Порядка 70% конгрессно-выставочного рынка РФ концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Рынок конгрессно-выставочной деятельности РФ концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге, региональный рынок необходимо развивать через отраслевую специфику. Такое мнение высказала в интервью ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"70% конгрессно-выставочного рынка концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. И на сессии Национального конгресс-бюро в рамках ПМЭФ 2021 года мы предлагали развивать внутренний конгрессно-выставочный рынок России через сильные события, основанные на отраслевой специфике региона. К примеру, почему бы главный туристический форум страны не проводить на Камчатке? Или главное событие нефтегазохимического комплекса не закрепить за Татарстаном?" - сказала Минуллина.

По ее словам, это дало бы толчок для развития инфраструктуры в субъектах, привело бы к росту локальных компетенций и повысило бы другие экономические показатели за счет делового туризма. "В России более 2/3 регионов субсидируемые. Нужны точки опоры для стимулирования экономического развития", - сказала Минуллина.

Она отметила, что Россия привлекает порядка 1% от всех ротируемых мировых мероприятий. "Конвеншн-бюро Татарстана (подведомственная структура АИР Татарстана, созданная в 2017 году, - прим. ТАСС) находится на самоокупаемости. Бизнес-подход к работе государственных структур в хорошем смысле этого слова - еще один секрет успеха Татарстана", - сказала Минуллина.