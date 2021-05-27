Нужен ли Америке гарантированный базовый доход?

Калифорнийский округ Лос-Анджелес приступает к смелому эксперименту. Его руководящий совет решил выплачивать тысяче человек из местных жителей по $1 тыс. в месяц в течение ближайших трех лет без всяких предварительных условий. Цель пилотного проекта — проверить на практике идею так называемого гарантированного базового дохода как инструмента помощи неимущим и искоренения нищеты.

Вопрос жизни и смерти Сама по себе необходимость такой поддержки сомнений не вызывает. Глубокое имущественное неравенство всегда было и остается системным пороком богатейшей страны западного мира; в нынешних условиях пандемии COVID-19 и вызванных ею экономических трудностей проблема лишь обострилась. Президент США Джо Байден в начале года указывал, что суммарное состояние 1% богатейших людей страны выросло за последнее время на $1,5 трлн; между тем 18 млн американцев кое-как перебиваются на пособия по безработице. О том, как исправлять ситуацию, идут споры. И решение о запуске пилотной программы в Лос-Анджелесе не было единодушным, голоса разделились в соотношении 4:1. Инициаторы подчеркивают, что "гарантированный доход и другие меры борьбы с нищетой должны изучаться как постоянная политика округа, а не просто как чрезвычайная мера", поскольку, как наглядно продемонстрировала пандемия, "для многих наиболее уязвимых жителей округа экономическое неравенство и несправедливость становятся вопросом жизни и смерти". Округ, между прочим, — не абы какой, а самый большой в США по численности населения, превышающей 10 млн человек. Практически вся полнота власти в нем — и законодательной, и исполнительной — принадлежит наблюдательному совету (Board of Supervisors) из пяти человек. По сути, это один из самых влиятельных органов местного самоуправления в стране — естественно, что это привлекает повышенное внимание к его решениям, особенно имеющим прецедентный характер.

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С 2020 года совет целиком состоит из женщин — по статусу все они равны и председательствуют в совете поочередно, сменяя друг друга раз в год в порядке ротации. Номинально орган власти внепартийный, фактически в нем сейчас четыре демократки и одна республиканка. Как раз последняя и голосовала против новой инициативы, а позже выступила с публичным разъяснением своей позиции. "Воплощение в жизнь идеи гарантированного базового дохода пока еще полностью не испытано и не апробировано в юрисдикции, сравнимой с нашей, — указала несогласная. — Нам как самому большому округу в стране следует действовать более осмотрительно, вдумчиво и стратегически, прежде чем реализовывать программу такого рода". Сдвиг в сознании? Кому конкретно должна быть направлена поддержка в рамках новой инициативы, еще не решено. Авторы предлагают адресовать ее в первую очередь женщинам, освободившимся за последние годы из мест лишения свободы и не имеющим достаточных средств к существованию. Но в перспективе они хотят расширять программу, подчеркивая, что на сегодняшний день почти четверть населения округа (22,3%) имеет доходы ниже официального уровня бедности.

"Мы должны фундаментально изменить представление о том, будто люди, сталкивающиеся с финансовой неуверенностью в завтрашнем дне, якобы сами в чем-то себя подвели, и вместо этого осознать, что всех нас подвели нечестность и неравенство доступа, встроенные в нашу экономику и государственные программы помощи", — подчеркивается в принятом постановлении. Осмелюсь утверждать, что это потребует действительно революционного перелома в мировоззрении американцев. Сколько я их знаю, прожив среди них полжизни, они привыкли считать и называть себя хозяевами своей судьбы, не зависящими ни от кого и не перекладывая ответственность. А тут им практически предложено отказаться от этого гордого символа веры — пусть и в обмен на гипотетическую будущую поддержку со стороны "дяди Сэма". "Поощрять людей не работать"? Не уверен, что они к этому готовы. В ходе прошлогоднего опроса столичного социологического центра им. Пью об отношении к "универсальному базовому доходу" (Universal Basic Income, UBI) голоса разделились в соотношении 54% к 45% в пользу противников данной идеи (универсальный доход — понятие более широкое, чем минимальный гарантированный доход для неимущих, но суть в общем та же самая). Наиболее решительно выступали против раздачи денег "за просто так" республиканцы и в целом люди консервативных взглядов и старшего возраста. А среди сторонников идеи преобладали демократы и либералы, прежде всего молодежь.

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Хотя и в Демпартии США настроения на самом деле разные. Так, бизнесмен Эндрю Янг, участвовавший в прошлом году в отборочном внутрипартийном этапе президентской предвыборной гонки, сделал главную ставку на введение Universal Basic Income (UBI) под названием "дивиденды свободы" и даже объявил, что для примера станет платить паре своих нуждающихся сторонников по $1 тыс. в месяц из личных средств. Он сумел привлечь к себе внимание и участвовал в большинстве предвыборных дебатов, но на праймериз успеха не снискал и быстро сошел с круга. Теперь он собирается в нынешнем году баллотироваться в мэры Нью-Йорка, а его помощники утверждают, что команда Байдена обсуждала с ними организацию регулярного финансового вспомоществования гражданам страны.

