В "Тинькофф" рассказали, сколько денег россияне потратили в "черную пятницу"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Траты россиян в "черную пятницу" увеличились на 10% по сравнению с 2020 годом, однако средний чек снизился на 3%. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По данным Tinkoff CoronaIndex, в сезон предновогодних распродаж 2021 года россияне потратили на 10% больше, чем в 2020 году, и на 14,3% больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

При этом средний чек в 2021 году оказался почти на 3% ниже, чем в каждый из предыдущих двух лет. Это говорит о том, что в распродажах стало участвовать больше россиян, но покупают они не очень дорогие товары.

В период "черной пятницы" с 25 по 28 ноября 2021 года наибольший прирост трат был зафиксирован на покупку одежды (+26%), оплату услуг фитнес-центров (+42%) и салонов красоты (+23%). При этом на распродажах 2020 года россияне больше всего потратили в категориях "Туристические услуги", "Образование" и "Спорт", отмечается в сообщении.

Как тратили регионы

Самый большой прирост объема трат в "черную пятницу" отмечен в Тульской (+30,1%) и Калужской (+28,6%) областях, а также республике Татарстан (+26,9%). Средние траты жителей этих регионов в дни распродаж выросли более, чем на четверть.

Такая динамика трат в этих регионах может быть связана с более слабыми коронавирусными ограничениями. В Тульской области с 25 ноября разрешили посещать ТЦ без QR-кода, а Калужская область - единственный российский регион, в котором нет ковидных ограничений. В десятку лидеров по приросту трат вошли также Тюменская, Мурманская области и Республика Алтай, поясняют эксперты.

В 2021 году Москва, как и годом ранее, находится среди регионов с невысоким приростом потребительской активности в период распродаж. Из 85 регионов столица оказалась на 39 месте по росту объемов трат: за дни распродажи москвичи потратили на 17% больше, чем за аналогичные дни неделей ранее. Примерно такие же темпы роста трат аналитики зафиксировали в Чувашии, Омской области, Ямало-Ненецком АО. С 25 по 28 ноября жители Санкт-Петербурга потратили на покупки на 22% больше, чем с 18 по 21 ноября.

Вырос спрос на оплату в рассрочку

На рост потребительской активности также повлияли сервисы для оплаты покупок частями. С 25 по 28 ноября с помощью рассрочки покупатели совершили на 35% больше транзакций, чем в аналогичные дни неделей ранее. При этом объем транзакций в сервисе вырос на 45%. Средний чек увеличился на 10%, отмечают аналитики.

Аналитики сервиса также отметили изменение пользовательского поведения в период распродаж. В обычные дни наибольший поток покупок приходится в промежутки с 13 до 15 часов и с 18 до 19 часов, а к ночи идет спад продаж. В дни "черной пятницы" активность пользователей росла до 22 часов включительно.

Методология исследования

Аналитики проекта Tinkoff Data анализировали общую сумму трат, количество транзакций и средний чек покупок клиентов "Тинькофф", которых в банке порядка 17 млн. Аналитики сравнивали дни "черной пятницы" 2021 года с днями "черной пятницы" в 2020 году (с 24 по 27 ноября) и в 2019 году (с 29 ноября по 1 декабря).