Вучич заявил, что энергетический кризис в мире усугубляется с большой скоростью

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что энергетическая ситуация в мире и на Балканах ухудшается с невероятной скоростью. Об этом он заявил в субботу по результатам совещания с военными в городе Ниш.

"Все усложняется, в Европе не хватает 70 млрд куб. м газа. Китай покупает все - покупает уголь, покупает газ из Африки, Южной Америки, со всего мира, в любых количествах. Все усложняется и все происходит с невероятной скоростью перед нашими глазами. Если мы этого не замечаем, значит, мы недостаточно серьезные и ответственные", - сказал сербский лидер.

Вучич рассказал, что ситуация с электроэнергией в Балканском регионе ужасающая: "Вчера мы продали одному из соседей электроэнергию по €499 за 1 МВт в час, нам это стоило €52, то есть мы продали в 10 раз дороже. На рынке нет электроэнергии, они были вынуждены купить у нас в 10 раз дороже. В регионе - Черногория, Северная Македония, Албания - покупают электроэнергию ежедневно по €350-400 по 50-60% необходимых объемов".

25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $27 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия являются исключительными.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.