Заработать или обжечься. Почему Центробанк предупреждает об опасности криптовалюты

В одном из недавних интервью председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в очередной раз указала на опасность инвестирования в криптовалюты. По ее мнению, высокая волатильность этих инструментов способна привести к колоссальным потерям. ЦБ никогда не дает советов по поводу подходящих способов инвестиций. Но в данном конкретном случае он предостерегает от подобного способа вложения свободных средств. Модная возможность пощекотать нервы Настолько консервативная позиция главы ЦБ в указанном вопросе вполне обоснованна. В данном случае применим старейший принцип медицинской этики, дословно гласящий: "прежде всего — не навреди". Действительно, попытки получить прибыль на колебаниях курса криптовалют способны принести очень быстрые и крупные убытки даже опытным инвесторам и спекулянтам.

Расхожее выражение о том, что самая популярная криптовалюта биткойн представляет собой "цифровое золото", остается очень красивым, но неверным по своей сути сравнением. В то же время биткойн выглядит намного менее рискованным вложением, чем инвестиции в целый ряд менее известных и популярных криптовалют. Между тем начинающие инвесторы и спекулянты обычно не понимают разницы в уровне риска при выборе класса инструментов для инвестирования. Более того, указанный параметр зачастую даже не принимается во внимание. В самом начале сложного пути создания личного капитала и управления им приобретение любого актива субъективно воспринимается как серьезная и надежная инвестиция. В этом плане понимание приходит с опытом и нередко сопровождается более или менее серьезными потерями.

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Исторически сложилось так, что каждое молодое поколение в нашей стране имело новую модную возможность вложить деньги, пощекотать нервы и хорошо заработать или очень больно обжечься на этом. Начиная с 1990-х годов в России стало популярным участие в финансовых пирамидах, "торговля" на рынке Forex через серых брокеров и вступление в "MLM-бизнесы" с финансовыми вложениями. Для более продвинутой и обеспеченной публики имелись такие экстремальные возможности, как поход в казино, покупка государственных краткосрочных облигаций (ГКО) с последующим реинвестированием в этот же класс инструментов или участие в долевом строительстве объектов недвижимости. Это далеко не полный перечень. Надо признать, что в моменте многие из подобных способов инвестирования могли приносить немалую прибыль — что лишь подогревало их популярность. В настоящее время новой, модной и технологически продвинутой возможностью спекулятивного вложения средств стал глобальный рынок криптовалют. Операции с ними способны увеличить вложенные деньги в разы и даже в десятки раз. Неприятной оборотной стороной этого остается вероятность частичной и даже полной потери вложенных средств. "Зашифрованное ничто" Для того чтобы понять специфические риски указанного класса активов, нет необходимости излишне углубляться в технологические тонкости и особенности конкретных монет.

Прежде всего, необходимо понимать, что криптовалюта представляет собой некий электронный код. Она не имеет физического выражения. Образно говоря, покупатель криптовалюты приобретает "зашифрованное ничто". Сомнительным исключением в данном случае могут служить лишь "физические биткойны" — металлические жетоны, к которым привязан закрытый ключ, дающий доступ ко все тому же самому криптографическому коду. Такие монеты не являются реальным средством расчета и скорее представляют собой сильно подорожавший со временем сувенир. Поскольку в мире уже существуют безналичные деньги, не имеющие физического выражения, криптовалюты воспринимаются пользователями как нечто привычное и само собой разумеющееся. Легкая возможность их обмена на традиционные валюты приравнивает их к обычным деньгам. Но существенная разница между ними и безналичными фиатными деньгами все же имеется. Коль скоро криптовалюты представляют собой нечто, не имеющее физического выражения, вполне логично встает вопрос по поводу их справедливого обменного курса по отношению к доллару США и иным национальным валютам. Это весьма непростой вопрос. Теоретическая минимальная себестоимость генерации монет, представляющих собой децентрализованную криптовалюту, приближается к нулю. Таким образом, этот инструмент для инвестирования не имеет внутренней ценности и ничем не обеспечен. Зашиты растущие расходы Вместе с тем генерация биткойна и иных популярных криптовалют уже давно превратилась в очень капиталоемкий и энергозатратный бизнес. Так называемые майнеры специализируются на предоставлении вычислительных мощностей для обработки транзакций с криптовалютами и поддержания работоспособности платежной системы. В качестве вознаграждения они получают генерируемые в ходе этого процесса дополнительные монеты.

