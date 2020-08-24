Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Президент России Владимир Путин служит едва ли не главным мерилом профпригодности для лидеров обеих ведущих американских политических партий, сражающихся за Белый дом. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп называет российского коллегу гроссмейстером мировой политики и подчеркивает, что его соперник-демократ Джозеф Байден играть на подобном уровне просто неспособен.

Тот со своей стороны упрекает самого Трампа в мягкотелости, чрезмерной уступчивости российскому лидеру. Сам же он, по его словам, еще в бытность вице-президентом США не только смело смотрел Путину в глаза, но и прямо говорил при этом, что, мол, не видит за ними души. Правда, про Байдена известно, что в подобных публичных воспоминаниях о своем героическом прошлом он и соврет — недорого возьмет. Хрен редьки не слаще Так или иначе, одному из этих людей почти наверняка предстоит в ближайшие четыре года выстраивать политику США в отношении России. И меня недавно спросили: мол, а кто из них для нас предпочтителен в качестве хозяина Белого дома? Я сначала усмехнулся, а потом задумался. И понял, что не знаю однозначного ответа на этот вопрос. Вскоре выяснилось, что не знают его и другие: даже те, кому это вроде бы положено по долгу службы.

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"Кто бы ни победил, мы будем праздновать", — шутливо сказал мне по этому поводу один высокопоставленный российский дипломат. А на просьбу уточнить, с какой стати, с той же грустной иронией ответил: "Разницы нет, а повод выпить есть". То есть мне лишний раз напомнили, что хрен редьки не слаще. Но какой в этом повод для радости, я так и не понял. Подумал, что, наверное, имелся в виду подход по принципу "чем хуже, тем лучше". Демократическая эсхатология В самом деле, американцы уже давно вредят сами себе больше, чем им способен навредить кто-либо другой. Со времени сенсационной победы Трампа на выборах 2016 года за океаном, по сути, идет идеологическая и информационная "гражданская война". Демократическая оппозиция и близкие к ней СМИ ведут непрерывную осаду республиканского Белого дома. Уже дважды (по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, искавшего следы сговора Трампа с Россией, и при импичменте президента за поиски компромата против Байдена на Украине) осаждающие безуспешно пытались идти на приступ. Теперь они рассматривают предстоящее всеобщее голосование американских избирателей как свой последний и решительный бой. В своей номинационной тронной речи на предвыборном съезде демократов, состоявшемся на прошлой неделе, Байден изобразил готовящийся штурм как схватку сил "света" и "тьмы". То есть нарисовал картину, напоминающую уже не просто о политической борьбе, а об эсхатологическом сражении добра и зла. И хотя он пытался обрамлять ее традиционными призывами к национальному единству, это выглядело скорее неуместно: в подобных случаях бьются насмерть.

Описание Джозеф Байден на предвыборном съезде демократов, 20 августа 2020 года © AP Photo/Andrew Harnik

Меня это, кстати, не удивило: я давно знаю, что в сравнении с консерваторами либералы идеологически более зашорены и уперты. Просто потому, что думают, будто опираются не на веру, а на "научные" знания. Понятно, что в предвыборном контексте все это не сулит Америке ничего хорошего. Специалисты заранее прикидывают, что может произойти, если проигравшая сторона откажется признать свое поражение по итогам голосования. Оба лагеря к этому уже готовятся, нанимая, например, целые армии юристов. Чья экономика "разодрана в клочья"? Как спокойная, благополучная и уверенная в себе Америка дошла до жизни такой — вопрос открытый. Конечно, мощным ударом по ее привычному самомнению стала пандемия COVID-19, к которой богатейшая держава мира оказалась явно и позорно не готова. Конечно, расшатывает психику американцев и экономический кризис, порожденный современной чумой. Но в принципе симптомы неблагополучия проявлялись гораздо раньше. Собственно говоря, избрание президентом страны националиста, популиста и волюнтариста Трампа как раз и было мощным сигналом о том, что американский народ (во всяком случае, добрая его половина) недоволен течением своей жизни, ждет и требует перемен. С тех пор подобные настроения только усилились. Байден в своей речи обмолвился, что американская экономика сейчас "разодрана в клочья" (in tatters). Для него это было констатацией факта, рутинным выпадом в адрес соперника. Мне же напомнило, как его бывший шеф Барак Обама точно этими же словами пытался выказать пренебрежение к экономике России. "Надламывается ли Америка"? Или вот другой показательный пример: на съезде демократов чуть ли не впервые в истории США вообще не упоминалась концепция "американской мечты". "Фактически ее больше нет. Ни у кого нет ни слова об "американской мечте". И в этом, конечно, [проявляется] какой-то реализм", — сказал в дискуссии по итогам съезда на площадке ТАСС президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин. Кстати, буквально на следующий день Трамп заявил, что лишь он один сейчас защищает "американскую мечту" от "тотальной анархии, безумия и хаоса". Может, опять "вмешательство", подсказка из Москвы?

