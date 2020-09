Призрак гражданской войны: чем может грозить США "красный мираж"

В нынешнем сезоне, на его взгляд, можно ожидать такого "весьма драматичного" сдвига "во многих штатах" — "из-за вируса и политического ответа на вирус". Естественно, специалист задается вопросом о том, "как публика воспримет ситуацию, при которой ночь выборов может завершиться в состоянии неопределенности, причем не из-за мошенничества, а просто из-за процесса подсчета голосов".

Тем более насущен этот вопрос для политиков на местах. И они уже готовятся к ответу — особенно в штатах и крупных муниципалитетах, контролируемых демократами.

На сегодняшний день в 11 штатах страны подсчет почтовых бюллетеней запрещено начинать до окончания очного голосования. Среди них такие ключевые штаты, как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В двух первых власти, ответственные за проведение выборов, добиваются законодательной отмены запрета, чтобы итоги почтового голосования были подведены заранее.

На упреждение стараются действовать и юристы. Судебные иски по поводу различных аспектов выборов в условиях пандемии, по данным профильных организаций, уже исчисляются сотнями. Пресса хором предсказывает, что всеобщее голосование нынешнего года станет "самым оспариваемым" в истории США.

Тезис Трампа о том, что "итоги выборов должны стать известны в ночь выборов, а не дни, месяцы или даже годы спустя", заранее отвергается оппозицией. New York Times цитирует специалиста по избирательному праву из Калифорнийского университета Ричарда Хейсена, подчеркнувшего, что без официально заверенных результатов голосования "никакие притязания на победу в день выборов со стороны Трампа не имели бы юридических последствий".

Предвыборная паранойя

Другое дело, что, по признанию того же специалиста, последствия последствиям рознь. "Политический эффект может быть очень большим, — сказал Хейсен. — Самых ярых сторонников президента это может убедить, что он выиграл выборы, а любые изменения итогов — следствие мошенничества. Вот это действительно вызывает колоссальную тревогу".

Это еще мягко сказано, поскольку у многих активистов явно чешутся руки. Среди комментариев к одной из свежих агиток Трампа в Twitter глаз у меня зацепился за такую запись: "Сэр, скажите только слово. Патриоты готовы сражаться с коммунистами; мы их из любых щелей достанем. Разорим это осиное гнездо!" Иллюстрировалась заочная присяга эмблемой некой "Антикоммунистической акции"; на ней был силуэт человека в маске, с поднятым вверх автоматом Калашникова.

Нечто в том же роде сказал New York Times и рядовой сторонник Трампа Энтони Спано, автомеханик из городка Олд-Фордж в Пенсильвании. "Если им кажется, что у нас сейчас беспорядки, так то ли еще будет: пусть только попробуют украсть победу на выборах, — пригрозил он. — Лично я думаю, что хоть мы насилия и не любим, тогда уж его мало не покажется (we’re going to get very violent)".