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Получается, что в стоимость наиболее популярных криптовалют теперь зашиты растущие расходы майнеров на оборудование и электроэнергию. Предполагается, что они не будут продавать полученные монеты себе в убыток. Это в значительной степени поддерживает и стабилизирует их курс. Поэтому на данном этапе рентабельность генерации криптовалюты уже имеет большое значение. Вместе с тем многократный рост обменного курса биткойна по отношению к уровню, на котором эта валюта находилась до обретения широкой популярности, означает наличие в обращении большого количества монет с минимальной себестоимостью. С учетом указанных факторов можно сделать обоснованный вывод о том, что криптовалюты ничем не обеспечены. Несмотря на то что затраты на их генерацию вполне реальны, их некоторая внутренняя стоимость весьма условна. Это значит, что криптовалюты не могут иметь стабильного обменного курса. Исходя из этого, они являются скорее спекулятивным активом и в меньшей степени средством платежа. Сильные колебания их стоимости, в том числе и рост, не имеют фундаментальных оснований. Они обычно вызваны манипуляциями крупных держателей и спекулятивными факторами. История знает немало подобных примеров. Одним из наиболее известных остается пресловутая тюльпаномания. Таким образом, ключевым риском для держателей криптовалют выступает вероятность сильного падения их стоимости. Попытки спекулятивной игры на постоянных колебаниях курса способны принести еще более быстрый убыток. При прогнозировании цен на криптовалюты, в отличие от акций и биржевых товаров, почти отсутствуют объективные критерии и ориентиры. В данном случае речь не идет о такой категории криптовалют, как стейблкойны (от англ. stablecoin) — цифровые аналоги обычных валют или физических товаров. Их можно рассматривать как форму привычных производных инструментов. Это похоже на фьючерс, у которого отсутствует "плечо" и дата исполнения. Энтузиасты криптовалют очень любят пенять на то, что национальные валюты также ничем не обеспечены и их курс подкрепляется лишь доверием людей. Эта точка зрения не вполне верна. Национальные валюты в отличие от криптовалют обычно имеют монополию в качестве платежного средства на территории собственной страны. Такую роскошь пока себе не может позволить даже биткойн. Тем более пока не может быть и речи о том, чтобы какая-то независимая криптовалюта обрела статус мировой резервной валюты. Попутно стоит отметить, что важным преимуществом криптовалют является прозрачный механистичный механизм их эмиссии. Она ограничена известными четкими правилами. Теоретически это исключает инфляцию криптовалют в отличие от привычных фидуциарных денег (не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, их номинальная стоимость устанавливается государством вне зависимости от материала). Однако эта характеристика не отменяет того факта, что курс непопулярной криптовалюты не будет расти, вне зависимости от объема ее эмиссии. "Гонения" на цифровые валюты Между тем мировые центробанки готовятся к выпуску цифровых аналогов безналичных национальных валют. Пионером в этом плане уже стал Китай. Тестирование цифрового российского рубля запланировано на 2022 год. ФРС пока не торопится с реализацией проекта Fedcoin. Однако в этом плане все может очень быстро измениться.

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Очевидно, что в случае введения цифровых аналогов мировых резервных валют правительства США и ЕС попытаются ограничить оборот независимых криптовалют. Это связано с тем, что широкая практика неконтролируемого оборота средств, в том числе и трансграничного, будет означать для них проблемы со сбором налогов. Например, в Китае уже сейчас начались "гонения" на цифровые валюты. По-видимому, это лишь первые ласточки. Будущие регуляторные ограничения на приобретение независимых криптовалют и на расчеты в них могут оправдываться стандартными формулировками по поводу необходимости противодействия финансированию терроризма и отмыванию средств, нажитых преступных путем. Другим вполне разумным аргументом способно стать обвинение их в неэкологичности и пресловутый "высокий углеродный след". Действительно, майнинг большого количества уже существующих и конкурирующих между собой криптовалют по большому счету представляет собой непроизводительную трату электроэнергии, которой можно было бы избежать. Существенная часть этой электроэнергии генерируется с использованием невозобновляемых минеральных ресурсов. На данном этапе криптовалюты уже представляют собой выпущенного из бутылки джинна. Отследить их оборот и полностью исключить возможность их использования едва ли возможно. Но уменьшить их популярность с помощью широкого спектра ограничительных и контрольных мер государствам вполне по силам. В таком сценарии миграция инвесторов и спекулянтов из криптовалют в другие инструменты накопления и инвестиций способна оказать сильное давление на их курс. "Криптовалютные ограбления" Наконец, необходимо учитывать и отсутствие любых гарантий возврата вложенных в криптовалюты средств в случае проведения ошибочных платежей, мошеннических действий или утраты приватных ключей и паролей. Новости по поводу банкротства криптовалютных обменных пунктов и бирж уже давно стали привычным делом. Доступ к большому количеству криптовалютных кошельков утерян по причине обычной невнимательности при хранении паролей и приватных ключей. Не секрет, что одной из излюбленных целей для хакеров всех мастей являются именно криптовалюты.

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