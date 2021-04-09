Заступит ли Америка на две ударные четырехлетки капиталистического труда

Описание Cотрудники Департамента общественных работ Сан-Франциско ремонтируют участок 24-й авеню, Сан-Франциско, Калифорния © Justin Sullivan/Getty Images

Популярный американский комик и политический комментатор Билл Маэр вывел "новое правило". "Битву за ХХI век не выиграть, если твоя страна бестолкова (silly), — провозгласил он недавно в эфире своего именного телешоу на канале HBO. — А американцы — бестолковый народ". "Как при запоре" Монолог, собравший за пару недель на YouTube свыше 4 млн просмотров, был посвящен сравнению США и КНР. "Китай при жизни двух поколений построил с нуля целых 500 городов, вывел большинство своего колоссального населения из нищеты в средний класс, в основном завоевал рынок телекоммуникаций пятого поколения (5G) и фармацевтики. Да, и еще они купили Африку", — сказал Маэр. Америку же он сравнил с "кишкой при запоре" (impacted colon of a country), в которой "ничто никогда не движется". "Мы видим проблему и лжем про нее, ругаемся из-за нее, бесконечно судимся, устанавливаем крайние сроки, переносим их все дальше и наконец составляем законопроект, который вводит полумеры, вступающие в силу через десять лет, — съязвил ведущий. — Китай видит проблему и решает ее, строит плотину. А мы спорим о том, как ее переименовать". Далее в том же духе на шесть с лишним минут экранного времени словоизлияний, приперченных нецензурной лексикой. Напомню, что Маэр — не просто сатирик, а еще и политический комментатор. Тройка с минусом День в день с выходом этой инвективы столичная Washington Post отметилась яркой публикацией, по сути, на ту же тему. Заголовок гласил: "В тени своих притязаний на исключительность Америка упускает инвестиции в самое основное. Поразительные прорывы в медицине и технологиях сосуществуют с системными провалами в инфраструктуре и здравоохранении". "В сравнении с другими странами развитого мира Америка всегда была примером контрастов, парадоксальным сочетанием исключительных достижений и невероятных лишений", — пишет газета, бессознательно цитируя старую советскую киноклассику. Помните "Нью-Йорк — город контрастов" от управдома в исполнении Нонны Мордюковой? Вот теперь сами признают, что так оно и было, и есть…

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Ссылаясь на экспертов, Washington Post пояснила, что вопиющие проявления неравенства за океаном обусловлены "множеством факторов", включая "несколько основных". "Сравнительно с другими состоятельными странами Соединенные Штаты, как правило, отдают приоритет частным богатствам перед общественными ресурсами, индивидуализму перед справедливостью, всему новому и блестящему перед скучной, но необходимой задачей поддержания в порядке своей инфраструктуры, большая часть которой быстро превращается в реликт ХХ века", — писала она. Согласно публикации, Американское общество гражданских инженеров только что "поставило стране тройку с минусом за общее качество ее инфраструктуры". "И даже эта незавидная оценка на самом деле чуть выше, чем в предыдущем табеле четырехлетней давности, когда выставлена была бесславная двойка с плюсом, — добавило одно из ведущих столичных американских изданий. — В этом отражении видно, как ветшает страна, где каждые две минуты где-то прорывает трубу водопровода (заходом для статьи служила нашумевшая недавно история с нарушением водоснабжения в Техасе) и где почти половина общедоступных дорог находится в плохом или посредственном состоянии". Объясняется безотрадная картина, по словам издания, не только и не столько нехваткой инвестиций, сколько "отсутствием плана" модернизации. Равнение на FDR Уверен, что упражнения в капиталистической критике и самокритике были не случайными, а вполне сознательными и скоординированными элементами пропагандистской артподготовки. Буквально через две с половиной недели искомый план был выдвинут лично президентом страны Джо Байденом. Белый дом с помпой представил его как крупнейшую программу государственных инвестиций с 1960-х годов, "когда мы построили систему автодорог между штатами и выиграли космическую гонку". Уточню, что шоссейная система, носящая имя Дуайта Эйзенхауэра, официально именуется еще и "оборонной" (National System of Interstate and Defense Highways). Тезис же по поводу космической гонки на фоне нынешних торжеств по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина просто оставлю на совести Белого дома. Мне там доводилось и лично убеждаться в том, насколько болезненно американцы до сих пор воспринимают все, что у них называется "моментами "Спутника", то есть осознания своего отставания от россиян в той или иной важной сфере. Байден со своим планом реновации американской инфраструктуры выступал в профтехучилище для плотников в Питтсбурге — промышленном центре, где он два года назад начинал свою предвыборную кампанию. Упирал на свою неразрывную связь с профсоюзами: формально речь была посвящена не инфраструктуре, а рабочим местам, развитию рынка труда (American Jobs Plan). Вписывал задуманное в общее громадье своих намерений: новая инициатива дополняет и развивает антикризисный спасательный пакет (American Rescue Plan), с которого он начал свое правление, а следом должна быть оглашена еще и программа развития человеческого капитала, названная "семейной" (Americans Family Plan).

