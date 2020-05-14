Кого выберет болезнь? Массовые голосования обсуждают в странах, охваченных эпидемией

В Европе волеизъявления переносят из-за коронавируса, США намерены голосовать, но пока не решили, как именно. В Африке выборы состоятся через неделю

Что важнее — право на политический выбор или безопасность? Ответ зависит от национальной культуры. В Великобритании, Франции, Польше голосования переносят из опасения вызвать новую волну эпидемии. В Южной Корее, наоборот, открывают участки — полагаясь на местные традиции долга и дисциплины. В США не намерены отказываться от президентских выборов, но еще не решили, какие предосторожности принять. Если эпидемия не пойдет на спад, то, скорее всего, американские избиратели останутся дома, а голосовать им предложат по почте. Выполните свой гражданский долг, сэр

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Как предупреждает ВОЗ, самое опасное в месяцы пандемии — массовые скопления людей. В странах, где заразившихся десятки тысяч, избирательные участки — зона риска. Снизить его можно, изменив процедуру голосования. В США на такой реформе настаивает Демократическая партия, но против выступают республиканцы. Их аргументы: возможность подтасовок при передаче бюллетеней не напрямую избирателями, а через посредников и... увеличение числа проголосовавших. Президент Дональд Трамп боится второго не меньше, чем первого. Он считает, что массовый переход на голосование по почте обернется фиаско для его однопартийцев за счет явки тех, кто обычно не ходит на выборы.

В апреле спор о том, как голосовать, вживую или заочно, изменил ход предвыборной кампании в США. В разногласия вмешался Верховный суд, содействовав своим решением выходу из гонки Берни Сандерса — политика-демократа, боровшегося за право бросить вызов Дональду Трампу. К раздражению Сандерса, правовая инстанция не позволила перевести штат Висконсин, где готовились праймериз, на голосование по почте. Это значило: избирателям претендента, настаивающим, как и он, на строгой самоизоляции, пришлось бы отправиться к урнам. Призывать их к этому в штабе Сандерса посчитали неэтичным. А поскольку сам он уже отставал от своего конкурента Джо Байдена, то по совокупности обстоятельств принял решение приостановить свою предвыборную кампанию, фактически отказавшись от борьбы.

Описание Избиратели на парковке Национального футбольного центра Ланкастера во время специальных всеобщих выборов в 25-м округе Конгресса, 12 мая © EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Вдохновленные удачей в Висконсине республиканцы намерены и дальше отстаивать голосование вживую, надеясь таким образом обеспечить более низкую явку. В числе их аргументов — прецедент 2018 года, когда из-за манипуляций с почтовыми бюллетенями аннулировали результаты выборов по одному из округов в Северной Каролине, и юридические проволочки: в 17 штатах США заочное голосование не допускается местными законами. Демократы указывают на обратный пример Гавайских островов, Орегона, Вашингтона и Колорадо, где уже давно голосуют только по почте, при этом электоральная процедура проходит без сбоев. Один региональный закон против другого: левые требуют приспособить избирательную систему к условиям эпидемии, правые — оставить ее такой, какая она есть. Выборы в белых перчатках

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В отличие от Соединенных Штатов, в Европе к организации голосований подходят гораздо более деликатно. Проведение избирательных кампаний во время пандемии отвергается в Старом свете как общественным мнением, так и политическим классом. В Великобритании все волеизъявления на местном уровне, уже передвинули на 2021 год, во Франции — по крайней мере, перенесли на несколько месяцев. Так же поступили и в Польше, хотя споры о сроках выборов затянулись там до майских праздников. В итоге избрание президента 10 мая так и не состоялось, поскольку его... бойкотировали сами организаторы. В последний момент они решили не открывать участки, не отправлять по почте бюллетени, а вместо этого готовить обращение в суд, чтобы тот признал, что никого так и не выбрали. Когда план претворили в жизнь, произошедшее стали называть "призрачными выборами" с нулевой явкой. Перенести волеизъявление таким экстравагантным путем пришлось из-за строгости местных законов: согласно им, отказываться от выборов допустимо лишь при введении чрезвычайного положения. На это в восточноевропейской стране, сравнительно слабо затронутой эпидемией, пойти пока не готовы.

