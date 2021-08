"Никсоновский шок" полвека спустя: теряет ли доллар свое значение?

С другой стороны, Трамп переизбран не был, и теперь "эти вопросы вряд ли встанут на повестке дня, хотя экономические противоречия и конкуренция США — Китай никуда не делись и не стали меньше", указал Миловидов. Он не исключает, что через три года в США вновь могут зазвучать радикальные призывы сделать Америку снова великой, и тогда "проблематика валютной системы может оказаться не на последнем месте в общей дискуссии".

Что касается России, нам, по убеждению собеседника, "нужно быть начеку, нужно диверсифицировать внешнеэкономические отношения, использование валют, даже не только из-за угрозы санкций". "О полной и существенной дедолларизации говорить преждевременно, но диверсификация валютных отношений будет набирать темпы, — сказал он. — И роль других валют, и сила национальных центральных банков, и масштабы мировой торговли, и экономический эгоизм новых развитых стран — все это будет влиять на финансовую устойчивость России, а не только перспективы рынка энергоресурсов".

"Очевидно, что в мировой валютной системе будут перемены, и нужно быть готовым к тому, чтобы минимизировать негативные последствия грядущих трендов", — подытожил свои рассуждения Миловидов. Позитива от "зрелой" глобализации он, судя по всему, заведомо не ждет.

Жизнь без "зелени"?

Интересно, что в штаб-квартире МВФ, куда я тоже обращался за откликами на годовщину "никсоновского шока", отзывы о нем были порой пожестче московских. Так, штатный историк фонда Рекс Гош начал свой ответ с констатации того, что "для многих экономистов-международников и чиновников того времени 15 августа 1971 года… стало "днем, который вечно будет покрыт позором" (a day that "shall live in infamy")". Это знаменитая цитата: 32-й президент США Франклин Рузвельт назвал так день японского нападения на Перл-Харбор, приведший к вступлению Америки во Вторую мировую войну. Гош добавил, что решение Никсона "в свое время осуждалось как нарушение международных обязательств США".

Другое дело, что в целом его комментарий был выдержан в духе девиза "все, что ни делается, — к лучшему". Специалист напомнил, что то же решение "проложило путь к современной международной валютно-финансовой системе", и заверил, что МВФ полон решимости "помогать своим членам справляться с будущими кризисами и проблемами" в ключевых областях, включая борьбу с глобальным изменением климата. Таким образом, на его взгляд, дело, начатое в Бреттон-Вудсе, "не только живет после того, как Никсон закрыл "золотое окошко", но и процветает".