Внебюджетные инвестиции в экономику Татарстана достигли 404,9 млрд рублей

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Внебюджетные инвестиции в основной капитал Татарстана возросли на 13,4% и достигли 404,9 млрд рублей. Об этом рассказала в интервью ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"Иностранные инвестиции небольшие, но есть и хорошие новости - приток частного капитала увеличился. По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций в основной капитал составил 11,8%. Внебюджетные инвестиции - это как раз показатель нашего Агентства - возросли на 13,4% и составили 404,9 млрд рублей", - сказала Минуллина.

Она отметила, что более 40% из них приходится на обрабатывающие производства. Также в числе лидеров транспортировка и хранение, сельское хозяйство.

"Недвижимость также показывает традиционно высокие показатели. Очень достойно растет сфера информационных технологий. Есть заметные улучшения по капиталовложениям в отрасли здравоохранения. Точки роста у Татарстана - проекты в сфере туризма. Там и рынок есть, и большой интерес инвесторов", - сказала Минуллина.

Точкой роста она также назвала социальные проекты, связанные с ESG-повесткой. "Осталось привнести туда высокую маржинальность. Татарстан умеет работать с инвесторами, и именно уважительное отношение и гибкость при реализации проектов позволяет нам наращивать инвестиционный потенциал для повышения качества жизни нашего населения", - сказала Минуллина.