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Президент США констатировал, что по качеству своей "ветшающей и осыпающейся" инфраструктуры его страна занимает сейчас лишь 13-е место в мире. Обещал поправить дело: отремонтировать за восемь лет сотни тысяч миль дорог и тысячи мостов, включая "десять самых экономически значимых". А заодно решить и кучу других проблем в самых разных областях — от ухода за престарелыми до развития скоростного интернета. Конечно, вести центральное планирование аж на два четырехлетних срока вперед для 78-летнего политика по меньшей мере самонадеянно. Но мечтать, как говорится, не вредно. Наблюдатели утверждают, что образцом для подражания Байден считает не 34-го президента республиканца Эйзенхауэра, а 32-го — демократа Франклина Делано Рузвельта. По свидетельству политологического портала RCP, "новый президент не скрывает, что видит в себе нечто вроде второго FDR, и проводит приватные встречи с историками, специализирующимися на той прогрессивной администрации". Что хуже: долги или налоги? Ее, кстати, как мне случалось убеждаться, до сих пор недобрым словом поминают американские толстосумы. При Рузвельте федеральный закон 1935 года ввел в стране прогрессивную шкалу налогообложения, на основании которой у самых богатых (более $1 млн в год теми деньгами) в пользу казны изымалось до 75% дохода. Байден так далеко, конечно, не заходит. Заверяет, что "верит в американский капитализм" и "хочет, чтобы все преуспевали". Но при этом его все-таки возмущает, что Amazon и еще 90 крупнейших компаний США "за счет всевозможных лазеек [в законодательстве] не платят ни единого пенни в счет федерального подоходного налога". Да и вообще у богачей-инвесторов ставка налогообложения зачастую ниже, чем у "пожарных и учителей". Соответственно он предложил ввести "глобальную минимальную ставку налога для корпораций США" в размере 21%, а максимальную поднять до 28%. При его предшественнике республиканце-миллиардере Дональде Трампе корпоративный максимум был снижен с 35 до 21%. По признанию самого Байдена, экономика США пока еще только оправляется от потрясений, вызванных пандемией COVID-19, уже унесшей жизни свыше полумиллиона американцев. В кризисных условиях налоговую нагрузку на бизнес принято не наращивать, а облегчать, чтобы подстегнуть экономический рост. Но альтернатива — наращивание госдолга, — по мнению многих специалистов, еще опаснее. К тому же Белый дом ее уже использовал. Именно за счет заимствований предполагается финансировать упомянутый "план спасения" Америки от медицинских и экономических последствий пандемии, оцениваемый примерно в $1,9 трлн. Новая инициатива в денежном выражении "весит" еще больше — $2,25 трлн! Сколько будет стоить следующая "семейная" программа, пока не ясно, но есть все основания ожидать, что порядок цифр будет схожим. А кого тогда станут облагать налогом? Не семьи же…