Описание Эндрю Янг © Scott Olson/Getty Images

При этом известно, что сам Байден в ходе той же предвыборной гонки выражал отрицательное отношение к UBI. В личном блоге на сайте своего именного института при Делавэрском университете он писал, что предпочитает универсальному базовому доходу "построение такого будущего, в котором на первое место ставится труд". Позже политологи поясняли, что он против UBI, поскольку не хочет, чтобы людей "поощряли не работать и вредили экономическому росту". "Детские шаги" Вместе с тем в реальной экономической политике администрации Байдена специалисты теперь усматривают шаги, ведущие, на их взгляд, в направлении UBI. "В конечном счете нам светит план универсального базового дохода", — сказал, например, комментируя инфраструктурную программу Белого дома в эфире телеканала Fox News Лэрри Кадлоу, возглавлявший Национальный экономический совет США при президенте-республиканце Дональде Трампе. Попутно он саркастически заметил, что "чем больше платишь пособий по безработице, тем больше получаешь безработицы". Это, конечно, откровенно пропагандистский "укол" в духе той ожесточенной межпартийной пикировки, которая не прекращается в США все последние годы. Но и вполне либеральный журнал New Yorker тоже признает, что "Байденовский план по стимулированию экономики включает эксперимент с универсальным базовым доходом". По мнению издания, "налоговые вычеты на детей", предусмотренные президентским планом, "потенциально могут изменить подход к нищете в США". Комментарий на ту же тему в Los Angeles Times озаглавлен "Америка делает детские шаги к универсальному базовому доходу". Ежемесячные выплаты семьям с детьми по данной программе начинаются в США с 15 июля. Пока они рассчитаны только на вторую половину текущего года, но Байден уже дал понять, что хотел бы продлить их до 2025 года, а многие законодатели-демократы вообще призывают сделать их перманентными. По некоторым оценкам, масштабы детской нищеты за океаном эти меры могут ополовинить. За и против Концептуально идея базового дохода не нова. По свидетельству журнала Atlantic, она зазвучала за океаном еще в 1960-х годах и завоевала популярность на обоих флангах американской политики. Ее отстаивали такие разные люди, как лидер движения за гражданские права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг и классик экономического либерализма нобелевский лауреат Милтон Фридман. В начале 1970-х республиканская администрация Ричарда Никсона даже пыталась провести свой план введения гарантированного дохода через Конгресс США. Мотивация при этом у политиков и идеологов, конечно, разная. "В наши дни молодая поросль левых мыслителей видит в UBI средство искоренения нищеты, борьбы с растущим неравенством, освобождения трудящихся от бремени плохой работы, — указывает Atlantic. — Правым же UBI представляется более простой и более либертарианской альтернативой запутанному клубку программ соцобеспечения и борьбы с нищетой". Плюсы и минусы универсального подхода перечисляются в публикации и более конкретно. Первых на сторонний взгляд больше: подход "легко администрировать"; он "избегает патернализма социальных программ, диктующих людям, что тем можно и нельзя делать с выделяемыми им деньгами"; при подлинной универсальности он "может помочь снять стигму с государственного вспомоществования". По мнению специалистов, "универсальные программы укрепляют социальную солидарность, и политически их легче защищать". Сторонники UBI считают, что помимо прямого сокращения масштабов нищеты он сулит и другие важные преимущества. На их взгляд, дополнительная "подушка безопасности" усиливает позиции рабочих и служащих при заключении трудовых договоров и потенциально ведет к повышению заработной платы. При ее наличии людям легче вкладывать средства в образование, а также рисковать, выбирая себе работу по душе. А то, что от неприятной работы при этом чаще будут отказываться, — в глазах аналитиков тоже скорее плюс, а не минус.

Однако и минусов у UBI хватает, причем очень весомых. Прежде всего это астрономическая стоимость предполагаемых программ, исчисляемая в американском контексте многими триллионами долларов. Кроме того, "критики утверждают, что при раздаче людям наличных вместо целевой помощи наподобие продовольственных талонов значительная часть средств будет расходоваться впустую", — пишет Atlantic. Они также убеждены, что "базовый доход станет подрывать мотивацию к труду, снижая ВВП и порождая нацию ленивых и деморализованных людей". Кризис как окно возможностей Насколько оправданны подобные опасения, должен хотя бы отчасти прояснить лос-анджелесский эксперимент. Хотя он, между прочим, тоже отнюдь не первый. Еще в 1974–1979 годах в канадской провинции Манитоба ставился примерно такой же опыт (проект Mincome). Он был свернут тамошними консерваторами после очередной смены власти, но задним числом исследователи позитивно оценивали его резуьтаты. В частности, роста иждивенчества не наблюдалось: рабочая нагрузка местного населения уменьшилась всего на 1%. Зато выросла доля выпускников школ, снизились показатели госпитализации. В самой Америке тоже ставились подобные опыты, причем не только полвека назад, но и совсем недавно. В той же Калифорнии, в Стоктоне, административном центре округа Сан-Хоакин, 125 местных жителей до января нынешнего года в течение двух лет получали по $500 в месяц за счет группы благотворительных организаций. Программа SEED ("Семя", от Stockton Economic Empowerment Demonstration), возглавляемая бывшим мэром Стоктона, только что выпустила свой предварительный отчет. Кстати, стоктонский проект был одним из плодов ипотечного краха 2007–2008 годов и вызванного им финансово-экономического кризиса. С их последствиями город сражался все последние годы, а тут грянула еще и пандемия. В целом сторонники идеи UBI в США считают, что "ее время пришло", именно исходя из кризисных социально-экономических предпосылок последнего времени, а также политического "окна возможностей", открывшегося с возвращением демократов к рычагам власти на федеральном уровне в Вашингтоне. Говоря об американском опыте, нельзя обойти стороной и так называемый постоянный фонд штата Аляска, куда собираются нефтяные доходы. Он существует с 1976 года и выплачивает местным жителям дивиденды — в среднем примерно по $1,6 тыс. в год на человека (по курсу 2019 года). Специалисты считают его одной из разновидностей UBI.

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