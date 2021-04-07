Белый дом планирует собрать $2,5 трлн налогов на инфраструктурное развитие

ТАСС, 7 апреля. Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает получить дополнительно $2,5 трлн налогов в течение 15 лет для финансирования инфраструктурных проектов. Об этом, как сообщило агентство Reuters, говорится в опубликованном в среду докладе американского Минфина.

В частности, предлагается повысить с 21% до 28% максимальный налог на прибыль корпораций. Кроме того, планируется увеличить налог на прибыль, получаемую за рубежом, и ввести новый минимальный налог на прибыль, о которой компании отчитываются перед инвесторами.

"Крупнейшие компании мира, включая [технологическую корпорацию] Amazon, используют различные лазейки, чтобы не платить ни цента федерального подоходного налога", - приводит Reuters выдержки из речи главы Белого дома, с которой он выступил во время презентации плана налоговых изменений.

Агентство отмечает, что план Байдена столкнулся с жесткой критикой со стороны компаний, представителей Республиканской партии и даже некоторых демократов. Для вступления в силу новая налоговая программа должна получить одобрение Конгресса.

1 апреля 2021 года Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США объемом более $2 трлн, который поможет создать миллионы рабочих мест в стране. Ключевая часть программы - модернизация транспортной инфраструктуры. Как подчеркнул американский президент, это станет "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны". По его словам, реализация плана будет способствовать росту американской экономики и поможет Соединенным Штатам в конкурентной борьбе с Китаем.