе с Вулфом Блитцером из CNN предупредил, что это "игра с огнем", поскольку речь идет о легитимности всей системы власти. Одно дело — открепительные талоны, заранее высылаемые по индивидуальным запросам избирателей на их персональные адреса; совсем другое — массовая рассылка бюллетеней людям, которые их не запрашивали, указал он. Избирательные списки заведомо не могут быть вполне точными; на практике бюллетени не доходят порой до людей, которым они положены, зато поступают тем, кому не положены, — иной раз по нескольку штук на один общий семейный адрес… Но ведь в прошлом это никогда не приводило к "широкомасштабному мошенничеству", пытался возражать Блитцер. Так в прошлом мы ничего подобного и не делали, парировал Барр. К тому же даже в отсутствие злого умысла возможны и чисто технические накладки. Сама Почтовая служба недавно предупредила власти 46 из 50 штатов страны, что не может гарантировать своевременную доставку бюллетеней. Известно также, что документы, поступающие по почте, гораздо чаще выбраковываются из-за неверного оформления, чем заполняемые на участках. В общем, не удивительно, что не только Трамп и его республиканцы, но и многие демократы без большого доверия относятся к такой форме волеизъявления. Президент не раз публично заявлял, что шансы на честные выборы при ее использовании "равны нулю". А бывшая первая леди США Мишель Обама на недавнем съезде Демпартии призвала сторонников "голосовать как можно раньше — и по возможности очно". "Синий сдвиг" В нынешнем году тотальная рассылка бюллетеней избирателям предусмотрена в девяти американских штатах, включая Калифорнию, Нью-Джерси и политически значимую Юту, а также в столичном федеральном округе Колумбия. В Северной Каролине рассылка уже началась. Еще 34 штата допускают заочные формы голосования по желанию избирателя без объяснения причин. Лишь в семи штатах уважительная причина формально требуется, да и то, например, в Нью-Йорке сейчас можно просто сослаться на болезнь. New York Times со ссылкой на данные той же Hawkfish указывает, что в целом на предстоящих выборах "вдвое больше избирателей, чем когда-либо прежде, собираются отправлять бюллетени по почте, и в основном это сторонники Байдена". Собственно, и по опыту прошлых лет известно (и подтверждено исследованиями), что от голосования по почте выигрывают в основном демократы. У этого политического феномена имеется даже название — "синий сдвиг", придуманное политологом и правоведом из Огайского университета Эдвардом Фоли.

В нынешнем сезоне, на его взгляд, можно ожидать такого "весьма драматичного" сдвига "во многих штатах" — "из-за вируса и политического ответа на вирус". Естественно, специалист задается вопросом о том, "как публика воспримет ситуацию, при которой ночь выборов может завершиться в состоянии неопределенности, причем не из-за мошенничества, а просто из-за процесса подсчета голосов". Тем более насущен этот вопрос для политиков на местах. И они уже готовятся к ответу — особенно в штатах и крупных муниципалитетах, контролируемых демократами. На сегодняшний день в 11 штатах страны подсчет почтовых бюллетеней запрещено начинать до окончания очного голосования. Среди них такие ключевые штаты, как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В двух первых власти, ответственные за проведение выборов, добиваются законодательной отмены запрета, чтобы итоги почтового голосования были подведены заранее. На упреждение стараются действовать и юристы. Судебные иски по поводу различных аспектов выборов в условиях пандемии, по данным профильных организаций, уже исчисляются сотнями. Пресса хором предсказывает, что всеобщее голосование нынешнего года станет "самым оспариваемым" в истории США. Тезис Трампа о том, что "итоги выборов должны стать известны в ночь выборов, а не дни, месяцы или даже годы спустя", заранее отвергается оппозицией. New York Times цитирует специалиста по избирательному праву из Калифорнийского университета Ричарда Хейсена, подчеркнувшего, что без официально заверенных результатов голосования "никакие притязания на победу в день выборов со стороны Трампа не имели бы юридических последствий". Предвыборная паранойя Другое дело, что, по признанию того же специалиста, последствия последствиям рознь. "Политический эффект может быть очень большим, — сказал Хейсен. — Самых ярых сторонников президента это может убедить, что он выиграл выборы, а любые изменения итогов — следствие мошенничества. Вот это действительно вызывает колоссальную тревогу". Это еще мягко сказано, поскольку у многих активистов явно чешутся руки. Среди комментариев к одной из свежих агиток Трампа в Twitter глаз у меня зацепился за такую запись: "Сэр, скажите только слово. Патриоты готовы сражаться с коммунистами; мы их из любых щелей достанем. Разорим это осиное гнездо!" Иллюстрировалась заочная присяга эмблемой некой "Антикоммунистической акции"; на ней был силуэт человека в маске, с поднятым вверх автоматом Калашникова. Нечто в том же роде сказал New York Times и рядовой сторонник Трампа Энтони Спано, автомеханик из городка Олд-Фордж в Пенсильвании. "Если им кажется, что у нас сейчас беспорядки, так то ли еще будет: пусть только попробуют украсть победу на выборах, — пригрозил он. — Лично я думаю, что хоть мы насилия и не любим, тогда уж его мало не покажется (we’re going to get very violent)".

