Выборы президента Польши. Праздник демократии, который не состоится

Решение проблемы проведения выборов без угрозы для здоровья граждан лежало на поверхности и поддерживалось значительной частью общества. Согласно польским законам, для этого в стране можно было ввести чрезвычайное положение, позволяющее отложить голосование на 90 дней. Однако власти страны решительно отказались от этой меры.

В это воскресенье, 10 мая, Польша готовилась провести очередные президентские выборы. Однако все планы разрушила пандемия коронавируса и политическое противостояние внутри страны, которое угрожало вылиться в серьезный кризис с распадом правящей коалиции и необходимостью проведения досрочных парламентских выборов. До вечера среды жители республики не знали, состоится голосование или нет, в какой форме оно пройдет и как будет организовано. Власти стремились во что бы то не стало провести выборы в мае, но в последнюю минуту отступили.

В начале апреля правящая в Польше консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского выступила с инициативой провести голосование по почте. В Сейме (нижней палате парламента), где партия власти располагает большинством, был принят соответствующий закон, вызвавший множество споров, обвинений в нарушении международных стандартов и собственной конституции, а также сомнений в силе мандата избранного таким путем президента.

В Сенате (верхней палате парламента), где ЗиС большинством голосов не располагает, работа над законопроектом затянулась на месяц, что не помешало правительству начать подготовку к почтовому голосованию в отсутствие окончательного решения парламентариев. Сенат продержал закон на рассмотрении до 6 мая. Времени более-менее качественно организовать выборы, чтобы не обрушить на себя гнев ОБСЕ, Евросоюза и других международных организаций, не осталось.

В итоге поздним вечером 6 мая стало известно о решении властей просто отказаться от проведения официально назначенных на 10 мая президентских выборов. Примечательно, что об этом объявили Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции - лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин. В совместном заявлении они информировали о том, что нашли решение, которое "гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах". "После истечения срока 10 мая 2020 года и предполагаемого признания Верховным судом выборов несостоявшимися, в связи с тем, что они не были проведены, спикер Сейма Польши объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - пояснили они.

Таким образом, в ЗиС решили выйти из положения, когда Государственная избирательная комиссия из-за планов организовать дистанционное голосование не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась. Теперь нужно дождаться заявления Верховного суда, который, чтобы все пошло по плану ЗиС, должен объявить выборы несостоявшимися.

Вопросы

Согласно закону, когда выборы признаются Верховным судом несостоявшимися, избирательный процесс должен быть запущен заново. То есть теоретически всем кандидатам придется заново регистрироваться и собирать подписи избирателей, при этом ранее затраченные на избирательную кампанию средства вернуть не удастся. Кроме этого, если список кандидатов поменяется, как быть с уже напечатанными бюллетенями?

Нет ясности также и с другими процедурами. Государственная избирательная комиссия (ГИК) спустя сутки после "заявления двух Ярославов", как его окрестили в СМИ, официально объявила, что выборы 10 мая не состоятся, а значит органы местного самоуправления теперь могут не готовить списки избирателей, в субботу не наступит так называемый режим тишины, запрещающий любую агитацию до завершения голосования, а в день выборов избирательные участки останутся закрытыми. Но что будет после? Ведь выборы - это не только голосование, но и вся избирательная кампания, и множество других этапов.

Избирательный кодекс Польши предусматривает, что в течение 14 дней после выборов ГИК принимает жалобы, потом готовит отчет, на основании которого Верховный суд признает выборы состоявшимися или нет с учетом всех нарушений. Есть мнение, что Верховный суд может признать выборы не состоявшимися полностью или только частично. Первый вариант повлечет за собой начало процедуры с самого начала, с регистрации кандидатов. Второй оставляет возможность для уже зарегистрированных претендентов продолжить борьбу за президентское кресло.

Одновременно среди знатоков конституции есть мнение, что Верховный суд в принципе может оценивать только состоявшиеся выборы. "У Верховного суда нет компетенций для оценки выборов без голосования", - указал профессор Варшавского университета Рышард Петровский.

Новая дата

На данный момент никто не называет дату, когда могут пройти выборы. Ясно только, что в мае они не состоятся. Министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин, отвечающий за процедуру организации почтового голосования, выразил надежду, что его удастся провести еще в июне. Другие источники говорят об июле.