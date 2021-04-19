Выход Coinbase на биржу: что влечет за собой "легализация" криптовалют

Михаил Ханов — о том, что, возможно, мы сейчас наблюдаем зарождение нового сектора фондового рынка

Несколько дней назад состоялось весьма знаковое событие для мировой криптовалютной индустрии. На североамериканской бирже NASDAQ под тикером COIN начали торговаться акции компании Coinbase Global Inc. Это одна из крупнейших в мире специализированных платформ для обмена криптовалют. Кроме того, компания предлагает принять участие в аналоге биржевых торгов с помощью собственного специализированного сервиса Coinbase Pro. Большое количество подобных площадок сейчас уже вполне привычно именуются устоявшимся термином "криптобиржа". Специализированная экосистема В настоящее время в мире функционирует более 300 криптобирж. Однако по-настоящему популярны из них всего лишь несколько десятков. К ним относится и Coinbase Pro. Согласно данным крупнейшего специализированного информационно-статистического портала CoinMarketCap, сервис компании Coinbase не является лидирующей криптобиржей по объему операций. Однако он входит в первую пятерку по количеству недельных посещений, число которых сейчас превышает 5 млн. Кроме того, Coinbase Pro занимает второе место в общем рейтинге бирж по оценке CoinMarketCap вслед за таким гигантом, как Binance.

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В апреле 2021 года клиентам обменного сервиса Coinbase доступны операции с 55 видами инструментов. А при использовании продвинутого сервиса Coinbase Pro их выбор в несколько раз шире. Более того, в современном состоянии компания Coinbase представляет собой целую специализированную экосистему. Она включает ряд попутных сервисов и продуктов, связанных с хранением и использованием криптовалют. Для организации это подразумевает получение дополнительного стабильного дохода помимо комиссий от проведения конверсионных операций. Например, еще в 2019 году клиенты Coinbase получили возможность оформить дебетовую карту Visa. Она позволяет снимать наличные деньги в банкоматах и оплачивать покупки с использованием хранящихся на счете компании криптовалют. С 2012 года компания родом из США нашла своих клиентов более чем в 100 странах мира. В настоящее время количество проверенных пользователей сервиса превышает 56 млн. Также услугами Coinbase пользуются более 7 тыс. организаций. Чистая прибыль Coinbase по итогам 2020 года составила $322 млн при выручке объемом в $1,3 млрд. Ну а за первый квартал 2021 года ее выручка предварительно оценивается уже в $1,8 млрд. Финансовые показатели предприятия улучшаются вслед за ростом стоимости Bitcoin и иных популярных криптовалют, что означает рост объемов конверсионных операций и комиссионных доходов. Играет по правилам Большим преимуществом компании Coinbase Global Inc. является то, что она ведет бизнес с соблюдением регуляторных требований в США и в ряде иных стран. Собственно говоря, это и позволило ей запустить торги своими акциями на североамериканской бирже NASDAQ. Компания целенаправленно формирует образ серьезного и достойного представителя криптовалютной индустрии. Ее миссия заключается в создании открытой финансовой системы для всего мира. К слову, размещение акций на столь излюбленной высокотехнологичными компаниями площадке состоялось через демократичную процедуру прямого листинга. Это означает, что акционеры непосредственно выставляют принадлежащие им акции на продажу на бирже. Уже в первый день торгов на бирже капитализация компании сумела ненадолго перешагнуть знаковый рубеж в $100 млрд. Такая оценка со стороны участников торгов выглядит весьма впечатляющей, с учетом сравнительно небольшой годовой прибыли в $322 млн. Однако мы знаем немало примеров фантастической капитализации даже планово убыточных предприятий в момент проведения IPO (первичного публичного предложения). Это особенно характерно для представителей высокотехнологичной отрасли и для биотехнологических компаний.

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В течение первых двух дней биржевых торгов акции COIN двигались в диапазоне $310–430. К исходу указанного периода они стабилизировались в нижней части этого коридора. Теперь капитализация Coinbase сопоставима с такими громкими именами, как производитель бытовой химии и средств гигиены Colgate-Palmolive Company (CL), разработчик вакцины от коронавируса Moderna Inc. (MRNA) или крупнейший в мире биржевой холдинг Intercontinental Exchange Inc. (ICE). Значение для индустрии Самым быстрым и понятным результатом успешного прямого листинга Coinbase стало одновременное обновление исторического максимума стоимости самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin. В тот день ее курс превысил $64 895. Отраслевые эксперты прямо связывают этот факт с началом торгов акциями Coinbase на бирже. Повторимся, что в этом плане вполне справедливо и обратное утверждение о том, что рост стоимости Bitcoin способствовал закономерной активизации интереса к акциям COIN. В связи с указанными фактами надо отметить, что это не первое размещение на бирже бумаг компаний, связанных с криптовалютной индустрией и с технологией блокчейн. К указанному сектору можно отнести компанию Marathon Digital Holdings Inc. (МАКА) с капитализацией в $4,2 млрд или Riot Blockchain Inc. (RIOT) с капитализацией в $4,0 млрд, а также нескольких иных эмитентов с существенно более скромной капитализацией. Вместе с тем сейчас мы наблюдаем зарождение нового сектора фондового рынка, который может быстро и сильно расшириться. Вполне вероятно, что вслед за бумом "доткомов" и акций социальных сетей мы увидим зарождение рыночной моды на представителей активно развивающейся криптовалютной экономики.

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Начало торгов акциями COIN очень важно для индустрии с маркетинговой точки зрения. Поскольку Coinbase выступает примером легального и прозрачного представителя криптовалютной экономики, эта компания косвенно популяризирует и обеляет свою сферу. С другой стороны, мы наблюдаем и ее постепенное принятие со стороны традиционных секторов экономики. Например, крупные инвестиционные банки уже не боятся блокчейн-технологий и криптовалют и все более активно принимают участие в финансировании соответствующих стартапов. Не стоит недооценивать и недавнюю новость о том, что производящая электромобили компания Tesla начинает их продажи за Bitcoin. Это как раз тот самый "промоушен", который делает новые технологии модными и несет их в широкие массы. Таким образом, мы видим неспешный процесс "легализации" криптовалют и всего, что с ними связано, в глазах инвесторов и потребителей. Возможное будущее Для полноты картины надо упомянуть о том, что перспективы Coinbase и похожих компаний вовсе не безоблачны. Коротко обрисуем самые главные риски для их бизнеса на ближайшие годы. В первую очередь необходимо учитывать специфические регуляторные угрозы для будущего широкого класса криптовалют. Их небезосновательно упрекают в качестве одного из удобных инструментов для неконтролируемых трансграничных платежей, отмывания средств и финансирования разнообразной незаконной деятельности. Некоторые страны даже идут на решительные шаги в этом направлении. Например, Центральный банк Турции с 30 апреля 2021 года запретит использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Такое решение неудивительно на фоне явной среднесрочной слабости турецкой валюты.

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