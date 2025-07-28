А что на самом деле? 2

Поводом для беспокойства стал июльский доклад Банка России о состоянии региональной экономики. Такие доклады публикуются регулярно и отражают статистические данные по всем субъектам страны. Специалисты Банка России собирают собственную статистику, а также опираются на информацию Росстата. Кроме того, авторы доклада проводят мониторинг более 11 тыс. нефинансовых предприятий по всей стране для получения сведений о развитии экономики. При этом в июльском обзоре рынка труда отмечалось, что признаки напряженности в этой сфере уменьшились. "Спрос на рабочую силу все еще превышал предложение, а уровень безработицы оставался на историческом минимуме. Однако признаки уменьшения напряженности стали более выраженными: потребность в новых сотрудниках и количество активных вакансий продолжили сокращаться, замедлился рост зарплат", — говорится в комментарии к документу.

"Российский рынок труда демонстрирует устойчивость, и текущие показатели безработицы остаются на исторически низких уровнях, — говорит член комитета по бюджету и налогам, депутат ГД Никита Чаплин. — Да, есть отдельные отрасли, где ситуация требует повышенного внимания. Но говорить о массовых сокращениях или резком падении доходов граждан нет оснований. Напротив, в ряде секторов, таких как IT, промышленность и строительство, сохраняется дефицит квалифицированных кадров". Важно понимать, что Банк России не прогнозирует кризис, а моделирует возможные варианты развития событий, это стандартная практика для любого ответственного финансового регулятора, подчеркивает Никита Чаплин. "Гражданам стоит ориентироваться не на слухи, а на официальные данные и заявления профильных ведомств. Да, экономика всегда сопряжена с вызовами, но у нас есть все инструменты, чтобы обеспечить стабильность на рынке труда. Главное — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокационные интерпретации", — заключает эксперт.

Кадровый рынок России в 2025 году становится более сбалансированным, комментирует Екатерина Мовсесян, генеральный директор КРОС. "Напряженность, характерная для 2023–2024 годов, постепенно спадает. По данным ЦБ, наблюдается охлаждение перегретого рынка труда при сохранении рекордно низкой безработицы (около 2,2%) и высоких темпов занятости", — говорит Мовсесян. Замедляется рост зарплат в секторах, которые переживают стагнацию. "Снижение зарплат и замедление найма наиболее вероятно в отраслях, зависящих от потребительского спроса и кредитной активности: в недвижимости, автомобильной сфере, сегменте массовых услуг. Здесь компании уже оптимизируют штаты и корректируют компенсации", — поясняет эксперт. При этом увеличение числа вакансий ожидается прежде всего в сферах, связанных с государственными заказами, импортозамещением и технологическим развитием. "Например, сектор IT остается одним из самых динамичных благодаря импортозамещению, господдержке и развитию собственных IT-решений. Особенно востребованы сейчас специалисты по кибербезопасности, нейросетям и разработчики отечественных платформ. Сохраняется спрос на синих воротничков и многозадачных специалистов, способных работать на стыке функций", — отмечает Мовсесян.

Таким образом, слухи о резком сужении рынка труда не подтверждаются: рынок переходит в фазу умеренного роста и требует большей гибкости от работодателей и соискателей, заключает эксперт.