Описание Президент США Дональд Трамп, 21 августа 2020 года © AP Photo/Evan Vucci

Хотя на самом деле вмешиваться как бы и незачем. Участники той же дискуссии, собравшей весь цвет российской американистики, в один голос говорили о том, что предстоящие выборы не смогут проложить для США новый путь в будущее, хотя бы в силу возраста претендентов на президентское кресло. Подчеркивали, что реально "судьбоносный" избирательный цикл за океаном ожидается не теперь, а в 2024 году. Советовали присматриваться к "восходящим звездам" в Демпартии, прежде всего ее кандидату в вице-президенты Камале Харрис и юной социал-демократке Александрии Окасио-Кортес. Я тоже уверен, что ответ на проблемы и вызовы, с которыми столкнулись сейчас США, предстоит искать уже новому поколению американских лидеров. И на этом пути будут свои подводные камни: например, той же Окасио-Кортес, по сути, не дали нормально выступить на нынешнем съезде. Ей отвели полторы минуты для выполнения чисто протокольной роли, связанной с формальной номинацией ее старшего единомышленника — сенатора Берни Сандерса. Это вызвало законное недовольство их общего электората, прежде всего молодежного, что может аукнуться верхушке Демпартии уже в ноябре.

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В целом же, на мой взгляд, США продолжают расплачиваться за грех гордыни: слепой и безосновательной уверенности в своем всемогуществе после распада СССР. Мучительно и запоздало приспосабливаются к своей новой роли в мире, где не только Россия и Китай, но и традиционные союзники все чаще отказываются следовать в их фарватере. И это не только мое впечатление. Свежий комментарий в журнале Foreign Affairs озаглавлен: "Геополитическое пробуждение Европы: пандемия будит спящего гиганта". А влиятельный консервативный комментатор Патрик Бьюкенен в колонке "Стресс-тест для перегруженной сверхдержавы" напоминает о судьбе былых империй и спрашивает: "Настала ли очередь Америки? Надламывается ли Америка под тяжестью тех нош, которые взвалила на себя за последнее время и пытается нести?" Я вижу в этом вопросе первопричину и домашнего неустройства, "смутного времени" в самих США. Но радоваться, на мой взгляд, тут нечему, это скорее повод для беспокойства. Слабеющая и теряющая позиции сверхдержавы Америка может быть даже более опасной. Единодушный ответ Так с кем же все-таки — Трампом или Байденом — в таких условиях лучше иметь дело России? В дискуссии с нашими американистами дело до этого моего "детского вопроса", к сожалению, не дошло. Поэтому я попробовал задать его своим американским знакомым. Правда, и среди них трое, включая двух бывших послов, сразу ответили, что выступать с комментариями не готовы. Один из них при этом сварливо заметил, что вот, мол, Москва все время ждет от Вашингтона все новых и новых перезагрузок, хотя лучше было бы оглянуться на себя саму и постараться перестроиться. Кстати, и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на днях напечатал в Foreign Policy комментарий, озаглавленный так: "Никаких новых перезагрузок с Россией". Но все же ответ на свой вопрос я получил, причем, к моему удивлению, почти единодушный. Все без исключения заокеанские комментаторы исходят из того, что перелома к лучшему в американо-российских отношениях в обозримой перспективе ждать не приходится. И именно поэтому, на их взгляд, нашей стране в сложившейся ситуации логичнее делать ставку на Байдена.

