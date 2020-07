Американская хандра: может ли смутное время в США привести к распаду страны

Вообще-то американцы по натуре оптимисты, и чувство это им принципиально чуждо. И к чести их надо сказать, что они не поддаются своей хандре, не мирятся с обстоятельствами, а пытаются с ними бороться. Одни как раз поэтому выбрали националиста, популиста и волюнтариста Трампа президентом страны, другие с ним непримиримо сражаются. Пока — идеологически. Но они же, прости господи, чуть ли не поголовно вооружены…

Нынешние "войны памяти", включая и "войны с памятниками", в США вписываются по понятным причинам в основном в контекст межрасовых отношений. Это действительно сейчас болевая точка, но отнюдь не единственная, а на мой взгляд, и не главная. Истоки недовольства — глубже и шире. И та справедливость, которой требуют протестующие, — это не какой-то абстрактный идеал, а совокупность вполне конкретных материальных ценностей: можно сказать, слагаемых "американской мечты". Дом, работа, медицинская страховка, образование для себя и детей. А чернокожие теперь добиваются еще и репараций, прямых выплат из федеральной казны за страдания и лишения порабощенных предков.



Разочарование в демократии

В январе нынешнего года в Кембриджском университете в Великобритании был учрежден новый Центр по изучению будущего демократии (Centre for the Future of Democracy). В докладе, приуроченном к этому событию, указывалось, что за последнюю четверть века среди граждан богатых развитых стран мира "разочарование в демократической политике возросло с трети до половины всех участников" профильных исследований.

Причем авторы, по их словам, проанализировали "крупнейшее международное собрание данных о глобальном отношении к демократии, какое когда-либо составлялось". В их распоряжении имелись результаты 25 международных проектов, охвативших свыше 4 млн человек в 154 странах мира за период с 1995 года (а в отдельных случаях — и с 1970-х годов) по настоящее время.

В итоге выяснилось, что за четверть века "неудовлетворенность" демократией выросла с 47,9 до 57,5% (от числа опрашиваемых). В 2019 году был зафиксирован "самый высокий уровень недовольства демократией за все время наблюдений". По словам исследователей, рост этого показателя, который они называют "глобальной демократической рецессией", стал "особенно выраженным с 2005 года".