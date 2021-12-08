Nikkei: Apple в сентябре и октябре сократила выпуск iPhone 13 на 20% из-за нехватки чипов

ТАСС, 8 декабря. Объем производства смартфонов iPhone 13 компании Apple в сентябре и октябре этого года оказался на 20% ниже намеченных планов, а планшетов iPad - на 50% из-за нехватки необходимых компонентов и ограничений на использование электроэнергии в Китае. Об этом в среду сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

По их сведениям, "из-за нехватки компонентов и микросхем не было смысла работать в праздники и доплачивать сотрудникам". 1 октября в Китае отмечают День образования КНР, и в честь этой даты в стране традиционно объявляется неделя выходных. Газета отмечает, что праздничный сезон всегда был самым оживленным временем, когда фабрики готовятся к наращиванию производства.

Кроме того, как отмечает издание, к началу ноября ситуация с производством iPad и моделей iPhone прошлых лет не улучшилась. Так, согласно предварительным оценкам, производство прежних моделей смартфона сократилось на 25%.

В октябре сообщалось, что Apple может выпустить на 10 млн смартфонов меньше, чем планировалось. В ноябре корпорация резко сократила число производимых ею планшетов, чтобы использовать больше чипов для производства iPhone 13.