Глава ЦБ назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вкладывание средств в криптоактивы является самой опасной стратегией для инвестирования. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Самая опасная из всех стратегий, конечно, - спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае - вот сюда точно не нужно", - сказала она.

По словам главы Банка России, одна из лучших консервативных стратегий сбережений - банковские депозиты. "Многие пошли на фондовый рынок, здесь доходность больше, но всегда надо помнить, что есть и риски. Надо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно, когда вам говорят, что тут нет рисков, а доходность высокая. Такого не бывает", - добавила Набиуллина.

При инвестировании в недвижимость также есть свои риски. "Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) - тоже никто не гарантирует. Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто", - пояснила глава регулятора.

Кроме того, говоря о стратегиях сбережения, Набиуллина дала совет копить "в той валюте, в какой будешь тратить". "Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги. Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать", - отметила глава Банка России.