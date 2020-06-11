Вернутся ли в Америку "закон и порядок"

Президент США Дональд Трамп провозгласил себя защитником "закона и порядка", готовым твердой рукой восстановить в стране нормальную жизнь после потрясений, вызванных майской полицейской расправой над афроамериканцем Джорджем Флойдом. Политически это потенциально выигрышный для Трампа ход, который уже сравнивают с предвыборной стратегией Ричарда Никсона в ситуации после гибели Мартина Лютера Кинга в 1968 году. Но можно ли на самом деле нынешнему хозяину Белого дома смело опираться на силовиков? "Союзник протестующих"? Сомнения в этом обострились после публичного жеста, который, по замыслу команды Трампа, призван был показать как его миролюбие, так и силу духа. Вечером 1 июня, когда акции протеста были в самом разгаре, президент выступил в Розовом саду Белого дома с заявлением, в котором выразил возмущение по поводу убийства Флойда и обещал справедливое разбирательство. Но одновременно он посулил защиту и "миролюбивым гражданам беднейших общин" страны, которых считает "главными жертвами бесчинств". "Я — ваш президент закона и порядка, я союзник всех мирно протестующих", — подчеркнул глава американского государства.

Описание Президент США Дональд Трамп © REUTERS/Tom Brenner

Ровно в семь часов вечера, с наступлением комендантского часа, введенного в городе мэрией, он вышел за ограду Белого дома и зашагал через Пенсильвания-авеню и Лафайет-сквер к ближайшей церкви. Попозировал у ее стен с Библией, поднятой впопыхах задом наперед, и пошел обратно. Вместе с большой группой сопровождения, включая министра обороны США Марка Эспера и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил страны Марка Милли — высшего по должности профессионального военачальника. Последним это задним числом сильно аукнулось. Милли публично пеняли даже на то, что он был в камуфляже: дескать, в новейшей истории США у военных не принято было прибывать в Белый дом в полевой форме. Тем более — чтобы служить частью антуража на президентской фотосессии. Хотя, конечно, главные претензии предъявлялись не к форме, а к содержанию. Военных тревожила перспектива использования вооруженных сил страны на ее собственной территории. Остальные упирали на нарушение прав протестующих, включая конституционные гарантии свободы слова и собраний, поскольку перед выходом Трампа из резиденции проход до церкви был зачищен его охраной и полицией. Позже Американский союз защиты гражданских свобод подал на этом основании судебный иск против президента и министра юстиции США Уильяма Барра, который также находился в его свите. Крайнее средство Эспер и Милли, тоже ответчики по иску, позже публично заявили, что они против использования войск на основании профильного закона — так называемого Акта о мятежах (Insurrection Act) от 1807 года. Шеф Пентагона сказал журналистам, что, на его взгляд, "Национальная гвардия лучше всего подходит для оказания домашней поддержки гражданским властям".

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"Не только как министр обороны, но и как бывший военнослужащий и бывший боец Национальной гвардии", Эспер выразил уверенность в том, что "вариант с использованием регулярных войск в правоохранительной роли следует пускать в ход только как последнее средство и только в самых неотложных и тяжких ситуациях". "Мы сейчас не находимся в одной из таких ситуаций, и я не поддерживаю обращения к Акту о мятежах", — пояснил министр. В отдельном обращении к военнослужащим он призвал их "оставаться в эти бурные дни вне политики". Со своей стороны глава КНШ ВС США разослал подчиненным служебную записку с напоминанием о том, что они присягали защищать конституцию и воплощенные в ней идеалы и ценности. Он констатировал, что в войсках служат люди "всех рас, цветов кожи и вероисповеданий". И еще от руки приписал: "Мы все посвятили жизнь идее, которую воплощает Америка, и останемся верными своей присяге и американскому народу". Не до "доминирования"? От чего у военных в США болит голова, в принципе понятно. Я, например, охотно верю, что лезть в политику им и в самом деле не хочется. Они не могут не считаться с тем, что личный состав регулярных вооруженных сил страны (около 1,3 млн человек) на 43% состоит из представителей меньшинств, включая примерно равные доли черных и латиноамериканцев. Главный мастер-сержант ВВС США Каллет Райт на днях привлек к себе внимание монологом в Twitter, начинавшимся словами: "Я — Джордж Флойд". По его признанию, он боится, что очередной жертвой полицейского произвола станет даже не он сам, хоть он и афроамериканец, а кто-нибудь из его сыновей или чернокожих сослуживцев.