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"Москве следует желать победы Байдена, — написал экс-советник президента-республиканца Джорджа Буша — младшего по России Том Грэм. — Отношения будут оставаться сложными, но с Байденом имеются реальные шансы на то, что они радикально не ухудшатся. Лозунг Байдена — "Отстроить заново еще лучше" (Build Back Better). Не уверен, что это относится к отношениям с Россией. Но он хотя бы станет их отстраивать заново". Даже единственный голос, поданный в моем импровизированном опросе "за Трампа", на самом деле скорее подкреплял общее мнение. "Трамп для России лучше, поскольку больше готов "все слить" и к тому же имеет гораздо более сложные отношения с большинством союзников США в Европе, — указал основатель и президент прогнозно-аналитической компании Eurasia Group Иэн Бреммер. — У Байдена подход был бы гораздо более проеэсовский и многосторонний, что проблематично для России с Путиным у руля". Понятно, что в устах американского аналитика и это мнение — скорее не за действующего президента-республиканца, а против него. Главный довод Главный довод в пользу демократа у всех один: он знает цену традиционным механизмам поддержания стратегической стабильности и международной безопасности и, по общему мнению, не склонен их разрушать. "С Байденом будет непросто, — констатировал экс-постпред США при ООН, посол в Москве и ряде других столиц Томас Пикеринг. — Но он со своей командой продлит новый ДСНВ и вернется в СВПД". Имеются в виду российско-американский договор по стратегическим наступательным вооружениям, известный как СНВ-3, и международный Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. "Жизненные интересы у России должны быть такими же, как у США: выживание и процветание, остальное вторично, — добавил собеседник. — Я исхожу из того, что мы в ситуации, когда никакого реального доверия не существует, а следовательно, преобладать должно главное — те самые жизненные интересы". По мнению маститого специалиста, байденовцы это в целом сознают, и от них "гораздо менее, чем от Трампа, можно ожидать веры в то, будто гонка ядерных вооружений имеет смысл и способна укреплять влияние и безопасность США". Грэм также считает, что от администрации Байдена следует ждать продления СНВ-3 и готовности к "устойчивому диалогу с Россией по стратегической стабильности".

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В целом, как указала Ольга Оликер, которая сейчас работает в Международной кризисной группе в Брюсселе, а прежде возглавляла программы изучения России в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований и в калифорнийской RAND Corporation, приход к власти демократа сулит "более традиционное президентство, с более связными и последовательными политическими подходами". "Выгоды для России сводились бы к последовательности и предсказуемости, возобновлению контроля над вооружениями… а также по мере постепенного прояснения приоритетов США — к возможности содержательного диалога по безопасности в Европе, а может, и по другим регионам и темам", — добавила американка. Для вящей убедительности сладкозвучные песни подобных прогнозов подкреплялись еще одним весомым аргументом. "Байден не будет находиться под таким же подозрением, как сейчас Трамп, и это может позволить ему нормализовать отношения с Россией, а Конгресс может убавить прыти по части введения санкций против России, — отметил Грэм. — В итоге обе страны смогут больше обсуждать друг с другом свои разногласия, а это уже шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией". "Байден и его команда могли бы взаимодействовать с Россией, не сталкиваясь с обвинениями в том, будто они обязаны Москве своим избранием", — согласилась и Оликер. Ноты сомнения Конечно, звучали в откликах на мои вопросы и различные оговорки, и ноты сомнения. Так, бывший аналитик ЦРУ и советник вице-президента США Ричарда Чейни по России Джордж Биби, работающий ныне в вашингтонском Центре за национальный интерес, напомнил, что "Байден, насколько можно судить, окружен советниками, которые относятся к России с большой враждебностью". По его оценке, эти люди "считают Трампа слишком мягкотелым по отношению к Москве и сохраняют приверженность преобразовательской внешней политике, основанной на представлении о том, что демократизация ключевых зарубежных государств (включая Россию) — это лучший способ продвижения интересов безопасности США по всему миру".

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