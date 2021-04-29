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Байден считает, что США конкурируют с Китаем и другими странами за победу в XXI веке

Президент США призвал сограждан к преодолению глубокой поляризации в обществе и межпартийных расколов
Президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси EPA-EFE / Chip Somodevilla / POOL
Описание
Президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© EPA-EFE / Chip Somodevilla / POOL

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация считает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии конкуренции с Китаем и рядом других стран за пальму первенства в XXI столетии. Об этом заявил в среду в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США новый американский президент Джо Байден.

"Мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем и другими странами, чтобы победить в XXI веке", - говорится в тексте речи Байдена, который был обнародован пресс-службой Белого дома с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала выступления.

При этом американский лидер призвал сограждан к преодолению глубокой поляризации в обществе, межпартийных расколов. "Мы не можем быть настолько заняты конкуренцией друг с другом, чтобы забывать о том, что конкуренция идет с остальным миром, чтобы одержать победу в XXI столетии", - отметил Байден.

Он представляет Демократическую партию США. Предыдущий руководитель американской администрации США Дональд Трамп является республиканцем.

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)
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