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Сигнал со стороны человека, по должности служащего связующим звеном между офицерским и сержантским составом, был услышан: командование распорядилось начать кампанию по искоренению остатков расизма в самих ВВС. Вскоре стало известно, что сменщиком нынешнего начштаба ВВС впервые станет афроамериканец. Пока, кстати, лишь двое из примерно 40 четырехзвездных генералов в США — чернокожие. Но при всем том по конституции президент США — главнокомандующий вооруженными силами. И глупо винить министра обороны, если он вслед за главкомом требует "доминирования" американских "джи-ай" на "поле боя", пусть даже и применительно к собственной стране. В итоге регулярным войскам, подтянутым на пике акций протеста к Вашингтону, боевые задачи решать, к счастью, не пришлось. Ныне они уже отправлены обратно на свои базы в Форт-Драм (штат Нью-Йорк) и Форт-Брэгг (штат Северная Каролина). Последней, кстати, грозит переименование, поскольку она названа в честь Брэкстона Брэгга — рабовладельца, участника Мексиканской войны 1846–1848 гг., начавшейся после аннексии Техаса, а затем одного из военачальников южан в Гражданской войне в США. Без "вертикали" Попутно стоит заметить, что при отсутствии в США жесткой "вертикали власти" расчеты на Нацгвардию могут и не оправдаться. В разгар упомянутых Трампом бесчинств губернаторы-демократы из Вирджинии, Нью-Йорка, Пенсильвании и Делавэра отказались направлять в столицу своих гвардейцев по запросу министра обороны. А мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что городские власти вообще в подмоге не нуждаются, потребовала вывести подразделения, которые были все же присланы из других штатов, и отказалась оплачивать их размещение в гостиницах.

Описание Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер © EPA-EFE/KHALID NAJI-ALLAH/Executive Office of the Mayor

Боузер — афроамериканка и сторонница Демпартии — вообще всячески фрондирует в последнее время по отношению к республиканской администрации. Например, именно с ее подачи на одной из столичных улиц, ведущих к Белому дому, появилась огромная надпись "Жизни черных важны" (Black Lives Matter). Это общий лозунг нынешних антирасистских акций протеста в США, приведших, на мой взгляд, к заметному усилению расизма. Удивляться активности градоначальницы не приходится. Известно, что вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах Джозеф Байден намерен предложить баллотироваться вместе с собой в вице-президенты США женщине, желательно темнокожей. И имя Боузер упоминается среди возможных кандидатур. Критический хор отставников К хору критиков присоединились и отставники. Газета Washington Post напечатала обращение 89 бывших видных сотрудников Пентагона, включая четверых экс-министров (республиканцев Уильяма Коэна и Чака Хейгела и демократов Эштона Картера и Леона Панетты). Они считают, что Трамп "предает свою присягу, грозя отдать членам Вооруженных сил США приказ о нарушении прав их сограждан-американцев".

