Глобальный аппетит к риску. Чего ждать от фондовых рынков США, ЕС и России

Михаил Ханов — о текущем состоянии рынков и биржевых инструментов, а также их среднесрочных перспективах

В пятницу, 9 апреля, два из трех ключевых фондовых индексов США в очередной раз уже буднично обновили свои исторические максимумы. В тот же день свое рекордное значение по закрытию показал и германский фондовый индекс DAX. Аналогично обстоят дела и с европейским региональным фондовым индексом STOXX® Europe 600. Как мы видим, рынки акций западных развитых стран продолжают удивлять и радовать инвесторов и спекулянтов. Экономики Евросоюза и США всего лишь стоят на пороге восстановления в результате предстоящей победы над пандемией COVID-19 при помощи массовой вакцинации. Однако акции крупных компаний с высокой капитализацией уже в значительной мере отыграли ожидаемое будущее улучшение фундаментальных условий. Правда, нельзя говорить о том, что в последние дни эйфория захлестнула все без исключения фондовые рынки. Отмечу, что не наблюдается ажиотажный спрос во фьючерсах на столь важные биржевые товары, как нефть и золото. Государственная подпитка в США Касательно состояния рынка акций в США надо уточнить, что текущий оптимизм на нем в решающей степени связан с демонстративно мягкой монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) и с щедрыми стимулирующими мерами со стороны правительства. Как помним, в конце февраля в Соединенных Штатах утвержден законопроект о выделении $1,9 трлн на борьбу с коронавирусом. Согласно данным одного из социологических исследований, около 40% американцев на тот момент планировали потратить часть прямых выплат со стороны государства на приобретение акций и криптовалют. Собственно говоря, текущий подъем на рынке акций США является косвенным результатом вливания дополнительной долларовой ликвидности в экономику этой страны. Между тем в Соединенных Штатах уже началось активное обсуждение еще одной дорогостоящей меры поддержки экономики. Речь про предложенный президентом Джо Байденом план развития инфраструктуры стоимостью порядка $2,3 трлн. Указанная сумма может быть потрачена в течение восьми лет. Неприятной оборотной стороной инициативы, как предполагается, может стать существенное повышение налога на прибыль корпораций в США с 21 до 28%. Единого мнения на этот счет нет даже среди демократов, поэтому одобрение законопроекта способно затянуться до осени, а то и дольше. Этот сюжет вполне способен стать "долгоиграющим" поводом для политических и рыночных спекуляций. В целом же он должен превратиться в фактор среднесрочной поддержки для рынка акций США.

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С целью быстрой косвенной оценки текущего фактического состояния экономики США стоит рассматривать динамику такого объективного и диагностичного статистического показателя, как еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. С начала сентября 2020 года их число устоялось около текущего уровня, в диапазоне 684–965 тыс. обращений. Напомним, что на пике экономической неопределенности, связанной с пандемией, количество еженедельных заявок приближалось в США к 7 млн. В то же время в нормальном состоянии экономики их число удерживалось около 200–250 тыс. штук. Таким образом, последствия коронавирусного торможения крупнейшей мировой экономики все еще не преодолены. Но сейчас вполне уместно говорить о том, что она пришла в состояние относительной стабилизации. Значимым среднесрочным фактором для рынка акций США станет предстоящий сезон публикаций квартальных отчетов компаний-эмитентов. Не будем забегать вперед и делать предположения по этому поводу. Но надо отметить, что один из серьезных экспертных прогнозов предполагает, что в девяти из одиннадцати крупнейших секторов фондового индекса S&P 500 будет наблюдаться рост прибыли. Добавим, что высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ Composite заметно просел с середины февраля по конец марта. Таким образом, перегретый к началу года сектор высокотехнологичных компаний разгрузил свою среднесрочную перекупленность. В то же время недавнее обновление исторических максимумов по индексам S&P 500 и DJIA явно говорит о восстановлении доверия инвесторов к крупным североамериканским компаниям и транснациональным корпорациям, представляющим традиционные базовые секторы экономики. Это благоприятный сигнал для долгосрочных инвесторов. Но он не отменяет возможности краткосрочных распродаж и среднесрочного отступления североамериканских фондовых индексов от текущих высоких уровней. Европейская поправка на слабую стимуляцию В целом позитивную оценку рынка акций США вполне допустимо переносить и на широкий фондовый рынок Евросоюза. Но в данном случае необходимо делать поправку на сравнительно более слабые возможности проведения стимулирующей политики ЕС и Европейским центральным банком.

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Следует учитывать и объективно более долгие сроки принятия важных экономических и политических решений, характерные для современной европейской демократии. По этой же причине объединенная Европа способна сравнительно долго выходить из вредящего экономике режима ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. При этом недавнее обновление рекордного значения по немецкому фондовому индексу DAX весьма красноречиво указывает на страну, продолжающую выступать экономическим и промышленным локомотивом Европы. Российская динамика Говоря про российский фондовый рынок, мы никак не можем игнорировать, пусть уже и привычные, санкционные риски. Но начать следует все же с того, что рублевый индекс Мосбиржи с начала прошлого года и до середины февраля повысился на 7,1%. Долларовый индекс РТС за тот же период прибавил 3,2%. Однако среднесрочная динамика отдельных секторов отечественного рынка акций оказалась весьма неравномерной. Явным лидером роста стал сравнительно узкий сектор строительных компаний. Рассчитываемый Московской биржей соответствующий отраслевой индекс MOEXRE прибавил с начала года 31,1%. Впрочем, бумаги российских строительных компаний, скорее всего, уже исчерпали потенциал для среднесрочного роста стоимости. Их покупки стимулировались тем фактом, что отрасль жилищного строительства в РФ не только не пострадала в период острой фазы текущего кризиса, но и сильно выиграла от запуска ипотечных программ с низкой льготной ставкой в размере 6,5% годовых. Надо понимать, что указанный фактор ускорил ряд сделок на рынке жилья. Часть из которых могла бы произойти лишь в текущем году. К тому же сейчас активно обсуждается возможность сворачивания льготных ипотечных программ. Что касается бурного повышения индекса финансов MOEXFN на 29,5% с начала текущего года, то оно было в основном обеспечено за счет сильного роста стоимости бумаг TCS-гдр (TCSG). С конца прошлого года они подорожали с 2360 до 4562 рублей — почти в два раза. А такое сильное повышение цены за относительно короткий срок может оказаться неустойчивым. Столь важный для российского рынка акций индекс Нефти и газа MOEXOG с начала года прибавил 10,4% — несколько опередив индекс Мосбиржи. При прочих равных условиях он все еще имеет потенциал для продолжения восстановительного роста. Этому способствуют относительно высокие цены на нефть. Вместе с тем явной угрозой для него и для всего российского рынка акций продолжает выступать возможность ужесточения режима внешних санкций. Вполне вероятным предлогом для этого способна стать накаляющаяся ситуация на юго-западной границе РФ — с Украиной. Конечно, среднесрочные перспективы российского рынка акций будут в значительной степени зависеть и от динамики нефтяных котировок. К середине апреля биржевые цены на нефть пришли в состояние относительной стабилизации. "Ближние" фьючерсы на нефть сорта Brent временно устоялись в границах коридора $60–66 за баррель. Золото двух мастей Сложившаяся ситуация в значительной степени связана со взвешенной политикой регулирования суммарной квоты на добычу участниками международного соглашения в формате ОПЕК+. Что же касается США, которые не входят в указанный договор, то там объем добычи "черного золота" саморегулируется через соотношение рыночных цен и сравнительно высокой себестоимости сланцевой нефти.

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