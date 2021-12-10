На создание горнолыжного кластера на Кубани хотят привлечь 1 млрд рублей инвестиций за год

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Апшеронского района Краснодарского края, где началось строительство нового кластер экологического горнолыжного туризма, планируют в 2022 году привлечь порядка 1 млрд рублей инвестиций на его создание. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Апшеронского района Олег Цыпкин.

Ранее проект туристического кластера в Апшеронском районе Краснодарского края вошел в топ-16 проведенного АСИ конкурса по выбору лучших туристических проектов, ориентированных на развитие внутреннего туризма.

"Предполагаемый объем инвестиций в экотуристический комплекс составляет более 20 млрд рублей. Реализация проекта предусматривает строительство шести трехзвездочных отелей, двух турбаз, семи глэмпингов, трех комплексов шале, эти объекты позволят обеспечить размещением гостей на любой вкус. Фактически реализация работ по созданию туристического кластера уже началась, сейчас формируем 34 инвестиционные площадки. Только в предстоящем 2022 году мы планируем заключить инвестиционные соглашения на сумму до 1 млрд рублей", - сообщил Цыпкин.

Он отметил, что инвесторов, проявляющих интерес проекту уже достаточно много, власти формируют для них персональные предложения, рассматривая взаимовыгодные направления вложений. Несколько объектов кластера представят на предстоящем Российском инвестиционном форуме в 2022 году. Проект реализуют за счет механизма государственно-частного партнерства в соотношении 80 на 20%. Создание туристической инфраструктуры будет происходить параллельно с развитием сети автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, таких как электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение в муниципалитете.

По словам собеседника агентства, реализация проекта туркластера позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест в районе. Туркластер будет рассчитан на единовременное размещение порядка 20 тыс. гостей в апартаментах, коттеджах, отелях, кемпингах, глэмпингах, гостевых домах.

О туркластере

Туркластер расположится на территории памятников природы регионального значения "Гуамское ущелье" и "Большая и Малая Азишские пещеры", заказника регионального значения "Камышанова поляна", памятника природы республиканского значения "Массив самшита колхидского" и Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова (Восточный отдел). Одной из достопримечательностей Апшеронского района является крупнейшая в России и на территории всего бывшего СССР горная узкоколейная железная дорога. Также в муниципалитете расположен источник хлоридно-натриевой воды с примесью йода и брома, не имеющий аналогов во всей мировой курортной практике.