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Особый резонанс по понятным причинам имело выступление в том же духе Джеймса Мэттиса, возглавлявшего Пентагон уже при действующем президенте. Он распространил заявление, в котором подчеркнул, что Трамп — первый хозяин Белого дома на его памяти, который "не пытается объединять американский народ и даже не притворяется", будто к этому стремится. "Вместо этого он пытается нас разъединять", — указал Мэттис, который прежде был генералом морской пехоты США и, в частности, командовал войсками в Афганистане и Ираке. Из Пентагона он ушел из-за несогласия с решением о выводе американских солдат из Сирии; Трамп вслед ему говорил, что сам его уволил. Washington Post указывает, что Мэттис нарушил свой прежний обет молчания вслед за отставным адмиралом Майклом Малленом, экс-главой КНШ ВС США. Тот свой манифест так и озаглавил: "Не могу молчать". Согласно публикации, дуплет в журнале Atlantic был дан осознанно — в поддержку позиции нынешнего руководства КНШ против политизации военных. Трамп против ВПК? Все это, конечно, порождает вопросы об отношениях Трампа с высшим американским генералитетом. В начале его президентства о нем писали, что ему нравятся "крутые парни" с большими звездами и он охотно включает их в свою свиту. Один из них, Джон Келли, даже возглавлял при нем аппарат сотрудников Белого дома. Другое дело, что и увольнял их Трамп, на сторонний взгляд, так же свободно, как и назначал. Причем давал им вслед обидные оценки, не щадя генеральского самолюбия. Так, еще в мае в интервью сетевому журналу Federalist ругал того же Мэттиса и за Афганистан, и за Сирию: дескать, с какой стати американцам охранять турецко-сирийскую границу, если им на самом деле наплевать (в оригинале было грубее), что там творится. Позже он через Twitter назвал Мэттиса "самым переоцененным генералом страны" и обещал "со временем" поделиться "реальной историей про него и про других".

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Кстати, тогда же "Трамп утверждал, что ненависть истеблишмента к его президентству во многом движима оппозицией его внешней политике и его желанию отправлять американских солдат только в такие миссии, которые прямо связаны с интересами национальной безопасности США", — пишет Federalist. И приводит любопытную цитату президента: "Военно-промышленный комплекс невероятно могуществен. Вы и представить себе не можете. Отчасти легитимно, отчасти нелегитимно". Выходит, Трамп, по сути, противопоставляет себе еще и ВПК. Что касается военачальников, главкому, конечно, виднее. Но и я за долгие годы наблюдения со стороны за американскими генералами в них, можно сказать, разочаровался. Поначалу они мне импонировали и внешне — поджаростью, военной выправкой, и внутренне — открытостью для прессы, готовностью к разговорам на отвлеченные темы. Но потом я убедился, что подход у них на самом деле обычный для их касты: уставной, шовинистический, отчасти и политизированный. Да и вообще генералы нужны все же не для того, чтобы рассуждать о ценностях и идеалах. А ярких побед у Америки что-то не видно, хоть она и постоянно воюет. "В состоянии гражданской войны" Сложные отношения у Трампа и с силовиками, занимающимися вопросами национальной безопасности, разведки и контрразведки. Тут даже и объяснять ничего особо не нужно. Достаточно напомнить о "Руссогейте" — целой обойме расследований, призванных уличить президента-республиканца и его окружение в каком-то противозаконном "сговоре" с Россией. Попытки эти провалились, и теперь уже новое руководство Минюста и ФБР США пытается разобраться, кто и на каких основаниях устраивал против законно избранного главы государства политическую охоту на ведьм. Но это тоже вызывает недовольство бюрократического "подполья", как и назначение на пост главы Национальной разведки США непрофессионала — одного из политических союзников Трампа в Конгрессе. К тому же оппозиция в США считает действующего президента чуть ли не главным виновником раскола в американском обществе. А раскол этот углубился уже до пределов, вызывающих у профессионалов оторопь.

Washington Post пишет по поводу беспорядков последних дней и недель в США: "Такие сцены выглядят тревожно знакомыми для аналитиков ЦРУ, привыкших отслеживать картины социального распада за рубежом, — нарастание массовых протестов, затем их подавление и неловкие инсценировки демонстрации силы со стороны лидера, жаждущего укрепить авторитет. В личных интервью и комментариях в соцсетях за последние дни действующие и бывшие сотрудники разведки США выражают смятение по поводу сходства домашних событий с теми признаками спада и демократического регресса, которые они обучены были выявлять в других странах". Среди подтверждающих цитат приводится короткая запись в Twitter члена Конгресса США от Демпарти Абигейл Спанбергер: "Как бывший офицер ЦРУ, я знаю эту методичку". "По словам бывших разведчиков, беспорядки и милитаристская реакция на них со стороны администрации входят в число тех многих признаков распада, которые они подчеркнули бы, если бы составляли оценки ситуации в США для разведслужбы какой-нибудь другой страны, — продолжает Washington Post. — Среди других признаков дисфункциональности они ссылались на то, что страна с трудом сдерживает распространение коронавируса, на попытки президента давить на Украину ради политических выгод, на его нападки на СМИ и на растущую поляризацию политического климата" в США.

