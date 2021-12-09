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Россия планирует направить третью партию гуманитарной помощи Афганистану до конца года

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия приветствует шаги зарубежных партнеров по налаживанию диалога с новыми властями Афганистана

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Третья партия российской гуманитарной помощи Афганистану будет направлена до конца года. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы считаем важным продолжение международной гуманитарной поддержки. 1 декабря в Кабул была доставлена вторая партия российской гуманитарной помощи весом 36 тонн, состоящая из продовольственных товаров. Еще одну партию гуманитарной помощи планируем направить до конца года", - сообщила она.

Захарова подчеркнула, что Россия приветствует шаги зарубежных партнеров по налаживанию диалога с новыми властями Афганистана. Так, Москва обратила внимание на заявления ЕС, ФРГ и Индонезии о планах возобновить деятельность дипмиссий в Кабуле.

"Отмечаем шаги афганских властей по обеспечению прав женщин в стране, в частности принятие соответствующего указа, который регулирует статус женщин в различных сферах", - добавила Захарова.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщал, что общий объем гуманитарных грузов превысит 100 тонн.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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