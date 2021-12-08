Назарбаев заявил о необходимости реформировать мировую валютную систему

НУР-СУЛТАН, 8 декабря. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо провести глобальную реформу валютной системы, чтобы отойти от расчетов исключительно в долларах. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"США как мощнейшее государство могут вести мир в лучшее будущее без войны. Надо реформировать мировую валютную систему. Не может один бумажный доллар держаться так долго, не могут вечно молиться все [на него]", - сказал он в показанном в среду фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

В этой связи Назарбаев привел в пример Россию и Китай, которые все более активно торгуют друг с другом в национальных валютах. "Все пытаются уходить от доллара, потому что он ни к чему не привязан. Боятся, вдруг печатный станок перестанет работать в Вашингтоне", - признал первый президент Казахстана.

По его словам, процесс реформирования международной валютной системы могли бы возглавить сами Соединенные Штаты, чтобы придумать для всех удобную финансовую схему. "Америка сама могла бы создать лучший мировой порядок в экономике, все народы были бы благодарны и шли бы за ней. А получается не так", - констатировал он.