Описание Демонстранты во время акции протеста против жестокости полиции в Бостоне © AP Photo/Steven Senne

Подбор тезисов, на мой взгляд, тенденциозен. Но о "признаках дисфункциональности", включая неготовность США к пандемии, я писал еще тогда, когда власти страны махали на них рукой. Что касается поляризации, по-моему, она давно дошла до уровня идеологической и информационной гражданской войны. И теперь этот диагноз подтверждается самими американцами. Вот, например, свежий комментарий от издателя Federalist: "Америка в состоянии культурной гражданской войны" . Равновесие страха Конечно, в разговоре о силовиках нельзя не упомянуть и о полиции — тем более что Флойда коленом удавил полицейский. Вообще проблема произвола и насилия со стороны стражей порядка в США — хроническая. Сейчас она вновь бурно обсуждается, причем уже и политики высшего ранга, включая Байдена, без обиняков говорят о "системном расизме". Не нам в России спорить с разоблачительным самобичеванием в США. Но на самом деле проблема сложная. На мой взгляд, один из главных ее корней — в том, что на руках у американцев находятся более 300 млн стволов (!) огнестрельного оружия, причем во время кризисов объем его продаж всегда растет. На днях знакомая калифорнийка мне рассказывала, как ее соседи, мирные респектабельные люди, сами вооружаются и ей настоятельно советуют делать то же самое.

По сути вооруженное насилие — норма жизни в США. Многие там всерьез считают, что вся их социальная стабильность основана на "равновесии страха" между людьми, чуть что готовыми стрелять. А полиция — если не единственный, то главный инструмент сдерживания этой дикой вольницы. Не случайно и Байден, участвуя в ритуальных камланиях вокруг гибели Флойда, все же не поддерживает самых радикальных призывов к прекращению финансирования и чуть ли не полному расформированию полицейских департаментов. Кстати, это вообще легче сказать, чем сделать. Даже в эпицентре скандала с гибелью Флойда в Миннеаполисе, как выяснилось, для этого недостаточно простого голосования в горсовете. А на федеральном уровне кардинальная "полицейская реформа", по мнению наблюдателей, даже под нынешнюю горячую руку не имеет шансов пройти республиканский Сенат. Хотя многое, включая почти официальную презумпцию неподсудности полицейских и пределы допустимого в их работе, видимо, может быть пересмотрено. Трамп громогласно поддерживает полицию, а взамен требует от нее решительного восстановления правопорядка на местах. Я считаю, что такой подход не только по сути верен, но и политически выгоден президенту США. И даже непримиримо враждующая с ним CNN только что дала комментарий о том, что призывы к прекращению финансирования полиции могут быть "колоссальной политической ошибкой". "Не мученик и не герой" Что бы ни говорили и ни писали критики Трампа, он, безусловно, прав в том, что от потрясений и кризисов в США больше всего страдают самые уязвимые слои населения, включая афроамериканцев. Те в массе своей, по оценкам политологов, люди консервативные, ценящие в жизни упорядоченность и стабильность. Да, сейчас у них во главе угла — жажда справедливости. Да, в этом контексте выдвигаются и нелепые требования вплоть до полного разгона полиции или отказа от журналистской объективности — причем не где-нибудь, а в New York Times.

Описание Граффити с изображением Джорджа Флойда в Нью-Йорке © EPA-EFE/JASON SZENES