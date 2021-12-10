Сбер сообщил, что все сервисы банка работают в штатном режиме

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Все сервисы Сбера после проблем с отображением баланса по картам и вкладам у ряда клиентов вновь работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Все сервисы банка работают штатно. Небольшие проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, затронувшие менее 0,1% наших клиентов, были оперативно исправлены специалистами банка", - сказали в пресс-службе.

Перебои в работе мобильного приложения Сбербанка наблюдались в пятницу у пользователей из России. По информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в 12:37 мск число жалоб достигало 509. Отмечалось, что 45% пожаловавшихся пользователей испытывают проблемы с мобильным банкингом, у 35% есть проблемы с переводом средств, у 21% есть сложности с онлайн-банкингом. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве и Санкт-Петербурге.

В свою очередь в пресс-службе Сбера ТАСС сообщили, что ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при отображении баланса по картам и вкладам. Остальных сервисов банка проблемы не коснулись.