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Понятно, кстати, что для обычного человека не то что триллион, а и миллиард практически непредставим. Для наглядности американский сенатор-либертарианец Рэнд Пол указывал, что миллиард минут назад по берегу Галилейского моря ходил Иисус Христос, а федеральное правительство США тратит по одному миллиарду долларов каждые 80 минут. Пол писал это в декабре прошлого года; в случае реализации планов Байдена скорость расходования казенных средств за океаном возрастет, по всей видимости, не на один порядок. "Глобалистское предательство"? Не удивительно, что идеологические противники нынешней партии власти в США приняли планы ее лидера в штыки. Трамп назвал инициативу Байдена "жестокой и бессердечной атакой на американскую мечту" и "огромным подарком Китаю и многим другим странам". На его взгляд, этот план "преподнесет тысячи заводов, миллионы рабочих мест и триллионы долларов этим странам-конкурентам" США, а заодно "сокрушит американских трудящихся и разорит промышленность" страны. Экс-президент добавил, что предложенный его преемником законопроект — это "один из крупнейших экономических самострелов (self-inflicted economic wounds) в истории", "классическое глобалистское предательство со стороны Джо Байдена и его друзей". По его убеждению, от реализации плана "выиграют лоббисты и группы с особыми интересами, выиграет Китай, выиграют вашингтонские политики и чиновники-бюрократы, но трудолюбивые американские семьи проиграют". Примерно так же настроены и однопартийцы Трампа. "Это троянский конь, — сказал репортерам лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл. — По названию — инфраструктура, но внутри троянского коня будут опять заемные средства и массированное увеличение налогов на все продуктивные компоненты нашей экономики". По свидетельству политологического портала RCP, "в данном вопросе республиканское начальство и старая гвардия из "чайной партии" — полные единомышленники".

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Газета Hill, специализирующаяся на освещении работы Конгресса США, расценила инициативу Байдена как покушение на устои "американского капитализма", которое "по сути преобразует взаимоотношения между правительством и частным сектором". "Большая ставка делается на способность федерального правительства поддерживать устойчивый экономический рост, хотя доверие к институтам находится на низком уровне, — пишет издание. — И Байден почти наверняка подставляется под нападки республиканцев по поводу того, что подрывает устои традиционного американского капитализма и реализует социалистическую повестку дня". Понятно, что все это не сулит авторам нового плана легкой жизни при его предстоящем обсуждении на Капитолийском холме. "Прикарманить выигранное" Но, с другой стороны, и демократам нет видимого резона идти на попятную. Их логика тоже ясна: когда, если не сейчас? Лично Байден в уникальной ситуации — амбиций хоть отбавляй, а время заведомо ограничено, так что копить политический капитал на будущее особого смысла нет. К тому же сейчас Демпартия контролирует и обе палаты Конгресса. И опять же неизвестно, как долго продлится этот контроль. Практика показывает, что "окно возможностей" может закрыться уже по итогам промежуточных выборов будущего года. Поэтому авторов нового плана критикуют не только справа, но и слева. "Если думать в более широком плане об усилении прогрессивного влияния на избирателей, нам следует прикарманить выигранное и использовать нынешние дебаты для выкладывания всей мозаики справедливой экономики, — заявил либеральный политстратег Джонатан Тасини. — Отстраивание страны заново — это же не только вопрос кирпичей и цемента, но и обеспечение реальных заработков путем возрождения профсоюзного движения, прекращение того безумия, которое создается нашей расточительной системой здравоохранения, а также, разумеется, спасение планеты", то есть экологическая повестка дня. Демократ из штата Вашингтон Прамила Джаяпал, возглавляющая так называемый "прогрессивный кокус" — объединение либералов-единомышленников в Конгрессе, приветствовала инициативу Байдена как "долгожданный первый шаг". Но подчеркнула, что "надо делать больше" для "законодательного закрепления той политики преобразований, ради которой нас и избирали". Земляк и один из главных союзников Байдена в Конгрессе сенатор из Делавэра Крис Кунс сказал журналистам, что до конца мая партия власти будет стараться договориться с оппозицией, но если это не получится, то затем попробует целиком взять дело в свои руки, "упаковав" все реформы "в один большой пакет".

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