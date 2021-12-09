В Белом доме не ответили, как санкции против РФ могли бы повлиять на цену газа в Европе

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз в четверг отказался однозначно ответить на вопрос о том, как предполагаемые новые санкции, касающиеся проекта "Северный поток - 2", могут повлиять на стоимость газа в Европе.

Вопрос был задан Дизу на брифинге в Белом доме. Он отметил, что "вопрос о влиянии санкций на европейских коллег" следовало бы адресовать пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки или помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану. "Думаю, они говорили об этом и о связанной с этим динамике, включая то, что касается "Северного потока", - сказал Диз.

"Что касается потребителей в США, то природный газ - это сырье, которое не является предметом глобальной торговли", - добавил глава Национального экономического совета Белого дома, говоря о том, каким может быть влияние на стоимость газа в США. Диз заострил внимание на том, что в США стоимость природного газа ранее снизилась.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее на этой неделе выразила убежденность в том, что функционирование газопровода "Северный поток - 2" будет приостановлено в случае "агрессивных шагов России" в отношении Украины. Процедура сертификации газопровода еще не завершена.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.