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Наконец, то же самое подтверждает и мой давний приятель, русский американец, добравшийся на днях на перекладных из Нью-Йорка в Москву. По его словам, население пригорода, где он живет, разделилось на тех, кто "за черных" (хотя их там отродясь не бывало), и тех, кто "за полицию". У обеих сторон убеждения граничат с фанатизмом; обычно тихий и респектабельный район теперь внутренне кипит от ненависти. В итоге приятель всерьез подумывает о том, чтобы заранее перевезти семью в Россию: переждать от греха подальше ноябрьские выборы. Кто-то скажет, что, мол, у страха глаза велики. Но вот еще, к примеру, "Ноябрьские пушки" (The Guns of November) — свежий комментарий американки-политолога из Флориды на портале Real Clear Politics. Речь в нем — о спросе на стрелковое оружие и боеприпасы в США. В нынешнем году продажи возросли многократно (около 19 млн стволов за полгода), а патроны раскупают так быстро, что возник даже дефицит. И все это напрямую связано с политикой. "У американцев формируется параноидальное отношение ко дню выборов, поскольку повседневные беспорядки и вспышки насилия, которые мы наблюдаем, могут восприниматься как разминка перед хаосом, который воцарится после "победы" Джо Байдена или Дональда Трампа, — пишет автор. — Беру это слово в кавычки, исходя из того, что выявление нового президента может растянуться на дни, недели и даже месяцы и ввергнуть нашу страну в гражданскую смуту таких масштабов, каких не бывало со времен Гражданской войны". В конечном счете, по мнению женщины-комментатора, дело может дойти до "широкого развертывания подразделений Национальной гвардии или даже, что вызывает наибольшие опасения, до использования президентом Трампом закона о мятежах (Insurrection Act), развертывания федеральных вооруженных сил и введения военного положения". Сама же автор, по ее словам, собирается в ближайшее время в тир — попрактиковаться в стрельбе. "Подарок Куомо Трампу" Собственно говоря, Белый дом и сейчас уже грозит силой навести порядок в городах, находящихся под властью демократов и охваченных волнениями. Для начала Трамп распорядился рассмотреть вопрос о лишении Вашингтона, Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла федерального финансирования на том основании, что их "слабые мэры" не хотят или не могут обуздать "анархистов", устраивающих погромы и смуту. В ответ градоначальники приняли совместное заявление о том, что они "не политические пешки в руках президента Трампа", а сам он "не стоит выше закона". Угрозы с его стороны они назвали "новыми нападками, которые незаконны, неконституционны и вне всякого сомнения будут отклонены в судах".

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