Описание Активисты кандидата от оппозиции на президентских выборах в Польше Малгожаты Кидавы-Блоньски в Варшаве, 6 мая © AP Photo/Czarek Sokolowski

Так же как и в Соединенных Штатах, в Польше споры сосредоточились вокруг возможности голосования по почте. Однако есть разница: в отличие от американцев, опыта дистанционного волеизъявления у поляков нет. Трудности бросаются в глаза: сломанные почтовые ящики, куда не положишь бюллетени, родственники, забирающие их без спроса... и, разумеется, коронавирус. Сколько часов (или дней?) он сохраняется на бумаге — до сих пор неизвестно. Голосование не напрямую, а через вторые руки — вопрос доверия к тем, кто берет на себя организацию процедуры. С этим в Польше не все гладко. Правящую партию уже несколько лет обвиняют в попытках узурпации полномочий у судей и даже медленном демонтаже демократии. Неудивительно, что правозащитные организации не поддержали идею выборов по почте, сочтя их слишком уязвимыми для фальсификаций. Лучше своими руками

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Политическая логика, возобладавшая в Южной Корее, совсем другого рода, чем в Европе. До 1988 года Страна утренней свежести жила при диктаторском режиме. Идея переноса выборов на неопределенный срок ассоциируется в массовом сознании с их отменой, то есть с урезанием гражданских прав. На свободолюбивый порыв корейцев накладывается традиционное для их культуры конфуцианское чувство долга. Известно: даже в 1952 году, когда на полуострове бушевала война, выборы (пусть их независимость можно поставить под сомнение) все-таки проводились.

Держа в уме этот прецедент, местные власти вариант переноса всерьез не рассматривали. Во избежание кривотолков не стали задействовать и почту. Выборы в Южной Корее прошли очно, но с соблюдением всех медицинских предосторожностей: от обязательного ношения масок до использования санитайзера. Очередь к урнам (а проголосовать пришли 66% жителей страны) выстраивали по модели, опробованной в супермаркетах: полтора-два метра между участниками.

Описание Рабочие распыляют дезинфицирующее средство на избирательном участке в Сеуле, 9 апреля © EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

Особое внимание уделили инфицированным коронавирусом. Их тоже пригласили исполнить гражданский долг, при этом предоставили отдельные участки для голосования, а еще проследили, чтобы опасные избиратели не пользовались общественным транспортом. Корейцев организация выборов устроила: победу на них одержали сторонники действующего президента Мун Чжэ Ина. А спустя 14 дней после голосования (таков инкубационный период коронавируса) выяснилось, что и с медицинской точки зрения все прошло превосходно: по крайней мере, новой вспышки заболеваемости COVID-19 врачи не выявили. Африканская страсть к выборам После Южной Кореи эстафета перешла к Африке. Именно на Черном континенте, в Бурунди, должны состояться следующие выборы — 20 мая. Эпидемиологическая обстановка в стране далека от критической: диагностированы всего19 случаев заражения, среди которых один летальный. Однако статистика успокаивает не всех. Раздаются голоса тех, кто ставит ее под сомнение, число прошедших тестирование называет недостаточным и утверждает, будто страну в ближайшее время может охватить эпидемия. Часть оппозиции настаивает на переносе выборов, но власти против. Их мотив понятен. После 15 лет правления свой пост покидает президент Пьер Нкурунзиза. Полномочия он намерен передать преемнику — генералу Эваристу Ндайшиме, и оттягивать деликатный момент транзита на неопределенный срок совсем не ко времени.

Описание Генерал Эваристу Ндайшиме © AP Photo/Berthier Mugiraneza