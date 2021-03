Эхо слов Байдена о Путине

На сами слова он, как известно, ответил шутливой по форме, но емкой по психологическому содержанию детской присказкой: "Кто как обзывается — тот так и называется". Американцы еще довольно долго разбирались, как правильно переводить ее на английский.

Хотя у них хватает и собственных подходящих пословиц. Например, "Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me". Это аналог наших "хоть горшком называй, только в печку не ставь" или "брань на вороту не виснет". А в нынешней конкретной ситуации, по контексту, можно вспомнить и о том, что "собака лает, а караван идет".

Чаще всего, однако, мне вспоминается мудрая фраза о том, что "живущие в стеклянном доме не должны бросаться камнями". Обычно ее приписывают "отцу английской поэзии" Джеффри Чосеру, хотя образ этот почти наверняка использовался в литературе и раньше. Обама в свое время даже ошибочно назвал его библейским.

Камни, если понимать под ними и оружие, становятся сейчас все более смертоносными и разрушительными. Хотелось бы, конечно, чтобы с ними все обходились поаккуратнее.